हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारNEET UG Exam Cancelled: नीट यूजी परीक्षा रद्द होने पर तेजस्वी यादव भड़के, 'क्या भाजपा की सरकारों में...'

NEET UG Exam Cancelled: नीट यूजी परीक्षा रद्द होने पर तेजस्वी यादव भड़के, 'क्या भाजपा की सरकारों में...'

NEET UG Exam Cancelled: तेजस्वी यादव ने कहा कि सत्ता संरक्षण में लगातार होते पेपर लीक से सरकार की नीति और नीयत पर ही सवाल उठ रहा है. 23 लाख छात्रों के भविष्य से एक बार फिर खिलवाड़ किया गया.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 12 May 2026 03:16 PM (IST)
Preferred Sources

पेपर लीक (Paper Leak) के बाद नीट यूजी 2026 (NEET UG Exam 2026) की परीक्षा रद्द कर दी गई है. पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने बीजेपी पर भड़ास निकाली है. मंगलवार (12 मई, 2026) को तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए कई सवाल उठाए हैं.

तेजस्वी यादव ने कहा कि पेपर लीक के कारण 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है. 23 लाख छात्रों के भविष्य से एक बार फिर खिलवाड़ किया गया. बिहार और देश में पेपर लीक का अंतहीन सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है. 

उन्होंने कहा, "क्या भाजपा की सरकारों में इतनी भी प्रशासनिक क्षमता, योग्यता, इच्छाशक्ति व कौशल नहीं है कि एक सामान्य परीक्षा को बिना पेपर लीक हुए सुनियोजित ढंग से आयोजित कर सके या फिर ये भी कोई संयोग और प्रयोग वाला दांव है जिससे देश की रुलाई में भी सत्ता की मलाई मिलती रहे."

'सरकार की नीति और नीयत पर ही सवाल'

तेजस्वी ने कहा कि सत्ता संरक्षण में लगातार होते पेपर लीक से सरकार की नीति और नीयत पर ही सवाल उठ रहा है. दिखावटी जांच की औपचारिकता की बजाय सरकार को आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है. खुद से ये सवाल करने की जरूरत है कि क्या हम देश के साथ सही कर रहे हैं?

यह भी पढ़ें- प्रधानमंत्री की अपील पर बिहार के डिप्टी CM ने क्या कहा? 'PM मोदी ने ऐसा नहीं कहा है कि…'

अपने एक्स पोस्ट में वे लिखते हैं, "अब जब 23 लाख छात्र पुनर्परीक्षा देंगे, दोबारा देशभर के विभिन्न 552 शहरों के सैंकड़ों परीक्षा केंद्रों पर जाएंगे तब कितने लाखों लीटर पेट्रोल-डीजल-तेल की बर्बादी होगी. छात्रों, उनके परिजनों और अभिभावकों को आर्थिक नुकसान एवं शारीरिक और मानसिक कष्ट होगा? क्या प्रधानमंत्री जी ने इसका मूल्यांकन और विश्लेषण किया है?" 

'खाली जुबानी खर्च करने से देश नहीं चलता'

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री जी, खाली जुबानी खर्च करने से देश नहीं चलता, शासन-प्रशासन में पारदर्शिता के साथ जवाबदेही तय होती है लेकिन इनका उद्देश्य तो आम लोगों को पीड़ा देने के अलावा सभी संस्थानों का प्रयोग विपक्षी दलों के लिए करना होता है."

यह भी पढ़ें- NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द होने पर BJP बोली- 'जो लोग भी इसमें दोषी होंगे…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 12 May 2026 03:09 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav NEET NTA BIHAR NEWS NEET UG 2026 NEET UG Exam 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
NEET UG Exam Cancelled: नीट यूजी परीक्षा रद्द होने पर तेजस्वी यादव भड़के, 'क्या भाजपा की सरकारों में...'
नीट यूजी परीक्षा रद्द होने पर तेजस्वी यादव भड़के, 'क्या भाजपा की सरकारों में...'
बिहार
NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द होने पर BJP बोली- 'जो लोग भी इसमें दोषी होंगे…'
NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द होने पर BJP बोली- 'जो लोग भी इसमें दोषी होंगे…'
बिहार
प्रधानमंत्री की अपील पर बिहार के डिप्टी CM ने क्या कहा? 'PM मोदी ने ऐसा नहीं कहा है कि…'
प्रधानमंत्री की अपील पर बिहार के डिप्टी CM ने क्या कहा? 'PM मोदी ने ऐसा नहीं कहा है कि…'
बिहार
भोजपुर-बक्सर विधान परिषद उपचुनाव: मतदान के बीच हंगामा, RJD प्रत्याशी सोनू राय किससे भिड़े?
भोजपुर-बक्सर विधान परिषद उपचुनाव: मतदान के बीच हंगामा, RJD प्रत्याशी सोनू राय किससे भिड़े?
Advertisement

वीडियोज

MG Cyberster and BMW M440i | India’s Best Convertibles? | #mg #mgcyberster #bmw #autolive
Vijay के शपथ समारोह में Trisha Krishnan बनीं सुर्खियों की वजह | Breaking | ABP News
Top News: इस घंटे की बड़ी खबरें | PM Modi Appeal | Himanta Biswa Oath Ceremony | Assam CM | Kerala
Energy Lockdown: सावधान! भारत में लगेगा 'एनर्जी लॉकडाउन'? | PM Modi | LPG-Oil Crisis
Petrol-Diesel Rate: आने वाले दिनों में और महंगा होगा पेट्रोल-डीजल? | LPG-Oil Crisis | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ऑपरेशन सिंदूर में आसिम मुनीर पढ़ने लगे थे आयतें, दहशत में था पूरा PAK, लश्कर के टॉप कमांडर का खुलासा
ऑपरेशन सिंदूर में आसिम मुनीर पढ़ने लगे थे आयतें, दहशत में था पूरा PAK, लश्कर के टॉप कमांडर का खुलासा
राजस्थान
NEET Paper Leak: बड़ा खुलासा, जयपुर से होकर नासिक से जुड़े तार, सीकर के दो कोचिंग सेंटर पर शक की सुई
NEET Paper Leak: बड़ा खुलासा, जयपुर से होकर नासिक से जुड़े तार, सीकर के दो कोचिंग सेंटर पर शक की सुई
इंडिया
NEET UG 2026 Cancelled: नीट परीक्षा हुई रद्द तो भड़की TMC, कहा- 'निकम्मी सरकार में...'
NEET UG 2026 Cancelled: नीट परीक्षा हुई रद्द तो भड़की TMC, कहा- 'निकम्मी सरकार में...'
क्रिकेट
GT vs SRH Pitch Report: आज कैसी पिच पर खेला जाएगा गुजरात बनाम हैदराबाद मैच? बल्लेबाज या गेंदबाज में किसे मिलेगी मदद, पढ़िए पिच रिपोर्ट
आज कैसी पिच पर खेला जाएगा GT vs SRH मैच? बल्लेबाज या गेंदबाज में किसे मिलेगी मदद, पढ़िए पिच रिपोर्ट
ओटीटी
Project Hail Mary OTT Release: भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ, जानें- कब और कहां देखें?
भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ
इंडिया
Explained: तेल-गैस की किल्लत और मिडिल ईस्ट तनाव के बीच PM मोदी का विदेश दौरा क्यों, किन पांच देशों से भारत के लिए क्या लाएंगे?
मिडिल ईस्ट तनाव के बीच PM मोदी का विदेश दौरा क्यों, किन पांच देशों से भारत के लिए क्या लाएंगे?
शिक्षा
NEET UG 2026 Exam Cancelled: 9 सालों में 25 से ज्यादा परीक्षाएं रद्द! 2017 में गठन के बाद क्यों और कैसे नाकाम हो रहा NTA?
9 सालों में 25 से ज्यादा परीक्षाएं रद्द! 2017 में गठन के बाद क्यों और कैसे नाकाम हो रहा NTA?
टेक्नोलॉजी
AC हो गया पुराना! अब बिना बिजली घर को बर्फ जैसा ठंडा रखेगा Nescod Technology, जानिए कैसे करेगा काम
AC हो गया पुराना! अब बिना बिजली घर को बर्फ जैसा ठंडा रखेगा Nescod Technology, जानिए कैसे करेगा काम
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget