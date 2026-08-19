घर बैठे शुरू करें कारोबार, महिलाओं को बिना गारंटी मिलेगा 5 लाख का लोन

Lakhpati Didi Yojana News: अगर आप गांव में रहती हैं और अपना नया कारोबार शुरू करने या पहले से चल रहे छोटे कारोबार को बढ़ाने के बारे में सोच रही हैं, तो यह जानकारी आपके काम की है. केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जुड़ी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद, जरूरी ट्रेनिंग और बाजार से जुड़ने का मौका दिया जाता हैं. इस योजना का खास मकसद गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है.

इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को अलग-अलग तरह की काम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती हैं. इसके अलावा महिलाएं सिलाई-कढ़ाई, डेयरी, किराना, खाद्य प्रसंस्करण और खेती जैसे कामों के जरिए अपनी आमदनी बढ़ा सकती हैं.

लखपति दीदी योजना में क्या-क्या फायदे मिलते हैं?

पात्र महिलाओं को अपना बिजनेस शुरू करने या मौजूदा काम को आगे बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपये तक का कोलैटरल फ्री लोन मिल सकता है.

व्यक्तिगत लोन में 1.5 लाख रुपये तक की रकम पर 3 साल तक ब्याज में छूट दी जाती है.

कुछ मामलों में बिना संपत्ति गिरवी रखे लोन उपलब्ध कराया जा सकता है.

स्वयं सहायता समूह (SHG) को कारोबार से जुड़े प्रोडक्ट के लिए बैंक से वित्तीय सहायता लोन 3 लाख की सब्सिडी मिल सकती है.

इसके अलावा SHG को अपने कारोबार के लिए बैंक से 20 लाख रुपये तक का बिना गारंटी लोन लेने की सुविधा भी मिल सकती है.

कुछ पात्र SHG महिला सदस्यों को जनधन खाते के जरिए 5,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी दी जा सकती है.

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कौन महिलाएं कर सकती हैं आवेदन?

आवेदक महिला भारत के ग्रामीण क्षेत्र की निवासी होनी चाहिए.

महिला की न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम उम्र 50 साल होनी चाहिए.

आवेदक का स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ा होना जरूरी है.

आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?

आधार कार्ड

बैंक पासबुक

पैन कार्ड

आय प्रमाण पत्र

निवास प्रमाण पत्र

पासपोर्ट साइज फोटो

ऐक्टिव मोबाइल नंबर

कैसे करें लखपति दीदी योजना के लिए आवेदन?

इस योजना का फायदा लेने के लिए सबसे पहले अपनी ग्राम पंचायत कार्यालय, ब्लॉक विकास कार्यालय या नजदीकी स्वयं सहायता समूह से संपर्क करें. वहां समूह की पदाधिकारी या ब्लॉक मिशन मैनेजर को अपने कारोबार या बिजनेस आइडिया के बारे में बताएं.

इसके बाद आवेदन फॉर्म में अपनी और SHG से जुड़ी जानकारी सही-सही भरें और मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट को फॉर्म के साथ लगाएं. इसके बाद प्रोसेस पूरा करें. प्रोसेस के बाद बैंक द्वारा आवेदन और पात्रता की जांच के बाद लोन को मंजूरी दी जा सकती है.

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