हिंदी न्यूज़यूटिलिटीउत्तराखंड जाने वाले यात्रियों के लिए बुरी खबर, अगले कई दिनों तक कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें

उत्तराखंड जाने वाले यात्रियों के लिए बुरी खबर, अगले कई दिनों तक कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें

Uttarakhand Train Cancelled: उत्तराखंड रूट पर तकनीकी कामों के चलते कई ट्रेनें कैंसिल हैं. सफर से पहले ट्रेन का लाइव स्टेटस जरूर देखें नहीं तो फिर परेशानी होगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 05 Feb 2026 06:59 AM (IST)
Uttarakhand Train Cancelled: देश में रोजाना करीब 3 करोड़ यात्री ट्रेन से सफर करते हैं और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए रेलवे हजारों ट्रेनों का संचालन करता है. लेकिन जब किसी रूट पर बड़े इंजीनियरिंग काम शुरू होते हैं, तो इसका सीधा असर यात्रियों की यात्रा योजनाओं पर पड़ता है. इन दिनों उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच सफर करने वाले लोग इसी स्थिति से गुजर रहे हैं.

जम्मू तवी डिवीजन में ट्रैक और इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड से जुड़ा काम तेज गति से चल रहा है. इसी वजह से कई ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द किया गया है और कुछ की कैंसलेशन अवधि आगे बढ़ा दी गई है. जिन यात्रियों ने पहले से टिकट बुक कर रखी है, उन्हें सफर से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर जांच लेना चाहिए ताकि अंतिम समय की परेशानी से बचा जा सके.

इस काम के चलते ट्रेनें कैंसिल

जम्मू तवी डिवीजन में इस समय बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड और स्ट्रक्चरल मजबूती का काम जारी है. रेलवे की ओर से पुल नंबर 17, 137, 163 और 232 पर तकनीकी स्तर पर ढांचे को मजबूत बनाने की प्रोसेस चल रही है. जिससे भविष्य में ट्रेनों का संचालन और ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद हो सके. इसी वजह से इस सेक्शन में ट्रेनों की आवाजाही नियंत्रित की गई है और कई ट्रेन सर्विसेज को अस्थायी तौर पर कैंसिल करना पड़ा है. 

इसका सीधा असर रुद्रपुर, तराई बेल्ट और उत्तराखंड की ओर यात्रा करने वाले दैनिक और लंबी दूरी के यात्रियों पर पड़ रहा है. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वह सफर से पहले ट्रेन का लाइव रनिंग स्टेटस जरूर चेक करें. जिससे अचानक बदलाव से बचा जा सके और यात्रा बेहतर तरीके से प्लान की जा सके.

कैंसिल ट्रेनों की पूरी लिस्ट

  • ट्रेन नंबर 14612 श्री माता वैष्णो देवी कटरा–गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस 28 मई 2026 तक के लिए कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 14611 गाजीपुर सिटी–श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस 29 मई 2026 तक के लिए कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 12208 जम्मू तवी–काठगोदाम एक्सप्रेस 31 मई 2026 तक के लिए कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 12210 काठगोदाम–कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस 1 जून 2026 तक के लिए कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 12207 काठगोदाम–जम्मू तवी एक्सप्रेस 2 जून 2026 तक के लिए कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 12209 कानपुर सेंट्रल–काठगोदाम एक्सप्रेस 2 जून 2026 तक के लिए कैंसिल

अलग-अलग दिनों के लिए कैंसिल ये ट्रेनें

  • ट्रेन नंबर 05331/05332 काठगोदाम–मुरादाबाद पैसेंजर स्पेशल कैंसिल रहेगी
  • ट्रेन नंबर 05363/05364 काठगोदाम–मुरादाबाद एक्सप्रेस स्पेशल कैंसिल रहेगी
  • ट्रेन नंबर 15043/15044 लखनऊ–काठगोदाम एक्सप्रेस सप्ताह में कुछ दिन कैंसिल रहेगी
  • ट्रेन नंबर 12091/12092 नैनीताल एक्सप्रेस काठगोदाम–देहरादून जनशताब्दी कैंसिल रहेदी

Published at : 05 Feb 2026 06:59 AM (IST)
Train Cancelled Railways News Utility News
