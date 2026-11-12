दिल्ली-पटना के बीच चली पहली AC वाली अमृत भारत एक्सप्रेस 3.0

त्योहारों के दौरान घर जाने के लिए ट्रेन का टिकट मिलना यात्रियों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है. खासकर दिल्ली से बिहार जाने वाले लोगों को छठ पूजा के समय भारी भीड़ का सामना करना पड़ता है.

परेशानी को कम करने के लिए भारतीय रेलवे ने नई पहल की है. रेलवे ने देश की पहली अमर्रित भारत एक्सपरेस 3.0 को दिल्ली और पटना के बीच विशेष सेवा के तौर पर चलाया है. इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पहली बार एसी और नॉन-एसी दोनों तरह के कोच शामिल किए गए हैं. इससे अलग-अलग बजट वाले यात्रियों को सफर का विकल्प मिल सकेगा.

ट्रेन में मिलेंगे कुल 22 कोच, जानिए पूरा कॉन्फिगरेशन

नई अमर्रित भारत एक्सपरेस 3.0 में कुल 22 कोच लगाए गए हैं. इनमें यात्रियों की अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई श्रेणियां शामिल की गई हैं. ट्रेन में 6 थर्ड एसी, 2 सेकंड एसी और 1 फर्स्ट एसी कोच मौजूद है. इसके अलावा 6 स्लीपर और 4 जनरल कोच भी दिए गए हैं. ट्रेन में खाने-पीने की सुविधा के लिए एक पैंट्री कार, एक पावर कार और दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष कोच के साथ गार्ड ब्रेक वैन भी शामिल है.

दिल्ली-पटना के बीच शुरू हुई अमर्रित भारत 3.0

छठ पूजा के मौके पर बिहार जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है. इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 11 और 12 नवंबर की मध्यरात्रि को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पटना के लिए इस विशेष ट्रेन को रवाना किया. इस सेवा का उद्देश्य त्योहार के दौरान दिल्ली और बिहार के बीच बढ़ने वाली यात्रियों की भीड़ को संभालना और लोगों को अतिरिक्त यात्रा विकल्प देना है.

छठ पूजा पर रेलवे की खास तैयारी

छठ पूजा के दौरान बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है. दिल्ली के आनंद विहार और दूसरे प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भी यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है. ऐसे में रेलवे की यह नई सेवा यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प देने की दिशा में अहम कदम है. रेलवे का उद्देश्य त्योहार के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को संभालना और उन्हें बेहतर सुविधाओं के साथ उनके घरों तक पहुंचाना है.

सफर को आरामदायक बनाएंगी ये आधुनिक सुविधाएं

इस ट्रेन को पहले के अमर्रित भारत मॉडल के मुकाबले बेहतर सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है. इसमें यात्रियों के बैठने की व्यवस्था को आरामदायक बनाया गया है. साथ ही बेहतर सस्पेंशन सिस्टम लगाया गया है, जिससे लंबी दूरी के सफर में झटकों का असर कम करने में मदद मिलेगी.

ट्रेन में आधुनिक टॉयलेट और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं. इसमें पुश-पुल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. इस व्यवस्था में ट्रेन के आगे और पीछे दोनों तरफ इंजन की मदद से गति बढ़ाने में सहायता मिलती है. इससे ट्रेन का संचालन बेहतर बनाने और यात्रा को आरामदायक करने का प्रयास किया गया है.

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