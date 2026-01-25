26 जनवरी की परेड के लिए कौन से मेट्रो स्टेशन पर उतरना होगा, मेट्रो, बस और अपनी गाड़ी से कैसे पहुंचे? यहां जानें डिटेल्स

गणतंत्र दिवस 2026 की तैयारियों को देखते हुए सेंट्रल दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक बैन और डायवर्जन लागू किए गए हैं. विजय चौक और उसके आसपास के रास्तों पर खास तौर पर सख्ती रहेगी. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक तय समय पर आम लोगों के लिए कुछ सड़कें पूरी तरह बंद रहेंगी.