CWC बैठक: वंदे मातरम पर प्रस्ताव पारित, राहुल बोले- 'TMC को देखिए कैसे...'
राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी और अमित शाह फिनिश हो चुके हैं. हमारी पार्टी में एकता बड़ी शक्ति है. ममता बनर्जी की पार्टी को देखिए कैसे बिखर गई. हमारी एकता हमारी विचारधारा, हमारी ताकत है.
कांग्रेस वर्किंग कमिटी की बैठक में वंदे मातरम को लेकर बुधवार (19 अगस्त) को प्रस्ताव पारित हुआ है. दो छंद के गाने को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ है.
कांग्रेस नेता और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बैठक के दौरान कहा, 'मोदी और अमित शाह फिनिश हो चुके हैं. हमारी पार्टी में एकता बड़ी शक्ति है. ममता बनर्जी की पार्टी को देखिए कैसे बिखर गई. हमारी एकता हमारी विचारधारा, हमारी ताकत है.'
बैठक में कांग्रेस शासित राज्य के चारों मुख्यमंत्री को राहुल गांधी ने कहा, 'शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए. ढांचे को मजबूत कीजिए. छात्रों के साथ अहित नहीं होना चाहिए. देश का युवा हमारी ताकत है हमारी शक्ति है. छात्रों का मुद्दा पूरे देश भर में उठाया जाएगा. छात्रों की लड़ाई हर मोर्चे पर हर जगह लड़ी जाएगी.'
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