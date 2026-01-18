हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीहर दिन 200 रुपये बचाइए, धीरे-धीरे बनाइए 25 लाख का तगड़ा फंड

हर दिन 200 रुपये बचाइए, धीरे-धीरे बनाइए 25 लाख का तगड़ा फंड

Investment Tips: अगर आप रोज 200 रुपये की आदत बना लें तो छोटी बचत भी समय के साथ बड़ा फंड बन सकती है. सही प्लानिंग से आप भविष्य के लिए मजबूत आर्थिक सहारा तैयार कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 18 Jan 2026 05:30 PM (IST)
Preferred Sources

Investment Tips: आज के दौर में लोग भविष्य के लिए बड़ा फंड तैयार करने को लेकर बहुत पहले से ही निवेश शुरू कर देते हैं.  बढ़ती महंगाई और बदलती लाइफस्टाइल के बीच सिर्फ कमाना काफी नहीं रह गया. पैसे को सही जगह लगाकर बढ़ाना भी जरूरी हो गया है. पहले माना जाता था कि बड़ा फंड सिर्फ ज्यादा कमाने वालों के लिए होता है.

लेकिन अब यह सोच बदल रही है. रोज की छोटी बचत जैसे बाहर की कॉफी छोड़ देना या गैर जरूरी खर्च कम करना लंबे समय में बड़ा फंड बनाने में हेल्प कर सकते हैं. यही छोटी आदतें धीरे-धीरे मजबूत निवेश बनती हैं और भविष्य के लिए बड़ा फाइनेंशियल सहारा तैयार करती हैं. जानें कैसे रोज 200 बचाने से आप 25 लाख जमा कर सकते हैं.

म्यूचुअल फंड SIP में लगाएं पैसे

आज म्यूचुअल फंड कंपनियां डेली SIP जैसी सुविधा दे रही हैं. जहां रोज सिर्फ 100 या 200 रुपये से निवेश शुरू किया जा सकता है. यह उन लोगों के लिए बेहद काम की है जिनकी सैलरी लिमिटेड है या जिनके पास एक साथ निवेश करने के लिए बड़ी रकम नहीं होती. 

नौकरीपेशा लोग, फ्रीलांसर और छोटे कारोबारी सभी इस रास्ते से फायदा उठा सकते हैं. डेली निवेश का सबसे बड़ा फायदा यह है कि पैसा धीरे-धीरे और बिना दबाव के निवेश होता रहता है. आपको यह महसूस भी नहीं होता कि आप कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं. लेकिन समय के साथ यही छोटे निवेश बड़ा फंड बनते हैं.

कैसे बनेगा 25 लाख का फंड?

अब इसे आसान भाषा में समझते हैं. मान लीजिए आप रोज 200 रुपये निवेश करते हैं. इसका मतलब हुआ कि महीने में करीब 6000 रुपये और साल में लगभग 72000 रुपये निवेश हो रहे हैं. अगर आप इस निवेश को 14 साल तक जारी रखते हैं और औसतन 12 प्रतिशत सालाना रिटर्न मान लें. तो आपका कुल निवेश करीब 10.08 लाख रुपये होगा. इसी दौरान आपको लगभग 16 लाख रुपये का रिटर्न मिल सकता है. मैच्योरिटी पर कुल रकम करीब 26 लाख रुपये के आसपास पहुंच जाती है. 

डेली SIP क्यों है बेस्ट?

डेली SIP का सबसे बड़ा फायदा कंपाउंडिंग की ताकत है. आपका पैसा जितना ज्यादा समय बाजार में रहता है, उतनी ही तेजी से वह बढ़ता है. इसके अलावा रोज निवेश करने से रुपया कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है. जिससे बाजार के उतार चढ़ाव का असर कम होता है. यह तरीका आपको फिजूलखर्ची से भी बचाता है और बचत की मजबूत आदत डालता है. ध्यान रखें कि महंगाई और टैक्स रिटर्न को प्रभावित कर सकते हैं. जैसे-जैसे आपकी आमदनी बढ़े SIP की रकम बढ़ाते रहना समझदारी होगी. 

यह भी पढ़ें:ठंड के मौसम में कार देने लगी है कम माइलेज? अपनाएं ये ड्राइविंग हैक्स

Published at : 18 Jan 2026 05:30 PM (IST)
Tags :
SIP Mutual Fund Investment Tips Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ग्रीनलैंड पर टिकी ट्रंप की नजर, चाहते हैं अमेरिका का कब्जा... जानें जनता की राय क्या? सर्वे में आए चौंकाने वाले आंकड़े
ग्रीनलैंड पर टिकी ट्रंप की नजर, चाहते हैं अमेरिका का कब्जा... जानें जनता की राय क्या? सर्वे में आए चौंकाने वाले आंकड़े
क्रिकेट
IND vs NZ: डेरिल मिचेल के नाम हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड, भारत के खिलाफ अब तक कोई नहीं कर पाया ऐसा; ODI में रचा नया इतिहास
डेरिल मिचेल के नाम हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड, भारत के खिलाफ अब तक कोई नहीं कर पाया ऐसा; ODI में रचा नया इतिहास
बॉलीवुड
'सोची समझी साजिश है...', बीवी सुनीता आहूजा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी
'सोची समझी साजिश है...', एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
माघ मेले में पुलिस के साथ विवाद के बाद धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, DM बोले एक्शन होगा
माघ मेले में पुलिस के साथ विवाद के बाद धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, DM बोले एक्शन होगा
Advertisement

वीडियोज

Neville Tata की नियुक्ति पर फिर संकट | Sir Ratan Tata Trust की Meeting क्यों रद्द हुई? | Paisa Live
Breaking News: Jammu & Kashmir के किश्तवाड़ में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी | ABP News
Headlines Today: देखिए बड़ी खबरें फटाफट | PM Modi | Assam | Sangam | Maghmela | UP News | ABP News
Breaking News: मेयर सस्पेंस के बीच CM Devendra Fadnavis रात को Davos के लिए रवाना हुए | ABP News
Naseeruddin Shah का बेटा ना चाहते हुए भी कैसे बना Full Time एक्टर?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ग्रीनलैंड पर टिकी ट्रंप की नजर, चाहते हैं अमेरिका का कब्जा... जानें जनता की राय क्या? सर्वे में आए चौंकाने वाले आंकड़े
ग्रीनलैंड पर टिकी ट्रंप की नजर, चाहते हैं अमेरिका का कब्जा... जानें जनता की राय क्या? सर्वे में आए चौंकाने वाले आंकड़े
क्रिकेट
IND vs NZ: डेरिल मिचेल के नाम हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड, भारत के खिलाफ अब तक कोई नहीं कर पाया ऐसा; ODI में रचा नया इतिहास
डेरिल मिचेल के नाम हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड, भारत के खिलाफ अब तक कोई नहीं कर पाया ऐसा; ODI में रचा नया इतिहास
बॉलीवुड
'सोची समझी साजिश है...', बीवी सुनीता आहूजा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी
'सोची समझी साजिश है...', एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
माघ मेले में पुलिस के साथ विवाद के बाद धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, DM बोले एक्शन होगा
माघ मेले में पुलिस के साथ विवाद के बाद धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, DM बोले एक्शन होगा
इंडिया
दिल्ली से बागडोगरा जा रहे इंडिगो प्लेन में बम की सूचना से हड़कंप, लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
दिल्ली से बागडोगरा जा रहे इंडिगो प्लेन में बम की सूचना से हड़कंप, लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
इंडिया
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर की फायरिंग, शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर की फायरिंग, शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन
ट्रेंडिंग
मालिक ने मनाया अपने कुक का बर्थडे, इंतजाम देख भावुक हो गए राम जी बाबा- वीडियो वायरल
मालिक ने मनाया अपने कुक का बर्थडे, इंतजाम देख भावुक हो गए राम जी बाबा- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
GRAP-4 Rules: दिल्ली-NCR में लागू ग्रैप-4 तोड़ने पर सिर्फ पेनाल्टी लगेगी या जेल भी हो जाएगी, जानें क्या हैं नियम?
दिल्ली-NCR में लागू ग्रैप-4 तोड़ने पर सिर्फ पेनाल्टी लगेगी या जेल भी हो जाएगी, जानें क्या हैं नियम?
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget