FD नहीं TD आजमाओ, पोस्ट ऑफिस में 1 लाख लगाकर 5 साल में कितने मिलेंगे?

पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाएं उन लोगों के बीच लोकप्रिय हैं, जो अपने पैसे को सुरक्षित रखते हुए निश्चित रिटर्न पाना चाहते हैं. अगर आप भी बिना ज्यादा जोखिम उठाए अपनी बचत पर ब्याज कमाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट (Time Deposit) स्कीम एक विकल्प हो सकती है.

इस योजना में निवेशक अपनी जरूरत के हिसाब से 1, 2, 3 या 5 साल के लिए पैसा जमा कर सकते हैं. खास बात यह है कि इसमें निवेश की अवधि पहले से तय होती है और जमा रकम पर निर्धारित दर से ब्याज मिलता है.

1 लाख रुपये पर कितना होगा मुनाफा?

अगर कोई व्यक्ति पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में एकमुश्त 1 लाख रुपये निवेश करता है, तो अलग-अलग अवधि पूरी होने पर उसे लगभग इतना रिटर्न मिल सकता है.

1 साल का निवेश- 6.9 प्रतिशत ब्याज दर के हिसाब से करीब 7,081 रुपये ब्याज मिलेगा. मैच्योरिटी पर कुल रकम लगभग 1,07,081 रुपये होगी.

2 साल का निवेश- 7 प्रतिशत ब्याज के हिसाब से लगभग 14,888 रुपये की कमाई होगी. मैच्योरिटी पर करीब 1,14,888 रुपये मिलेंगे.

3 साल का निवेश- 7.1 प्रतिशत ब्याज दर पर करीब 23,508 रुपये का ब्याज मिलेगा. कुल रकम लगभग 1,23,508 रुपये हो जाएगी.

5 साल का निवेश- 7.5 प्रतिशत ब्याज के हिसाब से लगभग 44,995 रुपये मिलेंगे. इस तरह मैच्योरिटी पर कुल रकम करीब 1,44,995 रुपये होगी.

1 लाख रुपये जमा करने पर कितनी ब्याज दर मिलेगी?

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में ब्याज की दर निवेश की अवधि के अनुसार अलग-अलग होती है. अक्टूबर से दिसंबर 2026 की तिमाही के लिए सरकार ने इन दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. फिलहाल 1 साल की जमा पर 6.9 प्रतिशत, 2 साल पर 7 प्रतिशत, 3 साल पर 7.1 प्रतिशत और 5 साल की अवधि पर 7.5 प्रतिशत सालाना ब्याज दिया जा रहा है. इस स्कीम में ब्याज की गणना हर तीन महीने में होती है, जबकि इसका भुगतान सालाना किया जाता है.

मैच्योरिटी के बाद बढ़ा सकते हैं अवधि

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट की अवधि पूरी होने के बाद निवेशक इसे आगे भी जारी रख सकते हैं. इसके लिए निर्धारित समय के भीतर संबंधित पोस्ट ऑफिस में आवेदन करना होगा. 1 साल की स्कीम के लिए मैच्योरिटी के 6 महीने, 2 साल के लिए 12 महीने और 3 व 5 साल की जमा के लिए 18 महीने के भीतर एक्सटेंशन का अनुरोध किया जा सकता है. इस तरह पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट उन लोगों के लिए एक विकल्प है, जो बाजार के उतार-चढ़ाव से दूर रहकर निश्चित अवधि के लिए अपनी बचत निवेश करना चाहते हैं.

5 साल की FD पर मिल सकता है टैक्स लाभ

इस योजना में टैक्स बचाने का विकल्प भी मिलता है. हालांकि, यह सुविधा केवल 5 साल की टाइम डिपॉजिट पर लागू होती है. इसके तहत पुराने टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपये तक की पात्र कटौती का लाभ लिया जा सकता है. वहीं, जमा रकम पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आता है.

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