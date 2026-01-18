हर दिन 200 रुपये बचाइए, धीरे-धीरे बनाइए 25 लाख का तगड़ा फंड

Investment Tips: आज के दौर में लोग भविष्य के लिए बड़ा फंड तैयार करने को लेकर बहुत पहले से ही निवेश शुरू कर देते हैं. बढ़ती महंगाई और बदलती लाइफस्टाइल के बीच सिर्फ कमाना काफी नहीं रह गया. पैसे को सही जगह लगाकर बढ़ाना भी जरूरी हो गया है. पहले माना जाता था कि बड़ा फंड सिर्फ ज्यादा कमाने वालों के लिए होता है.

लेकिन अब यह सोच बदल रही है. रोज की छोटी बचत जैसे बाहर की कॉफी छोड़ देना या गैर जरूरी खर्च कम करना लंबे समय में बड़ा फंड बनाने में हेल्प कर सकते हैं. यही छोटी आदतें धीरे-धीरे मजबूत निवेश बनती हैं और भविष्य के लिए बड़ा फाइनेंशियल सहारा तैयार करती हैं. जानें कैसे रोज 200 बचाने से आप 25 लाख जमा कर सकते हैं.

म्यूचुअल फंड SIP में लगाएं पैसे

आज म्यूचुअल फंड कंपनियां डेली SIP जैसी सुविधा दे रही हैं. जहां रोज सिर्फ 100 या 200 रुपये से निवेश शुरू किया जा सकता है. यह उन लोगों के लिए बेहद काम की है जिनकी सैलरी लिमिटेड है या जिनके पास एक साथ निवेश करने के लिए बड़ी रकम नहीं होती.

नौकरीपेशा लोग, फ्रीलांसर और छोटे कारोबारी सभी इस रास्ते से फायदा उठा सकते हैं. डेली निवेश का सबसे बड़ा फायदा यह है कि पैसा धीरे-धीरे और बिना दबाव के निवेश होता रहता है. आपको यह महसूस भी नहीं होता कि आप कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं. लेकिन समय के साथ यही छोटे निवेश बड़ा फंड बनते हैं.

कैसे बनेगा 25 लाख का फंड?

अब इसे आसान भाषा में समझते हैं. मान लीजिए आप रोज 200 रुपये निवेश करते हैं. इसका मतलब हुआ कि महीने में करीब 6000 रुपये और साल में लगभग 72000 रुपये निवेश हो रहे हैं. अगर आप इस निवेश को 14 साल तक जारी रखते हैं और औसतन 12 प्रतिशत सालाना रिटर्न मान लें. तो आपका कुल निवेश करीब 10.08 लाख रुपये होगा. इसी दौरान आपको लगभग 16 लाख रुपये का रिटर्न मिल सकता है. मैच्योरिटी पर कुल रकम करीब 26 लाख रुपये के आसपास पहुंच जाती है.

डेली SIP क्यों है बेस्ट?

डेली SIP का सबसे बड़ा फायदा कंपाउंडिंग की ताकत है. आपका पैसा जितना ज्यादा समय बाजार में रहता है, उतनी ही तेजी से वह बढ़ता है. इसके अलावा रोज निवेश करने से रुपया कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है. जिससे बाजार के उतार चढ़ाव का असर कम होता है. यह तरीका आपको फिजूलखर्ची से भी बचाता है और बचत की मजबूत आदत डालता है. ध्यान रखें कि महंगाई और टैक्स रिटर्न को प्रभावित कर सकते हैं. जैसे-जैसे आपकी आमदनी बढ़े SIP की रकम बढ़ाते रहना समझदारी होगी.

