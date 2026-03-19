CSK से राजस्थान में आया खिलाड़ी IPL 2026 से हो सकता है बाहर! RR की टेंशन बढ़ी

Sam Curran Injury: IPL 2026 से पहले ही कई सारे खिलाड़ी लगातार चोट का शिकार बन रहे हैं. अब राजस्थान रॉयल्स के ऑलराउंडर सैम कर्रन पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं. उन्हें ग्रोइन इंजरी की वजह से आईपीएल से बाहर होना पड़ सकता है. उनसे पहले ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज नाथन एलिस चोट के कारण ही CSK को बड़ा झटका दे चुके हैं. ईएसपीएन क्रिकइंफो की रिपोर्ट के अनुसार कर्रन चोट का शिकार बने हैं और टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं.

सैम कर्रन, RR-CSK ट्रेड डील के तहत राजस्थान रॉयल्स टीम से जुड़े थे. उनके साथ-साथ रवींद्र जडेजा भी राजस्थान टीम में आए थे और उनकी जगह संजू सैमसन ने CSK को जॉइन किया था. रिपोर्ट अनुसार अभी सैम कर्रन पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने अभी से रिप्लेसमेंट के विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं.

इन खिलाड़ियों पर स्पष्टता नहीं

सैम कर्रन अकेले ऐसे नहीं हैं, जो चोट के कारण IPL 2026 से बाहर होने की कगार पर हैं. नाथन एलिस तो हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के लिए जोश हेजलवुड की चोट चिंता का विषय बनी हुई है, वहीं हर्षित राणा कोलकाता नाइट राइडर्स को झटका दे चुके हैं. उनका हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें उन्हें बैसाखी के सहारे चलते देखा गया था.

मथीशा पाथिराना, जिनपर KKR ने ऑक्शन में 18 करोड़ रुपये लुटाए थे, उनको लेकर भी स्थिति साफ नहीं है. मथीशा पाथिराना को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है. सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस भी चोटिल हैं और उनकी जगह पहले कुछ मैचों में ईशान किशन SRH टीम की कप्तानी करने वाले हैं. ईशान मलिंगा और वानिंदु हसरंगा की फिटनेस पर भी तलवार लटकी हुई है.

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