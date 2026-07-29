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आधार कार्ड से कैसे झटपट मिलेगा नया बिजली कनेक्शन? जानें पूरा प्रोसेस

अब आप आसानी से आधार की मदद से ऑनलाइन नया बिजली कनेक्शन ले सकते है. आवेदन के बाद दस्तावेजों की जांच और जरूरी प्रक्रिया पूरी होने पर नया कनेक्शन जारी कर दिया जाता है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 29 Jul 2026 08:53 AM (IST)
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अगर आप नया घर बना रहे हैं या नए मकान में शिफ्ट हुए हैं, तो सबसे पहले बिजली कनेक्शन की जरूरत पड़ती है. अब कई राज्यों में बिजली वितरण कंपनियां आधार बेस्ड ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दे रही हैं. ऐसे में घर बैठे ही नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए आवेदन किया जा सकता है. आइए यहां से आपको इसका पूरा प्रोसेस समझाते हैं. 

आधार से मिलेगा बिजली कनेक्शन?

हां, नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए आधार कार्ड पहचान और पते के प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि, केवल आधार कार्ड ही काफी नहीं होता. बिजली कंपनी जरूरत के अनुसार दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकती है.

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कैसे करें आवेदन?
सबसे पहले अपने राज्य की बिजली वितरण कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाएं. वहां नया बिजली कनेक्शन या नया बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन का ऑप्शन चुनें. इसके बाद आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.

किन डॉक्यूमेंट्स की है जरूरत?

  • आधार कार्ड
  • पते का प्रमाण 
  • मकान के मालिकाना हक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

आवेदन के बाद क्या होगा?
फॉर्म जमा करने के बाद बिजली कंपनी आवेदन की जांच करती है. जरूरत पड़ने पर अधिकारी साइट की जांच भी करते हैं. इसके बाद निर्धारित शुल्क जमा करना होता है. सभी फॉर्मैलिटी पूरी होने पर नया बिजली कनेक्शन जारी कर दिया जाता है.

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कितना समय लगता है?
नए बिजली कनेक्शन का समय राज्य और बिजली कंपनी के नियमों पर डिपेंड करता है. कई जगहों पर सामान्य घरेलू कनेक्शन कुछ दिनों में जारी कर दिया जाता है, जबकि कुछ मामलों में तकनीकी कारणों से थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है.

कैसे चेक करें स्टेटस?
आवेदन जमा होने के बाद आपको एक आवेदन संख्या मिलता है. इसकी मदद से आप बिजली कंपनी की वेबसाइट या ऐप पर अपने आवेदन का स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं. ध्यान से आवेदन करते समय वही मोबाइल नंबर दें जो आपके आधार से लिंक हो. सभी दस्तावेज साफ और सही तरीके से अपलोड करें. गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द हो सकता है या प्रोसेस में देरी हो सकती है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 29 Jul 2026 08:53 AM (IST)
Tags :
Aadhar Card Electricity Electricity Connection Utility News
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