आधार कार्ड से कैसे झटपट मिलेगा नया बिजली कनेक्शन? जानें पूरा प्रोसेस

अगर आप नया घर बना रहे हैं या नए मकान में शिफ्ट हुए हैं, तो सबसे पहले बिजली कनेक्शन की जरूरत पड़ती है. अब कई राज्यों में बिजली वितरण कंपनियां आधार बेस्ड ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दे रही हैं. ऐसे में घर बैठे ही नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए आवेदन किया जा सकता है. आइए यहां से आपको इसका पूरा प्रोसेस समझाते हैं.

आधार से मिलेगा बिजली कनेक्शन?

हां, नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए आधार कार्ड पहचान और पते के प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि, केवल आधार कार्ड ही काफी नहीं होता. बिजली कंपनी जरूरत के अनुसार दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकती है.

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कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले अपने राज्य की बिजली वितरण कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाएं. वहां नया बिजली कनेक्शन या नया बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन का ऑप्शन चुनें. इसके बाद आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.

किन डॉक्यूमेंट्स की है जरूरत?

आधार कार्ड

पते का प्रमाण

मकान के मालिकाना हक

पासपोर्ट साइज फोटो

मोबाइल नंबर

आवेदन के बाद क्या होगा?

फॉर्म जमा करने के बाद बिजली कंपनी आवेदन की जांच करती है. जरूरत पड़ने पर अधिकारी साइट की जांच भी करते हैं. इसके बाद निर्धारित शुल्क जमा करना होता है. सभी फॉर्मैलिटी पूरी होने पर नया बिजली कनेक्शन जारी कर दिया जाता है.

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कितना समय लगता है?

नए बिजली कनेक्शन का समय राज्य और बिजली कंपनी के नियमों पर डिपेंड करता है. कई जगहों पर सामान्य घरेलू कनेक्शन कुछ दिनों में जारी कर दिया जाता है, जबकि कुछ मामलों में तकनीकी कारणों से थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है.

कैसे चेक करें स्टेटस?

आवेदन जमा होने के बाद आपको एक आवेदन संख्या मिलता है. इसकी मदद से आप बिजली कंपनी की वेबसाइट या ऐप पर अपने आवेदन का स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं. ध्यान से आवेदन करते समय वही मोबाइल नंबर दें जो आपके आधार से लिंक हो. सभी दस्तावेज साफ और सही तरीके से अपलोड करें. गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द हो सकता है या प्रोसेस में देरी हो सकती है.

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