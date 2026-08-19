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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEPF के साथ 7 लाख का बीमा फ्री, समझें पेआउट की सटीक कैलकुलेशन

EPF के साथ 7 लाख का बीमा फ्री, समझें पेआउट की सटीक कैलकुलेशन

EPFO EDLI Scheme: EPFO सदस्यों को EDLI के तहत नौकरी के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को अधिकतम 7 लाख तक बीमा लाभ मिल सकता है. इसके लिए कर्मचारी से अलग प्रीमियम नहीं लिया जाता है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 19 Aug 2026 06:56 PM (IST)
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EPFO EDLI News: अगर आप भीEPFO के तहत नौकरी करते हैं और आपका PF कटता है, तो आपके लिए यह जानकारी बेहद जरूरी है. EPFO के पात्र सदस्यों को कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना यानी EDLI के तहत बिना अलग से प्रीमियम दिए जीवन बीमा कवर मिलता है. नौकरी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर EDLI के तहत उसके नामांकित व्यक्ति या कानूनी वारिस को नियमों के मुताबिक अधिकतम 7 लाख रुपये तक की बीमा राशि मिल सकती है.

कैसे मिलते हैं 7 लाख रुपये तक का EDLI बीमा?

EDLI के तहत मिलने वाली बीमा रकम कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले के 12 महीनों के औसत मासिक सैलरी के आधार पर तय होती है. हालांकि, इस गणना में अधिकतम 15,000 रुपये तक की मासिक सैलरी की सीमा रखी गई है.

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EDLI का आसान फॉर्मूला है:

30 गुना औसत मासिक वेतन + 2.5 लाख रुपये बोनस

अगर किसी कर्मचारी का औसत मासिक वेतन 15,000 रुपये है, तो:

  • 15,000 × 30 = 4.5 लाख रुपये
  • बोनस = 2.5 लाख रुपये
  • कुल लाभ = 7 लाख रुपये

EDLI की गणना में सैलरी तय करते समय महंगाई भत्ते (DA) को भी शामिल किया जाता है. ऐसे में पात्रता पूरी होने पर योजना के तहत इसमें न्यूनतम लाभ का प्रावधान भी उपलब्ध कराया गया है.

किसे मिलता है EDLI का लाभ?

अगर आप EPF के पात्र सदस्य हैं, तो अपने आप EDLI के दायरे में आ जाते हैं. इसके लिए आपको अलग से कोई प्रीमियम जमा नहीं करना पड़ेगा. इस योजना का खास मकसद कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक मदद प्रदान करना है. कुछ परिस्थितियों में नौकरी बदलने के दौरान भी इस योजना का कवर लागू रह सकता है, बशर्ते आपके इस योजना की पात्रता शर्तें पूरी हों.

EDLI का पैसा कैसे क्लेम करें?

  • EDLI का फायदा उठाने के लिए नामांकित व्यक्ति या कानूनी वारिस को संबंधित फॉर्म और जरूरी दस्तावेज के तहत दावा करना होगा.
  • EDLI लाभ के लिए फॉर्म 5-IF जमा करना होगा. 
  • फॉर्म को आमतौर पर नियोक्ता द्वारा वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है.
  • अगर नियोक्ता से वेरिफिकेशन मुमकिन नहीं है, तो निर्धारित सक्षम अधिकारी से फॉर्म वेरिफिकेशन कराया जा सकता है.
  • भरा हुआ फॉर्म और जरूरी दस्तावेजों के साथ दावा संबंधित EPFO कार्यालय में जमा करना होगा. 
  • पात्रता के मुताबिक EPF और EPS से जुड़े अन्य लाभों के लिए संबंधित फॉर्म भी जमा किए जा सकते हैं.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 19 Aug 2026 06:56 PM (IST)
Tags :
EDLI Scheme Utility News EPFO EPF Account EDLI Insurance
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