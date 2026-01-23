ट्रेन पकड़ने से पहले पढ़ लें ये अपडेट, इस रूट की 14 ट्रेनें कैंसिल

Train Cancelled News: भारतीय रेलवे देश की लाइफलाइन है. जो हर दिन करोड़ों लोगों को उनके काम, परिवार और सपनों से जोड़ती है. लेकिन कई बार विकास कार्यों के चलते यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बदलनी पड़ती है. इस बार ऐसा ही अपडेट राजनांदगांव–कलमना रेल सेक्शन से आया है. यहां तीसरी रेल लाइन जोड़ने का काम शुरू किया गया है. जिससे भविष्य में ट्रेनों की रफ्तार बढ़े, भीड़ कम हो और ट्रैफिक सिस्टम ज्यादा बेहतर बनाया जा सके.

इस प्रोजेक्ट का सीधा असर मौजूदा ट्रेन संचालन पर पड़ा है. रेलवे ने 24 जनवरी से 31 जनवरी तक इस रूट की कुल 14 ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला लिया है. इसके अलावा कुछ डेमू ट्रेनें रास्ते में ही समाप्त होंगी और अपने तय अंतिम स्टेशन तक नहीं जाएंगी. अगर आप इस रूट पर यात्रा करने की सोच रहे हैं. तो स्टेशन पहुंचने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें. जिससे आखिरी वक्त पर परेशानी से बचा जा सके.

इतनी ट्रेनें रहेंगी कैंसिल

राजनांदगांव–कलमना सेक्शन में चल रहे तीसरी रेल लाइन के काम का सीधा असर ट्रेन संचालन पर पड़ा है। इस प्रोजेक्ट की वजह से 24 जनवरी से 31 जनवरी तक कुल 14 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। सबसे ज्यादा असर लोकल पैसेंजर, मेमू और डेमू ट्रेनों पर देखने को मिल रहा है. जिन पर रोजाना हजारों यात्री डिपेंड रहते हैं. दफ्तर जाने वाले छोटे कस्बों के यात्री और छात्र वर्ग को इस दौरान ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है.

रेलवे का कहना है कि काम तेजी से चल रहा है. जिससे भविष्य में ट्रैफिक ज्यादा सुचारु बनाया जा सके. फिलहाल यात्रियों को सलाह दी गई है कि स्टेशन निकलने से पहले अपनी ट्रेन का लाइव स्टेटस जरूर चेक करें. इससे न सिर्फ समय बचेगा बल्कि आखिरी वक्त पर कैंसिलेशन या शॉर्ट टर्मिनेशन की परेशानी से भी बचा जा सकेगा.

इन ट्रेनों को कैंसिल किया गया

ट्रेन नंबर 58817 तुमसर रोड–पैसेंजर कैंसिल

ट्रेन नंबर 58816 तिरोडी–तुमसर रोड पैसेंजर कैंसिल

ट्रेन नंबर 58815 इतवारी–तिरोडी पैसेंजर कैंसिल

ट्रेन नंबर 58818 तिरोडी–तुमसर रोड पैसेंजर कैंसिल

ट्रेन नंबर 68715 बालाघाट–इतवारी–तिरोडी मेमू कैंसिल

ट्रेन नंबर 68714 इतवारी–बालाघाट मेमू कैंसिल

ट्रेन नंबर 68741 दुर्ग–गोंदिया मेमू कैंसिल

ट्रेन नंबर 68742 गोंदिया–दुर्ग मेमू कैंसिल

ट्रेन नंबर 68743 गोंदिया–इतवारी मेमू कैंसिल

ट्रेन नंबर 68744 इतवारी–गोंदिया मेमू कैंसिल

ट्रेन नंबर 68711 डोंगरगढ़–गोंदिया मेमू कैंसिल

ट्रेन नंबर 68712 गोंदिया–डोंगरगढ़ मेमू कैंसिल

ट्रेन नंबर 68713 गोंदिया–इतवारी मेमू कैंसिल

ट्रेन नंबर 68716 इतवारी–गोंदिया मेमू कैंसिल

