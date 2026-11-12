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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीNHAI ने दिल्ली के इस टोल पर लगाया 15 लाख का जुर्माना, बैन का नोटिस जारी

NHAI ने दिल्ली के इस टोल पर लगाया 15 लाख का जुर्माना, बैन का नोटिस जारी

दिल्ली के बिजवासन टोल प्लाजा का संचालन करने वाली एजेंसी रिद्धि सिद्धि एसोसिएट्स पर NHAI ने 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर एजेंसी पर इतना जुर्माना क्यों लगाया गया.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 12 Nov 2026 03:07 PM (IST)
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  • भविष्य के टेंडरों से एजेंसी पर एक साल का बैन प्रस्तावित।

क्या आप अक्सर दिल्ली-एनसीआर में गाड़ी से आना-जाना करते हैं तो नेशनल हाईवे पर सफर के दौरान टोल प्लाजा सामने आता होगा. ऐसे में सोचिए, आपके साथ टोल प्लाजा पर मौजूद कर्मचारी सही तरीके से पेश न आए और आपके साथ बदसलूकी करें तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे?

एक ऐसा ही मामला दिल्ली के एक टोल प्लाजा से सामने आया है. बड़ी बात ये है कि इस मामले में NHAI ने टोल वसूलने वाली एजेंसी पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. ऐसे में पहले जानते हैं कि आखिर मामला क्या है और इतना जुर्माना क्यों लगाया गया है?

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बता दें कि ये मामले दिल्ली के बिजवासन टोल प्लाजा से सामने आया है. अहम बात ये है कि NHAI ने टोल प्लाजा का संचालन करने वाली एजेंसी पर जुर्माना तो लगाया ही है, बल्कि साथ ही एजेंसी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है. 

क्यों की गई कार्रवाई?

दरअसल, बिजवासन टोल प्लाजा पर एक सड़क उपयोगकर्ता के साथ टोल प्लाजा पर मौजूद कर्मचारी गलत तरीके से पेश आया. जिसके बाद इससे जुड़ी शिकायतों पर NHAI ने जांच की. NHAI के मुताबिक, एजेंसी अपने कर्मचारियों के व्यवहार पर ध्यान नहीं दे पाई और सही तरीके से संभालने में नाकाम रही, जिसकी वजह से ही उस पर इतना जु्र्माना लगाया गया. ये मामला 5 नवंबर 2026 का है.

इसके अलावा एजेंसी और उसके मालिकों को एक साल के लिए भविष्य के NHAI टेंडरों पर बैन करने का प्रस्ताव है. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर NHAI ने किस एजेंसी पर जुर्माना लगाया है?

किस एजेंसी पर लगा जुर्माना?

NHAI ने बिजवासन टोल प्लाजा का संचालन करने वाली एजेंसी रिद्धि सिद्धि एसोसिएट्स पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यानी टोल प्लाजा पर मौजूद कर्मचारी अगर आपके साथ कोई गलत व्यवहार करता है तो आप भी उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

टोल प्लाजा का संचालन दूसरी एजेंसी करेगी

बड़ी बात ये है कि NHAI ने टोल प्लाजा का संचालन करने वाली एजेंसी पर जुर्माना तो लगाया ही है, लेकिन इसके साथ में ही एजेंसी को टोल प्लाजा का संचालन किसी दूसरी एजेंसी को सौपने का निर्देश दिया है. इसके लिए एजेंसी के पास  14 नवंबर 2026 तक का समय है. ऐसे में अगर आप भी टोल प्लाजा से आना-जाना करते हैं तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आप किन-किन मामलों से जुड़ी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. 

किन मामलों की करें शिकायत?

आप राजमार्गयात्रा ऐप की मदद से टोल प्लाजा से जुड़ी कई समस्याओं की जानकारी NHAI तक पहुंचा सकते हैं जैसे...

  • अगर टोल प्लाजा पर मौजूद कर्मचारी आपके साथ गलत व्यवहार करता है.
  • वहीं फास्टैग से जुड़ी किसी समस्या आने पर शिकायत करें.
  • इसके अलावा टोल प्लाजा पर व्यवस्था और कामकाज से जुड़ी शिकायत.
  • अगर टोल प्लाजा पर सार्वजनिक शौचालयों में गंदगी मिलती है.
  • साथ ही आप हाईवे पर मरम्मत और गड्ढे से जुड़ी परेशानी की शिकायत कर सकते हैं.
  • इसके अलावा अगर आपको सड़क पर किसी तरह का कोई खतरा लगता है, तो इसकी शिकायत कर सकते हैं.

टोल के पास खड़े होकर फास्टैग बेचने वाले एजेंट्स कितना कमाते हैं?

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 12 Nov 2026 03:07 PM (IST)
Tags :
FASTag Utility News DELHI Bijwasan Toll Plaza
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