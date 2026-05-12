नीट यूजी परीक्षा रद्द होने पर तेजस्वी यादव भड़के, 'क्या भाजपा की सरकारों में...'

पेपर लीक (Paper Leak) के बाद नीट यूजी 2026 (NEET UG Exam 2026) की परीक्षा रद्द कर दी गई है. पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने बीजेपी पर भड़ास निकाली है. मंगलवार (12 मई, 2026) को तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए कई सवाल उठाए हैं.

तेजस्वी यादव ने कहा कि पेपर लीक के कारण 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है. 23 लाख छात्रों के भविष्य से एक बार फिर खिलवाड़ किया गया. बिहार और देश में पेपर लीक का अंतहीन सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है.

उन्होंने कहा, "क्या भाजपा की सरकारों में इतनी भी प्रशासनिक क्षमता, योग्यता, इच्छाशक्ति व कौशल नहीं है कि एक सामान्य परीक्षा को बिना पेपर लीक हुए सुनियोजित ढंग से आयोजित कर सके या फिर ये भी कोई संयोग और प्रयोग वाला दांव है जिससे देश की रुलाई में भी सत्ता की मलाई मिलती रहे."

'सरकार की नीति और नीयत पर ही सवाल'

तेजस्वी ने कहा कि सत्ता संरक्षण में लगातार होते पेपर लीक से सरकार की नीति और नीयत पर ही सवाल उठ रहा है. दिखावटी जांच की औपचारिकता की बजाय सरकार को आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है. खुद से ये सवाल करने की जरूरत है कि क्या हम देश के साथ सही कर रहे हैं?

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अपने एक्स पोस्ट में वे लिखते हैं, "अब जब 23 लाख छात्र पुनर्परीक्षा देंगे, दोबारा देशभर के विभिन्न 552 शहरों के सैंकड़ों परीक्षा केंद्रों पर जाएंगे तब कितने लाखों लीटर पेट्रोल-डीजल-तेल की बर्बादी होगी. छात्रों, उनके परिजनों और अभिभावकों को आर्थिक नुकसान एवं शारीरिक और मानसिक कष्ट होगा? क्या प्रधानमंत्री जी ने इसका मूल्यांकन और विश्लेषण किया है?"

'खाली जुबानी खर्च करने से देश नहीं चलता'

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री जी, खाली जुबानी खर्च करने से देश नहीं चलता, शासन-प्रशासन में पारदर्शिता के साथ जवाबदेही तय होती है लेकिन इनका उद्देश्य तो आम लोगों को पीड़ा देने के अलावा सभी संस्थानों का प्रयोग विपक्षी दलों के लिए करना होता है."

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