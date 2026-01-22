किन लोगों को नहीं मिलता अटल पेंशन योजना का लाभ, जानें योजना से जुड़े नियम व शर्तें

अटल पेंशन योजना में निवेश करने पर 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 1000 से लेकर 5000 रुपये तक पेंशन मिल सकती है. लेकिन यह सुविधा हर किसी के लिए नहीं है. इस योजना से जुड़ने के लिए कुछ तय नियम और पात्रता शर्तें रखी गई हैं. जिनका पूरा होना जरूरी है.