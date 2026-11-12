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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकुलगाम आतंकी हमले के बाद घाटी में सिक्योरिटी सर्च, कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने सरकार को घेरा

कुलगाम आतंकी हमले के बाद घाटी में सिक्योरिटी सर्च, कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने सरकार को घेरा

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार को निशाने पर लेते हुए सीआरपीएफ जवानों पर हुए आतंकी हमले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सवाल पूछा है कि घाटी में आज भी आतंकी खतरा क्यों मंडरा रहा है?

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 12 Nov 2026 03:43 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने जम्मू और कश्मीर में चल रही सुरक्षा तलाशी को लेकर प्रतिक्रिया दी है. घाटी में संदिग्ध लश्कर ए तैयबा (एलईटी) कनेक्शन और कुलगाम में CRPF कर्मियों पर आतंकवादी हमला हुआ था. इसके बाद से लगातार सघन जांच जारी है. 

कांग्रेस नेता ने कहा है कि कई दिन पहले देश के प्रधानमंत्री ये दावा कर रहे थे कि हमारे यहां देखें सीआरपीएफ पर हमला और उनकी मौत की कोई खबर नहीं मिलती है. मोदी सरकार की यही कामयाबी है. खबर आ रही है कि कुलगाम हमला हुआ है. तो इसका मतलब है कि जिस घाटी में हमला बंद करने के लिए बड़े पैमाने पर दावे पेश किए जाते हैं, वहां आज भी खतरा क्यों मंडरा रहा है है? यह देश की सरकार को सोचना पड़ेगा. 

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CRPF चौकी को बनाया निशाना

जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 11 नवंबर 2026 को आतंकियों ने सीआरपीएफ की चौकी निशाना बनाया है. इसमें तीन जवान घायल गए. घटना बुधवार दोपहर 2.15 के आसपास की बताई गई है. इलाका मीर बाजार और अखरान का है. इसी दिन जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का जिले में एक कार्यक्रम था. घटना को कुछ अज्ञात हमलावरों ने अंजाम दिया है. यहां नाका ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ की 46वीं बटालियन के जवानों पर बेहद करीब से अंधाधुन फायरिंग की गई. इसका सीसीटीवी भी सामने आया. यहां आतंकियों ने महज 15 सेकंड के भीतर 30 राउंड गोलियां चलाई. इसके बाद मौके से फरार हो गए. 

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने क्या कहा? 

हमले के बाद से कांग्रेस लगातार सियासी निशाना साध रही है. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि कुलगाम के मीर बाजार में हुए आतंकी हमले की खबर में सीआरपीएफ जवान घायल हो गए. यह बेहद परेशान करने वाली है. हम उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं. उम्मीद करते हैं कि आतंकवाद और हिंसा का यह खतरा हमारे देश से हमेशा के लिए खत्म हो जाए. लेकिन एक अहम सवाल यह है कि गृह मंत्री का इस पर क्या कहना है? 2019 में उन्होंने दावा किया था कि आर्टिकल 370 हटाने से आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा. पीएम ने भी उनके दावे का समर्थन किया था. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 12 Nov 2026 03:28 PM (IST)
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