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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगयूजर कंफ्यूज.. सच है या AI? पेड़ पर हजारों पक्षियों का ऑर्केस्ट्रा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

यूजर कंफ्यूज.. सच है या AI? पेड़ पर हजारों पक्षियों का ऑर्केस्ट्रा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

एक पेड़ पर हजारों चेस्टनट-हेडेड बी-ईटर पक्षियों का जमावड़ा ऐसा था कि उनकी चहचहाहट से पूरा वातावरण गूंज उठा. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 20 Mar 2026 06:56 AM (IST)
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प्रकृति हमें हर बार हैरान कर देती है. हाल ही में तमिलनाडु के पोलाची के पास अनामलाई टाइगर रिजर्व के तलहटी में ऐसा ही एक अद्भुत नजारा देखने को मिला. एक पेड़ पर हजारों चेस्टनट-हेडेड बी-ईटर पक्षियों का जमावड़ा ऐसा था कि उनकी चहचहाहट से पूरा वातावरण गूंज उठा. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया. वीडियो को संरक्षणवादी और प्रकृति प्रेमी श्रीराम मुरली ने शूट किया था और इसे आईएएस अधिकारी सुप्रिया साहू ने एक्स पर शेयर किया. 
 
क्या है इस वायरल वीडियो में?

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि हजारों चेस्टनट-हेडेड बी-ईटर पक्षी एक पेड़ पर बैठकर अपनी मधुर आवाज में चहचहाते हैं. यह सीन न सिर्फ आंखों को भाता है बल्कि कानों को भी बहुत खुश कर देता है. सुप्रिया साहू ने अपने पोस्ट में लिखा, पक्षियों का बेहतरीन संगीतमय समूह. उन्होंने यह भी बताया कि इस सीन में सिर्फ सुंदरता ही नहीं, बल्कि एक जरूरी संदेश भी छिपा है.  ये पक्षी बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर रात बिताते हैं. ऐसा करने से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होती है, वे लगातार एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं, और समूह में रहकर शिकार करने में ज्यादा सफल होते हैं. 
 
यह भी पढ़ें - गैस खत्म तो निकाला अनोखा जुगाड़, हीट रॉड से खाना बनाता टेक्नीशियन हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और सवाल

वीडियो के वायरल होते ही कुछ लोगों ने इसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाया. कई यूजर्स ने पूछा कि क्या यह सीन AI से बनाया गया है. एक यूजर ने ट्वीट किया Looks AI generated, जिसका जवाब सुप्रिया साहू ने दिया नहीं, यह बिल्कुल असली है. कृपया फोटोग्राफर का सम्मान करें. इसके बाद श्रीराम मुरली ने भी कहा, यह इतना सुंदर है कि किसी को यह पूछना ही पड़ता है कि क्या यह AI है, लेकिन मैं साफ कह सकता हूं कि यह बिल्कुल असली है. 

 
 
 
 
 
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चेस्टनट-हेडेड बी-ईटर 

चेस्टनट-हेडेड बी-ईटर अपने आकर्षक रंगों और  सामाजिक व्यवहार के लिए फेमस हैं, ये पक्षी अक्सर बड़े झुंड में इकट्ठा होकर रात बिताते हैं. इनके समूह में रहने का तरीका उन्हें शिकार से सुरक्षित रखता है और उनकी आवाजें समूह के सदस्यों को जोड़कर रखती हैं. ये पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र में एक जरूरी भूमिका निभाते हैं. ये कीटों को खाकर प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं और जंगल में जीवन को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं. 

यह भी पढ़ें - इंस्टाग्राम देख बच्चों ने बनाया खतरनाक हथियार, गुस्से से लाल हुए पापा ने की चप्पल से धुनाई; वीडियो वायरल

Published at : 20 Mar 2026 06:56 AM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Pollachi Anamalai Tiger Reserve Chestnut Headed Bee Eater Thousands Of Birds
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