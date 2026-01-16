हरियाणा से गुजरने वाली इन ट्रेनों पर लगा ब्रेक, इतने दिन तक रद्द रहेंगी ये ट्रेनें

Train Cancelled News: साल की शुरुआत में रेल से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर है. अगर आप हरियाणा से गुजरने वाली ट्रेनों से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं. तो पहले अपडेट जरूर चेक कर लें. आने वाले दिनों में इस रूट पर ट्रेन संचालन प्रभावित रहने वाला है. रेलवे ने ट्रैक से जुड़े जरूरी काम के चलते कुछ ट्रेनों पर ब्रेक लगाने का फैसला किया है. जानकारी के मुताबिक पंजाब के बिजी अमृतसर–जालंधर सिटी रेल खंड पर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड का काम किया जाएगा.

जालंधर सिटी यार्ड में स्थित पुल संख्या 28 के पुराने गार्डरों को हटाकर नए स्लैब डाले जाएंगे. इसी वजह से 28 से 31 जनवरी तक ट्रैफिक और ओएचई ब्लॉक लिया जाएगा. इस ब्लॉक के दौरान हरियाणा से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द और कुछ आंशिक रूप से प्रभावित रहेंगी, जिससे यात्रियों को असुविधा हो सकती है.

यह ट्रेनें हुईं कैंसिल

उत्तर रेलवे जालंधर सिटी यार्ड में पुराने पुल के गार्डर हटाकर नया स्लैब डालने का काम करने जा रहा है. इस अपग्रेडेशन को सुरक्षित तरीके से पूरा करने के लिए रेलवे दो चरणों में ब्लॉक ले रहा है. पहला ब्लॉक डाउन लाइन पर 28 और 29 जनवरी को रात 9:30 बजे से सुबह 9:30 बजे तक रहेगा. दूसरा ब्लॉक अप लाइन पर 30 और 31 जनवरी को रात 10:30 बजे से सुबह 10:30 बजे तक लागू होगा.

इन ब्लॉकों के दौरान कई ट्रेनों की आवाजाही रोकनी पड़ेगी, जिससे यात्रियों की प्लानिंग प्रभावित हो सकती है. इसी वजह से 29 और 31 जनवरी को ट्रेन नंबर 14680 अमृतसर–दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर 14679 दिल्ली–अमृतसर इंटरसिटी एक्सप्रेस कैंसिल रहेंगी. वहीं 31 जनवरी को ट्रेन नंबर 12054/53 अमृतसर–हरिद्वार एक्सप्रेस और जालंधर–फिरोजपुर पैसेंजर ट्रेन भी ट्रैक पर नहीं उतरेंगी.

इन ट्रेनों के रूट बदले गए

पुल बनाने और ट्रैक अपग्रेडेशन के काम की वजह से रेलवे ने कई लंबी दूरी की ट्रेनों को डायवर्ट करने का फैसला लिया है. ट्रेन नंबर टाटा–जम्मूतवी एक्सप्रेस अब अपने तय रास्ते जालंधर सिटी, ब्यास और अमृतसर से होकर नहीं गुजरेगी. यह ट्रेन अब जालंधर कैंट, मुकेरियां और पठानकोट के रास्ते चलाई जाएगी. जिससे काम के दौरान ट्रैफिक कंट्रोल रखा जा सके. इसी तरह ट्रेन नंबर 22430 पठानकोट–दिल्ली एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर 11906 होशियारपुर–आगरा कैंट एक्सप्रेस भी बदले हुए रूट से चलेगी.

ब्लॉक के दौरान ओएचई लाइन बंद रहने की वजह से रेलवे ने पावर सिस्टम में भी बदलाव किया है. अमृतसर–नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस, पश्चिम एक्सप्रेस और गोल्डन टेंपल मेल जैसी बड़ी ट्रेनों समेत 10 से ज्यादा गाड़ियों को लुधियाना या फगवाड़ा से अमृतसर के बीच डीजल इंजन के सहारे चलाया जाएगा.

