किन लोगों को नहीं मिलता अटल पेंशन योजना का लाभ, जानें योजना से जुड़े नियम व शर्तें

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीकिन लोगों को नहीं मिलता अटल पेंशन योजना का लाभ, जानें योजना से जुड़े नियम व शर्तें

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 22 Jan 2026 04:17 PM (IST)
आज की जरूरतों के साथ भविष्य की चिंता करना भी जरूरी है. बहुत से लोग बचत के लिए एफडी, पॉलिसी या बैंक जमा का सहारा लेते हैं. इसी सोच को मजबूत करने के लिए सरकार ने अटल पेंशन योजना शुरू की. इसका मकसद आम लोगों को बुढ़ापे में मंथली पेंशन का सहारा देना है.

अटल पेंशन योजना में निवेश करने पर 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 1000 से लेकर 5000 रुपये तक पेंशन मिल सकती है. लेकिन यह सुविधा हर किसी के लिए नहीं है. इस योजना से जुड़ने के लिए कुछ तय नियम और पात्रता शर्तें रखी गई हैं. जिनका पूरा होना जरूरी है.
यह एक लंबी अवधि की निवेश योजना है. इसमें कम से कम 20 साल तक नियमित योगदान करना जरूरी होता है. आपकी उम्र के हिसाब से हर महीने प्रीमियम तय होता है. जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतना कम निवेश करना पड़ेगा. चाहें तो बीच में योजना से बाहर निकलने का ऑप्शन भी मौजूद है.
Published at : 22 Jan 2026 04:17 PM (IST)
