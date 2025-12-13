इस राज्य में मिल रहा है फ्री LPG कनेक्शन, जान लीजिए कौन ले सकता है

PM Ujjwala Yojana 3.0: सरकार देश के लोगों के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाती है. जिनका सीधा फायदा करोड़ों नागरिकों तक पहुंचता है. इन योजनाओं का मकसद आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाना उनका खर्च कम करना और बुनियादी सुविधाएं घर तक पहुंचाना होता है. खासकर महिलाओं, गरीब और वंचित वर्ग के लिए शुरू की गई योजनाएं सामाजिक बदलाव की बड़ी वजह बनी हैं.

इसी कड़ी में रसोई से जुड़ी एक अहम योजना फिर से चर्चा में है. केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर देश में गरीब जरूरतमंद लोगों तक गैस कनेक्शन पहुंचाने को बढ़ावा दे रही हैं. जिससे महिलाओं को धुएं से राहत मिले और स्वास्थ्य बेहतर हो. अब इसी दिशा में मणिपुर सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फेज 3.0 के तहत बड़ा फैसला लिया है. जिससे हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलने वाला है.

मणिपुर में उज्ज्वला योजना फेज 3.0 की घोषणा

मणिपुर सरकार के उपभोक्ता मामले,खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फेज 3.0 के तहत महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने की घोषणा की है. यह कदम केंद्र सरकार की ओर से घोषित 25 लाख अतिरिक्त मुफ्त एलपीजी कनेक्शनों की पहल के तहत है.

योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना, उनकी सेहत में सुधार लाना और रसोई के काम को सुरक्षित बनाना है. लकड़ी और उपले से खाना बनाने के कारण होने वाले धुएं से महिलाओं को सबसे ज्यादा नुकसान होता है. एलपीजी कनेक्शन मिलने से न सिर्फ उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा. बल्कि समय की भी बचत होगी.

इन महिलाओं को मिलेगा फायदा

उज्ज्वला योजना फेज 3.0 में पात्रता शर्तों और दस्तावेजों को पहले से ज्यादा आसान बनाया गया है. इंडेन डिविजनल ऑफिस सिलचर के डिविजनल एलपीजी सेल्स हेड रज्ज्योति दास के मुताबिक कई ग्रामीण और मुश्किल पहाड़ी इलाकों के परिवार अब तक इस योजना से बाहर रह गए थे.

नए चरण का फोकस ऐसे ही परिवारों तक पहुंचना है. सरकार ने वर्ष 2025-26 में 25 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है. पात्र परिवारों से अपील की गई है कि वह आकर इस योजना का लाभ लें. साफ और सुरक्षित ईंधन अपनाने से रसोई से जुड़ी परेशानियां काफी हद तक कम होंगी.

अब तक देशभर में इतनी महिलाओं को फायदा

मणिपुर में उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 2,22,010 मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए किए जा चुके हैं. उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक के बोनो सिंह के अनुसार फेज 3.0 का मकसद उन परिवारों तक पहुंचना है, जिन्हें अब तक कनेक्शन नहीं मिला. योजना को पारदर्शी बनाने के लिए जिला उज्ज्वला समितियों का गठन किया गया है. देशभर में इस योजना की शुरुआत मई 2016 में हुई थी. फेज 1 और फेज 2 के तहत अब तक 10.33 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन मिल चुके हैं.

