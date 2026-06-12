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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPM Surya Ghar Yojana: सोलर पैनल लगवाने का शानदार मौका, सरकार दे रही लाख रुपये से ज्यादा की मदद

PM Surya Ghar Yojana: सोलर पैनल लगवाने का शानदार मौका, सरकार दे रही लाख रुपये से ज्यादा की मदद

PM Surya Ghar Yojana: बढ़ते बिजली बिल के बीच पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लोगों के लिए राहत बन रही है. इस योजना के तहत सरकार सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी दे रही है. जानिए पूरी डिटेल.

By : शैलजा पांडे | Updated at : 12 Jun 2026 02:05 PM (IST)
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  • उत्तर प्रदेश में योजना की लोकप्रियता काफी बढ़ी है।

PM Surya Ghar Yojana: बढ़ती गर्मी के साथ-साथ ही बिजली का बिल भी बढ़ने लगता है. अब इसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ता है. ऐसे में हर कोई चाहता है कि उसे कोई ऐसा तरीका मिल जाए, जिससे बिजली का बिल कम आए और साथ पर्यावरण को भी फायदा पहुंचे. इसी कारण पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. इस योजना के जरिए सरकार घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए आर्थिक सहायता दे रही है. खास बात तो यह है कि इस योजना का लाभ अभी भी लिया जा सकता है और 31 मार्च 2027 तक इसके लिए सब्सिडी उपलब्ध है.

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है?

केंद्र सरकार ने फरवरी 2024 में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की थी. इस योजना के पीछे का मकसद लोगों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और बिजली के खर्च को कम करना है. इसके तहत घरों की छत पर सोलर पैनल लगाए जाते हैं, जिससे लोग अपनी जरूरत की बिजली खुद पैदा कर सकें. 

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इस राज्य में बढ़ रहा क्रेज

बता दें कि यूपी में इस योजना को लेकर लोगों की दिलचस्पी काफी बढ़ रही है. इस मामले में राजधानी लखनऊ सबसे आगे है, यहां काफी बड़ी संख्या में लोगों ने अपने घरों पर सोलर सिस्टम लगवाया है. वहीं बड़ी संख्या में लोगों ने अपने घरों पर सोलर सिस्टम लगवाया है.  

सब्सिडी कितनी मिलती है?

बात करें सब्सिडी की तो अगर कोई व्यक्ति 2 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाता है तो उस पर लगभग 1.20 लाख रुपये का खर्च आता है. इसमें केंद्र सरकार 60 हजार रुपये और उत्तर प्रदेश सरकार 30 हजार रुपये की सहायता देती है. यानी मतलब साफ है कि टोटल 90 हजार रुपये की सब्सिडी मिलने के बाद यूजर्स को सिर्फ 30 हजार रुपये ही खर्च करने पड़ते हैं. वहीं अगर आप 3 किलोवाट या उससे ज्यादा क्षमता का सोलर सिस्टम लगाते हैं तो उस पर अधिकतम 1.08 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है.

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मार्च 2027 तक मिलेगा लाभ

अभी इस योजना की समय सीमा 31 मार्च 2027 तक निर्धारित है. सौर ऊर्जा को मिल रहे अच्छे समर्थन को देखते हुए फ्यूचर में भी ऐसी योजनाओं के जारी रहने की उम्मीद है. ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर का बिजली का बिल कम आए तो आपके लिए यह योजना एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है. 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 12 Jun 2026 02:05 PM (IST)
Tags :
Subsidy Solar Panels Utility News PM Surya Ghar Yojana
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