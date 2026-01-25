हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
26 जनवरी की परेड के लिए कौन से मेट्रो स्टेशन पर उतरना होगा, मेट्रो, बस और अपनी गाड़ी से कैसे पहुंचे? यहां जानें डिटेल्स

Kartavya Path Route on Republic Day: 26 जनवरी की परेड देखने जा रहे हैं तो पहले जान लें मेट्रो, बस और कार से पहुंचने का सही तरीका. कौन सा स्टेशन नजदीक है और किन रास्तों से जाना बेहतर रहेगा.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 25 Jan 2026 12:32 PM (IST)
कल यानी 26 जनवरी के दिन पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाएगा. इस खास मौके पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हर साल की तरह भव्य परेड का आयोजन होगा, जहां भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय एकता की झलक देखने को मिलेगी. परेड को लेकर राजधानी में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है.

गणतंत्र दिवस 2026 की तैयारियों को देखते हुए सेंट्रल दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक बैन और डायवर्जन लागू किए गए हैं. विजय चौक और उसके आसपास के रास्तों पर खास तौर पर सख्ती रहेगी. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक तय समय पर आम लोगों के लिए कुछ सड़कें पूरी तरह बंद रहेंगी.
अगर आप बस से परेड देखने आ रहे हैं. तो सबसे बेहतर ऑप्शन लाल किला रूट की बसें रहेंगी. दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से आने वाली कई डीटीसी बसें लाल किला, दिल्ली गेट और आईटीओ एरिया तक पहुंचाती हैं.
Published at : 25 Jan 2026 12:32 PM (IST)
