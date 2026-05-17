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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीतीसरे बच्चे के जन्म पर 30000, चौथे पर 40000 देगी सरकार, घटती आबादी पर बड़ा फैसला

तीसरे बच्चे के जन्म पर 30000, चौथे पर 40000 देगी सरकार, घटती आबादी पर बड़ा फैसला

Andhra Pradesh Scheme: आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने घटती जनसंख्या पर चिंता जताते हुए तीसरे बच्चे पर 30 हजार और चौथे बच्चे पर 40 हजार रुपये की नकद सहायता देने की नई योजना घोषित की है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 17 May 2026 11:05 AM (IST)
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Andhra Pradesh Population Policy: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू प्रदेश के लोगों के लिए नई स्कीम लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आप हैरान होंगे. उन्होंने राज्य में घटती जनसंख्या वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए एक नई प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है. इस योजना के तहत सरकार अब तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को नकद सहायता देंगी.

नरसन्नापेटा में आयोजित स्वर्ण आंध्र–स्वच्छ आंध्र कार्यक्रम में उन्होंने यह घोषणा की और कहा कि बच्चे देश की “संपत्ति” हैं, न कि बोझ. इसलिए समाज को जन्म दर बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए.

सरकार की नई प्रोत्साहन योजना

नरसन्नापेटा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, "जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के प्रयासों के तहत, अब सरकार तीसरे बच्चे के जन्म पर परिवार को 30,000 रुपये और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपये की सहायता देगी."

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सीएम चंद्रबाबू नायडू कहा -"मैंने इस बारे में कई बार विचार किया है. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पहले परिवार नियोजन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया था, लेकिन बदलते हालात में जनसंख्या वृद्धि को भी आवश्यक माना जा रहा है." मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बच्चों को बोझ नहीं बल्कि देश और राज्य की संपत्ति के रूप में देखा जाना चाहिए. उनका मानना है कि मजबूत भविष्य के लिए जनसंख्या संतुलन बेहद जरूरी है. 

पहले भी दी गई थी प्रोत्साहन योजना

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अब समय आ गया है कि समाज जन्म दर बढ़ाने के लिए हम सब एक साथ मिलकर काम करें. यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की घोषणा की गई हो. इससे पहले सरकार ने दूसरे बच्चे के जन्म पर भी 25,000 रुपये देने का प्रस्ताव रखा था. इस बयान के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना भी जताई जा रही है.

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Published at : 17 May 2026 11:05 AM (IST)
Tags :
Andhra Pradesh Chandrababu Naidu Population Policy Utility News
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