PM Surya Ghar Yojana: सोलर पैनल लगवाने का शानदार मौका, सरकार दे रही लाख रुपये से ज्यादा की मदद

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom उत्तर प्रदेश में योजना की लोकप्रियता काफी बढ़ी है।

PM Surya Ghar Yojana: बढ़ती गर्मी के साथ-साथ ही बिजली का बिल भी बढ़ने लगता है. अब इसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ता है. ऐसे में हर कोई चाहता है कि उसे कोई ऐसा तरीका मिल जाए, जिससे बिजली का बिल कम आए और साथ पर्यावरण को भी फायदा पहुंचे. इसी कारण पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. इस योजना के जरिए सरकार घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए आर्थिक सहायता दे रही है. खास बात तो यह है कि इस योजना का लाभ अभी भी लिया जा सकता है और 31 मार्च 2027 तक इसके लिए सब्सिडी उपलब्ध है.

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है?

केंद्र सरकार ने फरवरी 2024 में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की थी. इस योजना के पीछे का मकसद लोगों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और बिजली के खर्च को कम करना है. इसके तहत घरों की छत पर सोलर पैनल लगाए जाते हैं, जिससे लोग अपनी जरूरत की बिजली खुद पैदा कर सकें.

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इस राज्य में बढ़ रहा क्रेज

बता दें कि यूपी में इस योजना को लेकर लोगों की दिलचस्पी काफी बढ़ रही है. इस मामले में राजधानी लखनऊ सबसे आगे है, यहां काफी बड़ी संख्या में लोगों ने अपने घरों पर सोलर सिस्टम लगवाया है. वहीं बड़ी संख्या में लोगों ने अपने घरों पर सोलर सिस्टम लगवाया है.

सब्सिडी कितनी मिलती है?

बात करें सब्सिडी की तो अगर कोई व्यक्ति 2 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाता है तो उस पर लगभग 1.20 लाख रुपये का खर्च आता है. इसमें केंद्र सरकार 60 हजार रुपये और उत्तर प्रदेश सरकार 30 हजार रुपये की सहायता देती है. यानी मतलब साफ है कि टोटल 90 हजार रुपये की सब्सिडी मिलने के बाद यूजर्स को सिर्फ 30 हजार रुपये ही खर्च करने पड़ते हैं. वहीं अगर आप 3 किलोवाट या उससे ज्यादा क्षमता का सोलर सिस्टम लगाते हैं तो उस पर अधिकतम 1.08 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है.

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मार्च 2027 तक मिलेगा लाभ

अभी इस योजना की समय सीमा 31 मार्च 2027 तक निर्धारित है. सौर ऊर्जा को मिल रहे अच्छे समर्थन को देखते हुए फ्यूचर में भी ऐसी योजनाओं के जारी रहने की उम्मीद है. ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर का बिजली का बिल कम आए तो आपके लिए यह योजना एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है.