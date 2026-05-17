पोस्ट ऑफिस का कमाल! 2 लाख जमा करके घर ले जाएं 90000 से ज्यादा का ब्याज

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 1 हजार रुपये से शुरू करें, अधिकतम निवेश की सीमा नहीं है।

Post Office Time Deposite Scheme: आज की बढ़ती महंगाई को देखते हुए हर कोई अपने फ्यूचर के लिए अपनी कमाई का कुछ न कुछ हिस्सा बचत में लगा रहा है. हर कोई अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहता है, जहां पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहे और साथ ही अच्छा रिटर्न भी मिले. अगर आप भी बिनी किसी रिस्क के इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की सरकारी स्कीम्स आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकती है.

इन्हीं में से एक है Post Office Time Deposite Scheme इसमें इन्वेस्टर्स को शानदार ब्याज के साथ टैक्स छूट का फायदा भी मिलता है. खास बात तो यह है कि इस स्कीम में केवल 2 लाख रुपये इन्वेस्ट करके लगभग 90 हजार रुपये तक की कमाई की जा सकती है.

क्या है Post Office Time Deposit Scheme?

अगर इस स्कीम की बात करें तो यह स्कीम एक सरकारी सेविंग स्कीम है, जिसमें तय समय के लिए पैसा जमा किया जाता है. यह स्कीम पूरी तरह सुरक्षित मानी जाती है, क्योंकि इसे सरकार ने संचालित किया है. इस स्कीम में...

रिस्क काफी कम होता है.

साथ ही फिक्स रिटर्न मिलता है.

टैक्स छूट का लाभ भी दिया जाता है.

भीषण गर्मी में बीमार पड़े तो क्या बीमा देगा साथ? जानें हीटस्ट्रोक पर क्लेम के नियम

कितना मिलता है ब्याज?

सरकार फिलहाल इस स्कीम पर अलग-अलग अवधि के हिसाब से ब्याज दे रही है. मौजूदा ब्याज दरें है जैसे...

1 साल के लिए-6.9 प्रतिशत ब्याज

2 साल के लिए-7 प्रतिशत ब्याज

3 साल के लिए 7 प्रतिशत ब्याज

5 साल के लिए-7.5 प्रतिशत ब्याज

सबसे ज्यादा ब्याज 5 साल की मैच्योरिटी पर मिलता है.

कितने रुपये से शुरू कर सकते हैं इन्वेस्ट?

इस स्कीम में इन्वेस्ट की शुरुआत केवल 1 हजार रुपये से की जा सकती है.

अधिकतम इन्वेस्ट की कोई लिमिट नहीं है.

आप जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे आपको उतना ज्यादा ही ब्याज मिलेगा.

10 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के नाम पर भी अकाउंट खोला जा सकता है.

तीसरे बच्चे के जन्म पर 30000, चौथे पर 40000 देगी सरकार, घटती आबादी पर बड़ा फैसला

2 लाख रुपये पर कैसे मिलेगा 90 हजार का फायदा?

अगर आप इस स्कीम में 5 साल के लिए 2 लाख रुपये जमा करते हैं तो उसे 7.5 प्रतिशत सालाना ब्याज के हिसाब से अच्छा रिटर्न मिलता है.

कैलकुलेशन समझिए

टोटल इन्वेस्ट- 2,00,000 रुपये

समय-5 साल

ब्याज दर-7.5 प्रतिशत

यानी 5 साल बाद इन्वेस्टर्स को लगभग 2,89,990 रुपये मिलेंगे.

यानी केवल ब्याज से लगभग 89,990 रुपये की कमाई होगी.

टैक्स छूट का भी मिलेगा फायदा

Post Office Time Deposit Scheme में इन्वेस्ट करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है.

इसके अलावा सिंगल और जॉइंट दोनों तरह के अकाउंट खुलवाए जा सकते हैं.

सालाना आधार पर ब्याज जोड़ा जाता है.

इन्वेस्ट से पहले ये बातें जरूर जान लें