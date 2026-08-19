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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी3000 रुपए में किराए पर दिए बैंक खाते, हुआ 25 करोड़ का फ्रॉड

3000 रुपए में किराए पर दिए बैंक खाते, हुआ 25 करोड़ का फ्रॉड

Bank Account Rental Scam: पटना में साइबर ठगी के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराने के आरोप में तीन लोग गिरफ्तार हुए. पुलिस को खातों से 25 करोड़ रुपये के लेनदेन का पता चला.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 19 Aug 2026 07:40 PM (IST)
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Cyber Fraud News: अगर आप भी किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे के बदले अपना बैंक अकाउंट इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में साइबर फ्रॉड से जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने तीन लोगों ने कथित तौर पर साइबर ठगी को अपने बैंक खाते किराए पर देने के आरोप में गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, इन आरोपियों के खातों के जरिए करीब 25 करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया था.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपने बैंक खातों से होने वाले हर ट्रांजैक्शन के बदले 3,000 से 5,000 रुपये लेते थे. हालांकि, इन खातों का इस्तेमाल दूसरे राज्यों में लोगो के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की रकम हासिल करने के लिए और इसे आगे ट्रांसफर करने के लिए किया जा रहा था. फिलहाल अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि इन खातों का इस्तेमाल करने के पीछे कौन सा बड़ा साइबर नेटवर्क काम कर रहा था और इसमें कितने लोग शामिल हैं.

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बैंक खाते किराए पर देकर कमाते थे पैसे

पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान प्रभाकर, अमित और दीपक नाम के रूप में हुई है. पुलिस का कहां है कि उन्होंने पैसों के लालच में आकर साइबर अपराधियों को अपना अकाउंट दिया था, ताकि ठगी से जुड़े पैसों को हासिल करने और दूसरे खातों में भेजने के  बदलने उन कुछ रकम हासिल हो सकें. हालांकि, इनमें से दो आरोपी रैपिडो के लिए बाइक-टैक्सी चालक के तौर पर काम करते हैं, जबकि तीसरा आरोपी भी साइबर ठगी के नेटवर्क को बैंक खाते उपलब्ध कराने में शामिल बताया जा रहा है.

कितने रकरोड़ रुपये के लेनदेन का हुआ खुलासा?

पुलिस जांच में यह सामने आया है कि आरोपियों के बैंक खातों से करीब 25 करोड़ रुपये का ट्रांजैक्शन किया गया था. ऐसे में पुलिस को शक है कि ज्यादातर इन खातों का इस्तेमाल अलग-अलग राज्यों में ऑनलाइन ठगी से हासिल रकम को इधर-उधर ट्रांसफर करने के लिए किया जा रहा था.

पुलिस का कहना है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले पीड़ितों ने इन आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर शिकायतें दर्ज कराई हैं.

बैंक अकाउंट किसी को देने से पहले रहें सावधान

  • अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल न दें.
  • अपना ATM कार्ड, चेकबुक, UPI PIN या इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी किसी के साथ शेयर न करें.
  • अगर आपके बैंक खाते में किसी अनजान व्यक्ति की रकम आती है तो उसे आगे ट्रांसफर न करें.
  • किसी संदिग्ध लेनदेन की जानकारी मिलने पर तुरंत अपने बैंक को इसकी जानकारी दें.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 19 Aug 2026 07:40 PM (IST)
Tags :
Bank Account Cyber Crime Utility News Cyber Fraud Rental Scam
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