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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीKisan Vikas Patra: पैसा डबल करने की गारंटी! पोस्ट ऑफिस की सुपरहिट योजना, समझें निवेश का सही गणित

Kisan Vikas Patra: पैसा डबल करने की गारंटी! पोस्ट ऑफिस की सुपरहिट योजना, समझें निवेश का सही गणित

Kisan Vikas Patra: पोस्ट ऑफिस की कई सारी स्कीम्स हैं जो आपके भविष्य को सुरक्षित रखने का काम करती हैं. इन स्कीम्स में से एक है किसान विकास पत्र, जो आपकी जमापूंजी को सुरक्षित रखेगी.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 12 May 2026 03:41 PM (IST)
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Kisan Vikas Patra: पोस्ट ऑफिस ने अपने ग्राहकों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कई सारी योजनाएं बनाई हैं. इन योजनाओं के जरिए आप सेविंग्स कर सकते हैं और भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं. हालांकि लोगों का ये मानना है कि पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में कम ब्याज मिलता है, जिसकी वजह से लोग इसमें इनवेस्ट करने से बचते हैं. लेकिन हम आज आपको ऐसी स्कीम के बारे में बताते हैं जो आपके पैसे को सीधे डबल कर देगी.

कौन सी है ये स्कीम?
पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के बारे में कम ही लोग जानते हैं, जो आपके इनवेस्ट किए हुए पैसे को डबल कर सकती है. इस स्कीम का नाम है 'किसान विकास पत्र'. इस योजना में छोटी रकम इनवेस्ट की जा सकती है, इस स्कीम में हमें एकमुश्त रकम जमा करना होती है और तय समय के बाद वो रकम दोगुनी हो जाती है. इस योजना के तहत आपका पैसा तो डबल होगा ही, साथ ही साथ ये सुरक्षित निवेश भी है.

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कौन कर सकता है निवेश?
इस स्कीम में वो लोग निवेश कर सकते हैं जिनको छोटी रकम ही निवेश करना हो. इसके अलावा जो लोग रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हैं, उनके लिए ये योजना बहुत अच्छी है. आप इस स्कीम में बच्चा पैदा होने के बाद रकम डालकर छोड़ सकते हैं, बच्चे के बड़े होने तक ये रकम दोगुनी हो जाएगी और बच्चे की पढ़ाई या भविष्य के लिए काम आएगी.

पैसा होगा डबल
इस स्कीम के जरिए आपको 7.5% की सालाना ब्याज दर रिटर्न मिलेगा. इस स्कीम का लाभ पाने के लिए आपको 115 महीने यानी 9 साल 7 महीने तक का इंतजार करना पड़ेगा. इसके बाद ही आपका पैसा डबल हो पाएगा.

KVP के फायदे
इस स्कीम में निवेश करने के कई फायदे हैं, आइये बताते हैं:

  • इस योजना में निवेश करने वाले लोग मार्केट रिस्ट से बच जाते हैं.
  • इस स्कीम में निवेशक का पैसा सुरक्षित रहता है.
  • इस स्कीम में निवेशक को बाजार गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है.
  • इस स्कीम के जरिए लंबे समय में अच्छी खासी बचत हो जाती है.

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आपको बता दें कि इस स्कीम में निवेश की कोई सीमा नहीं होती है, आप चाहें तो 1000 रुपये से भी इस स्कीम की शुरुआत कर सकते हैं. इसके बाद आप चाहें तो मैक्सिमम कितनी भी बड़ी रकम निवेश कर सकते हैं. अगर आप बीच में ही पैसा निकालना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा. यदि आपको निवेश करते हुए 2 साल 6 महीने का समय हो चुका है तो इसके बाद आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं.

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Published at : 12 May 2026 03:41 PM (IST)
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Kisan Vikas Patra Post Office Scheme Saving Scheme
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