#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीFree Recharge: सरकार चला रही योजना! दे रही 1299 तक का फ्री रिचार्ज? PIB ने क्या कहा?

Free Recharge: सरकार चला रही योजना! दे रही 1299 तक का फ्री रिचार्ज? PIB ने क्या कहा?

Free Recharge Scheme: भारत सरकार के नाम पर एक योजना के बारे में सोशल मीडिया पर काफी बताया जा रहा है. जिसमें सरकार की तरफ से 1299 का रीचार्ज मुफ्त किया जा रहा है. आइये जानते हैं इस खबर की सच्चाई.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 28 Jul 2026 10:29 PM (IST)
Preferred Sources

Govt Scheme for Free Recharge: भारत सरकार जनता के हित में वैसे तो कई योजनाएं चलाती है. लेकिन कई ऐसी योजनाओं के बारे में भी हमें सोशल मीडिया पर पता चलता है, जिनके बारे में कभी सुना ही ना हो. ऐसे में आप क्या करते हैं? क्या इन योजनाओं पर भरोसा कर लेते हैं या फिर इन्हें क्रॉस चेक करते हैं? ऐसी ही एक योजना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

कौन सी स्कीम हो रही वायरल?
दरअसल सोशल मीडिया पर एक सरकारी स्कीम के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है सरकार जनता के मोबाइल में 1299 रुपये तक का रिचार्ज करवा रही हैं. लेकिन ऐसी किसी योजना के बारे में तो हमने सरकार से या किसी न्यूज में नहीं सुना है. ऐसे में क्या ये वाकई में सही खबर है या नहीं? इस बारे में अब खुद सरकार ने ही बता दिया है.

ये भी पढ़ें: Vande Bharat: कितनी है वंदे भारत के लोको पायलट की सैलरी? ये है भरती प्रक्रिया

क्या है खबर की सच्चाई?
सरकारी एजेंसी पीआईबी फैक्ट ने इस खबर सोशल मीडिया पोस्ट को अपने ऑफिशियल X (ट्विटर) पेज पर शेयर कर इस खबर को पूरी तरह से गलत बताया है. उन्होंने इस पोस्ट को शेयर कर कैप्शन में लिखा, 'दावा: 'भारत डिजिटल सहायता योजना' के तहत केंद्र सरकार सभी मोबाइल यूजर्स को 299 से 1299 रुपये तक का फ्री रिचार्ज दे रही है.'

उन्होंने आगे लिखा, 'PIB फैक्ट के मुताबिक ये दावा फर्जी है. केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है. कृपया सतर्क रहें. किसी भी अनजान या असत्यापित प्लेटफॉर्म पर अपने बैंक विवरण, OTP, आधार संख्या या अन्य व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें.'

सरकारी योजनाओं जानकारी के लिए...
इसके अलावा इस एजेंसी ने ये भी बताया है कि केंद्र सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं की आधिकारिक जानकारी के लिए http://myscheme.gov.in वेबसाइट पर जाकर उसे सत्यापित करें. यदि वेबसाइट से भी आपको कोई सही जानकारी नहीं मिल पा रही है तो आप पीआईबी फैक्ट चेक से इसे सत्यापित कर सकते हैं.

ये भी पढे़ें: रूट एक, क्लास एक... फिर भी ट्रेन का किराया अलग क्यों? जानें वजह

और पढ़ें

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 28 Jul 2026 10:29 PM (IST)
Tags :
PIB Fact Check Govt Scheme Free Recharge
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Free Recharge: सरकार चला रही योजना! दे रही 1299 तक का फ्री रिचार्ज? PIB ने क्या कहा?
सरकार चला रही योजना! दे रही 1299 तक का फ्री रिचार्ज? PIB ने क्या कहा?
यूटिलिटी
Vande Bharat: कितनी है वंदे भारत के लोको पायलट की सैलरी? ये है भरती प्रक्रिया
कितनी है वंदे भारत के लोको पायलट की सैलरी? ये है भरती प्रक्रिया
यूटिलिटी
रूट एक, क्लास एक... फिर भी ट्रेन का किराया अलग क्यों? जानें वजह
रूट एक, क्लास एक... फिर भी ट्रेन का किराया अलग क्यों? जानें वजह
यूटिलिटी
LPG सिलेंडर की होगी अब 'एक्सप्रेस डिलीवरी', ऐसे करें बुकिंग
LPG सिलेंडर की होगी अब 'एक्सप्रेस डिलीवरी', ऐसे करें बुकिंग
Advertisement

वीडियोज

Ram Kapoor का दर्दनाक खुलासा: Father ने पूछा
USA IRAN : कभी युद्ध शुरू करते, कभी बंद करते! ट्रंप क्या चाहते? |ABPLIVE
Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
J&K के उरी में माइन ब्लास्ट, सेना के 2 जवान घायल
J&K के उरी में माइन ब्लास्ट, सेना के 2 जवान घायल
इंडिया
'सच्चाई यह है कि...', प्रियंका गांधी के आरोप पर BJP का पलटवार
'सच्चाई यह है कि...', प्रियंका गांधी के आरोप पर BJP का पलटवार
दिल्ली NCR
अभिजीत दीपके ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी, सरकार पर भड़के
अभिजीत दीपके ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी, सरकार पर भड़के
बॉलीवुड
'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' का एडवांस बुकिंग में तहलका, रिलीज से पहले कर डाली बंपर कमाई
'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' ने एडवांस बुकिंग में मचा दिया तहलका, जानें- कितनी हुई कमाई
स्पोर्ट्स
श्रीलंका दौरे पर बुमराह-जडेजा की वापसी, जानिए टीम सेलेक्शन की 5 बड़ी बातें
श्रीलंका दौरे पर बुमराह-जडेजा की वापसी, जानिए टीम सेलेक्शन की 5 बड़ी बातें
इंडिया
'पेपर माफिया को मिट्टी में मिला देंगे', संसद में बोले अनुराग ठाकुर
'पेपर माफिया को मिट्टी में मिला देंगे', संसद में बोले अनुराग ठाकुर
विश्व
‘मुझे कोई नहीं बताएगा कि US...’, नेतन्याहू के किस बयान पर भड़के ट्रंप?
‘मुझे कोई नहीं बताएगा कि US...’, नेतन्याहू के किस बयान पर भड़के ट्रंप?
इंडिया
PM मोदी का वीडियो फेसबुक से गायब! सरकार गंभीर, लिया ये 'एक्शन'
PM मोदी का वीडियो फेसबुक से गायब! सरकार गंभीर, लिया ये 'एक्शन'
ENT LIVE
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Emotional Post से बढ़ीं चर्चाएं
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Emotional Post से बढ़ीं चर्चाएं
ENT LIVE
Ram Kapoor ने बताई अपने पिता की आखिरी इच्छा, Lock Upp 2 में भावुक हुआ हर कोई
Ram Kapoor ने बताई अपने पिता की आखिरी इच्छा, Lock Upp 2 में भावुक हुआ हर कोई
ABP NEWS
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
ABP NEWS
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
ABP NEWS
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
Embed widget