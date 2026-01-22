हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फ्लाइट की सीट खराब और टॉयलेट गंदे हो तो कितनी लगती है पेनाल्टी? जानें नियम

फ्लाइट की सीट खराब और टॉयलेट गंदे हो तो कितनी लगती है पेनाल्टी? जानें नियम

Flight Travelling Rules: फ्लाइट में सफर करने वालों के लिए यह जानना जरूरी है कि खराब सुविधाओं पर एयरलाइन की जवाबदेही तय होती है. जान लें कितनी पेनल्टी लगती है?

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 22 Jan 2026 03:09 PM (IST)
Preferred Sources

Flight Travelling Rules: फ्लाइट से देश में रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं. कोई काम के लिए उड़ता है. कोई परिवार से मिलने और कोई विदेश यात्रा पर. महंगे टिकट देने के बाद यात्रियों को यह उम्मीद रहती है कि उन्हें आरामदायक सीट, साफ टॉयलेट और बुनियादी सुविधाएं जरूर मिलेंगी. लेकिन जब फ्लाइट के अंदर हालात बिल्कुल खराब हो. तब सवाल उठता है कि क्या यात्री चुप रह जाएं. 

हाल ही में दिल्ली की जिला कंज्यूमर कोर्ट ने ऐसा ही एक मामला सुना और एयर इंडिया पर सख्त रुख अपनाया. कोर्ट ने साफ कर दिया कि महंगा किराया लेने के बाद घटिया सुविधा देना सेवा में गंभीर कमी है. इस फैसले के बाद यह जानना जरूरी हो जाता है कि अगर फ्लाइट में सीट टूटी हो या वॉशरूम गंदे हों. तो एयरलाइन पर कितनी पेनाल्टी लग सकती है और यात्री अपने अधिकार कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं.

गंदे वॉशरूम पर कोर्ट का फैसला 

यह मामला सितंबर 2023 का है जब शैलेंद्र भटनागर अपनी बेटी के साथ दिल्ली से न्यूयॉर्क की इंटरनेशनल फ्लाइट में सफर कर रहे थे. यात्रियों का आरोप था कि विमान में उनकी सीटें टूटी हुई थीं और रीक्लाइन तक नहीं हो रही थीं. कॉल बटन और इंफ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम भी काम नहीं कर रहे थे. प्लेन के वॉशरूम गंदे और बदबूदार थे और खाने की क्वालिटी भी बेहद खराब बताई गई. 

शिकायत करने पर केबिन क्रू ने भी गंभीरता नहीं दिखाई. इसके बाद में लीगल नोटिस भेजा गया. लेकिन एयर इंडिया की ओर से कोई ठीक-ठाक जवाब नहीं मिला. इसके बाद मामला कंज्यूमर कोर्ट पहुंचा जहां पूरी सुनवाई के बाद अदालत ने एयरलाइन की लापरवाही को साफ तौर पर सर्विस में कमी माना.

एयर इंडिया पर 1.5 लाख रुपये जुर्माना

सुनवाई पूरी होने के बाद दिल्ली जिला कंज्यूमर कोर्ट ने एयर इंडिया को आदेश दिया कि वह यात्री और उनकी बेटी को कुल 1.5 लाख रुपये मुआवजा दे. कोर्ट ने पिता को 50 हजार रुपये, बेटी को 50 हजार रुपये और 50 हजार रुपये मुकदमे के खर्च के तौर पर देने का निर्देश दिया. हालांकि अदालत ने टिकट की पूरी रकम लौटाने की मांग खारिज कर दी, लेकिन यह भी साफ कहा कि भारी भरकम किराया वसूलने के बाद बुनियादी सुविधा देना एयरलाइन की जिम्मेदारी है. 

टूटी सीट, खराब सिस्टम और गंदे टॉयलेट के साथ सफर कराना किसी भी हाल में असेप्ट नहीं हो सकता. यह फैसला यात्रियों के लिए बड़ा संदेश है कि अगर फ्लाइट में सुविधाएं खराब हों. तो वह शिकायत कर सकते हैं और जरूरत पड़े तो कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं.

टॉयलेट गंदे हो तो कितनी लगती है पेनाल्टी?

जब फ्लाइट में टॉयलेट गंदे हों या बुनियादी सुविधाएं खराब मिले. तो पेनाल्टी की रकम पहले से फिक्स नहीं होती. ऐसे मामलों में कंज्यूमर कोर्ट हर केस को उसकी सिचुएशन के आधार पर तय करता है. कोर्ट सबसे पहले यह देखता है कि शिकायत सही है या नहीं और क्या वाकई यात्रियों को असुविधा हुई. 

इसके बाद यह देखा जाता है कि एयरलाइन की लापरवाही कितनी गंभीर थी और क्या शिकायत के बाद भी उसे सुधारा गया या नजरअंदाज किया गया. कोर्ट यह भी देखता है कि यात्री ने कितनी महंगी टिकट ली थी और सर्विस का लेवल उस किराये के मुताबिक था या नहीं. इन्हीं बातों को देखकर कोर्ट मुआवजे और पेनाल्टी की रकम तय करता है.

Published at : 22 Jan 2026 03:09 PM (IST)
Tags :
Utility News Flight Rule FLIGHT
