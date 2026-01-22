एक्सप्लोरर
किन लोगों को नहीं मिलता अटल पेंशन योजना का लाभ, जानें योजना से जुड़े नियम व शर्तें
Atal Pension Yojana: अटल पेंशन योजना से जुड़ने से पहले इसके नियम और पात्रता समझना जरूरी है. सरकार ने कुछ तय शर्तें रखी हैं. सब लोगों को इस योजना में नहीं मिलता लाभ.
आज की जरूरतों के साथ भविष्य की चिंता करना भी जरूरी है. बहुत से लोग बचत के लिए एफडी, पॉलिसी या बैंक जमा का सहारा लेते हैं. इसी सोच को मजबूत करने के लिए सरकार ने अटल पेंशन योजना शुरू की. इसका मकसद आम लोगों को बुढ़ापे में मंथली पेंशन का सहारा देना है.
Published at : 22 Jan 2026 04:17 PM (IST)
