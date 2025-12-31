हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीट्रेन से जाने वालों के लिए ठंड ने खड़ी की परेशानी, कई हफ्तों कर कैंसिल रहेंगी इस रूट की ट्रेनें

ट्रेन से जाने वालों के लिए ठंड ने खड़ी की परेशानी, कई हफ्तों कर कैंसिल रहेंगी इस रूट की ट्रेनें

Train Cancelled Due To Fog: ठंड और घने कोहरे की वजह से ट्रेन यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. सुरक्षा कारणों से रेलवे ने इस रूट की कई ट्रेनों को अगले कुछ हफ्तों के लिए कैंसिल किया है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 31 Dec 2025 07:00 AM (IST)
Preferred Sources

Train Cancelled Due To Fog: देश में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. लेकिन जैसे ही ठंड अपना असर दिखाने लगती है, यात्रियों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं. उत्तर भारत में तापमान तेजी से गिर रहा है. सुबह और रात के समय घना कोहरा छा रहा है. ऐसे हालात में ट्रेनों की रफ्तार प्रभावित होती हैं. विजिबिलिटी कम होने की वजह से कई ट्रेनें देरी से चलती हैं या फिर सुरक्षा कारणों से कैंसिल करनी पड़ती हैं. 

इसी को ध्यान में रखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है. जनवरी से फरवरी के बीच इस रूट की कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया है. रेलवे ने बताया है कि फैसला यात्रियों की सेफ्टी को देखते हुए लिया गया है. इसलिए अगर आप आने वाले हफ्तों में इस रूट पर ट्रेन से सफर करने की सोच रहे हैं. तो टिकट बुक करने से पहले कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट जरूर चेक कर लें. जिससे आखिरी वक्त पर परेशानी न हो.

रेलवे ने उठाया बड़ा कदम

सर्दियों में सुबह और रात के वक्त काफी कोहरा होता है. जिस वजह से रेलवे ट्रैक्स पर विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है. ऐसे में ट्रेनों को तय वक्त पर चलाना मुश्किल भरा काम हो जाता है. इन्हीं हालात को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने इस बार पहले से ही बड़ा कदम उठाया है. जनवरी से फरवरी के बीच कई रूट्स पर ट्रैफिक को जानबूझकर हल्का रखा जाएगा.

ताकि संचालन सुरक्षित तरीके से हो सके. रेलवे का फोकस इस दौरान स्पीड से ज्यादा सेफ्टी पर रहेगा. इसी वजह से कुछ ट्रेनों को कैंसिल किया गया है. यात्रियों की सुविधा के लिए इन ट्रेनों की पूरी लिस्ट पहले ही जारी कर दी गई है. ऐसे में सफर की योजना बनाने से पहले ताजा अपडेट जरूर चेक करना समझदारी होगी.

यह भी पढ़ें: ये महिलाएं नहीं कर पाएंगी दिल्ली की सरकारी बसों में फ्री में ट्रैवल, घर से निकलने से पहले जान लें काम की बात

फरवरी तक कैंसिल ट्रेनें

  • ट्रेन नंबर 14111 मुजफ्फरपुर–प्रयागराज जंक्शन एक्सप्रेस 25 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 22198 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी–कोलकाता एक्सप्रेस 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 12327 हावड़ा–देहरादून उपासना एक्सप्रेस 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 12328 देहरादून–हावड़ा उपासना एक्सप्रेस 28 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 14003 मालदा टाउन–नई दिल्ली एक्सप्रेस 28 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 14004 नई दिल्ली–मालदा टाउन एक्सप्रेस 26 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 14523 बरौनी–अम्बाला हरिहर एक्सप्रेस 26 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 14524 अम्बाला–बरौनी हरिहर एक्सप्रेस 24 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 14618 अमृतसर–पूर्णिया कोर्ट जनसेवा एक्सप्रेस 28 फरवरी2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 14617 पूर्णिया कोर्ट–अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस 2 मार्च 2026 तक कैंसिल रहेगी.

यह भी पढ़ें: 31 दिसंबर के बाद पैन कार्ड हो सकता है इनएक्टिव, ये जरूरी काम अटक जाएंगे, तुरंत ऐसे करें लिंक

  • ट्रेन नंबर 15620 कामाख्या–गया एक्सप्रेस 23 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 15619 गया–कामाख्या एक्सप्रेस 24 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 15621 कामाख्या–आनंद विहार एक्सप्रेस 26 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 15622 आनंद विहार–कामाख्या एक्सप्रेस 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 12873 हटिया–आनंद विहार एक्सप्रेस 26 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 12874 आनंद विहार–हटिया एक्सप्रेस 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 15903 डिब्रूगढ़–चंडीगढ़ एक्सप्रेस 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 18103 टाटा–अमृतसर एक्सप्रेस 25 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 18104 अमृतसर–टाटा एक्सप्रेस 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.

यह भी पढ़ें: स्त्री सुरक्षा योजना में महिलाओं को मिलते हैं इतने हजार रुपये, जानें किन महिलाओं को मिल सकता है फायदा

Published at : 31 Dec 2025 07:00 AM (IST)
