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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपहले टेस्ट में पाकिस्तान का सरेंडर, इंग्लैंड के 2 गेंदबाजों ने समेट दी पूरी टीम

पहले टेस्ट में पाकिस्तान का सरेंडर, इंग्लैंड के 2 गेंदबाजों ने समेट दी पूरी टीम

ENG vs PAK 1st Test: इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान का हुरा हाल देखने को मिला. टीम पहली पारी में सिर्फ 171 रन पर सिमट गई. इंग्लैंड के लिए 2 गेंदबाजों ने 10 विकेट लिए.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 19 Aug 2026 10:58 PM (IST)
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Pakistan 171 Runs All-Out: इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स के हेडिंग्ले में खेले जा रहे पहले टेस्ट में पाकिस्तान का शर्मनाक सरेंडर देखने को मिला. मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बैटिंग के लिए उतरी पाक टीम सिर्फ 171 रन पर ऑलआउट हो गई. सिर्फ 2 इंग्लिश गेंदबाजों ने पूरी पाकिस्तान टीम को समेट दिया, यानी 2 गेंदबाजों ने पूरे 10 विकेट चटका दिए. 

मेहमान पाकिस्तान का बैटिंग डिपार्टमेंट पूरी तरह से फ्लॉप रहा. टीम के लिए अब्दुल्ला शफीक ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 8 चौकों की मदद से 61 रन बनाए. इसके अलावा इमाम उल हक ने 6 चौकों की मदद से 42 रन स्कोर किए. इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज 25 रन का आंकड़ा पार नहीं कर सका. कुल 6 बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके. टीम एक दिन भी बैटिंग नहीं कर सकी. चाय के बाद तीसरे सेशन में टीम ऑलआउट हो गई और इंग्लैंड ने पहली पारी में बल्लेबाजी शुरू कर दी. 

इंग्लैंड के 2 गेंदबाज पाकिस्तान के लिए बने कहर 

इंग्लैंड के लिए ओली रॉबिन्सन और जोश टंग ने 5-5 विकेट लिए. इस दौरान रॉबिन्सन ने 18 ओवर में 51 रन और टंग ने 9.1 ओवर में 46 रन दिए. टीम ने कुल 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, जिसमें जोफ्रा आर्चर और गस एटकिंसन भी शामिल रहे, लेकिन दोनों को कोई सफलता नहीं मिली. आर्चर ने 9 ओवर फेंके, जिसमें 26 रन दिए. एटकिंसन ने 12 ओवर फेंके, जिसमें 40 रन खर्चे. 

पहली गेंद से पाकिस्तान का विकेट गिरने का सिलसिला शुरू

मुकाबले की पहली गेंद से ही पाकिस्तान ने विकेट गंवाने शुरू किए. अजान ओवैस गोल्डन डक पर आउट हुए, जिन्हें रॉबिन्सन ने अपना शिकार बनाया. इसके बाद 06 रन पर टीम का दूसरा विकेट शान मसूद के रूप में गिरा. आगे बढ़ते हुए टीम को तीसरा झटका 97 रन पर इमाम उल हक के रूप में, चौथा 117 रन पर सऊद शकील के रूप में, पांचवां 118 रन पर अब्दुल्लाह शफीक के रूप में, छठा 150 रन पर सलमान आगा के रूप में, सातवां 150 रन पर अली उस्मान के रूप में, आठवां 159 रन पर मोहम्मद रिजवान के रूप में, नौवां 171 रन पर खुर्रम शहजाद के रूप में और दसवां 171 रन पर मोहम्मद अब्बास के रूप में लगा. 

 

यह भी पढे़ं: हार के बाद श्रीलंका को 'ट्रिपल' झटका, भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट से 3 खिलाड़ी बाहर

Published at : 19 Aug 2026 10:32 PM (IST)
Tags :
England Vs Pakistan Ollie Robinson Josh Tongue ENG Vs PAK 1st Test
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