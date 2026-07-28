Free Recharge: सरकार चला रही योजना! दे रही 1299 तक का फ्री रिचार्ज? PIB ने क्या कहा?
Free Recharge Scheme: भारत सरकार के नाम पर एक योजना के बारे में सोशल मीडिया पर काफी बताया जा रहा है. जिसमें सरकार की तरफ से 1299 का रीचार्ज मुफ्त किया जा रहा है. आइये जानते हैं इस खबर की सच्चाई.
Govt Scheme for Free Recharge: भारत सरकार जनता के हित में वैसे तो कई योजनाएं चलाती है. लेकिन कई ऐसी योजनाओं के बारे में भी हमें सोशल मीडिया पर पता चलता है, जिनके बारे में कभी सुना ही ना हो. ऐसे में आप क्या करते हैं? क्या इन योजनाओं पर भरोसा कर लेते हैं या फिर इन्हें क्रॉस चेक करते हैं? ऐसी ही एक योजना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.
कौन सी स्कीम हो रही वायरल?
दरअसल सोशल मीडिया पर एक सरकारी स्कीम के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है सरकार जनता के मोबाइल में 1299 रुपये तक का रिचार्ज करवा रही हैं. लेकिन ऐसी किसी योजना के बारे में तो हमने सरकार से या किसी न्यूज में नहीं सुना है. ऐसे में क्या ये वाकई में सही खबर है या नहीं? इस बारे में अब खुद सरकार ने ही बता दिया है.
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क्या है खबर की सच्चाई?
सरकारी एजेंसी पीआईबी फैक्ट ने इस खबर सोशल मीडिया पोस्ट को अपने ऑफिशियल X (ट्विटर) पेज पर शेयर कर इस खबर को पूरी तरह से गलत बताया है. उन्होंने इस पोस्ट को शेयर कर कैप्शन में लिखा, 'दावा: 'भारत डिजिटल सहायता योजना' के तहत केंद्र सरकार सभी मोबाइल यूजर्स को 299 से 1299 रुपये तक का फ्री रिचार्ज दे रही है.'
दावा: 'भारत डिजिटल सहायता योजना' के तहत केंद्र सरकार सभी मोबाइल यूजर्स को ₹299 से ₹1299 तक का 'फ्री रिचार्ज' दे रही है।#PIBFactCheck:— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 28, 2026
❌ यह दावा #फर्जी है।
✅ केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है।
⚠️कृपया सतर्क रहें। किसी भी अनजान या असत्यापित प्लेटफॉर्म… pic.twitter.com/9dH0WHxgSi
उन्होंने आगे लिखा, 'PIB फैक्ट के मुताबिक ये दावा फर्जी है. केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है. कृपया सतर्क रहें. किसी भी अनजान या असत्यापित प्लेटफॉर्म पर अपने बैंक विवरण, OTP, आधार संख्या या अन्य व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें.'
सरकारी योजनाओं जानकारी के लिए...
इसके अलावा इस एजेंसी ने ये भी बताया है कि केंद्र सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं की आधिकारिक जानकारी के लिए http://myscheme.gov.in वेबसाइट पर जाकर उसे सत्यापित करें. यदि वेबसाइट से भी आपको कोई सही जानकारी नहीं मिल पा रही है तो आप पीआईबी फैक्ट चेक से इसे सत्यापित कर सकते हैं.
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