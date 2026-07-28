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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीInstagram Bann: क्या अगस्त 2026 में बंद हो जाएगा इंस्टाग्राम? जानें सरकार ने क्या कहा

Instagram Bann: क्या अगस्त 2026 में बंद हो जाएगा इंस्टाग्राम? जानें सरकार ने क्या कहा

Instagram Bann News: सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है कि सरकार इसी साल में इंस्टाग्राम को बंद करने जा रही हैं, आइये जानते हैं इस खबर की सच्चाई.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 28 Jul 2026 11:27 PM (IST)
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Instagram Bann News: हाल ही में हुए सीजेपी और GenZ के नीट एग्जाम को लेकर धरना प्रदर्शन में इंस्टाग्राम पर खूब रील्स वायरल हुई हैं. ना केवल रील्स वायरल हुई हैं बल्कि पीएम मोदी भी जेन जी के साथ कनेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम पर आए, उन्होंने रील बनाकर अपना संदेश दिया. इससे इंस्टाग्राम की भारत में पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ गई. इसी बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार इसी साल इंस्टाग्राम पर बैन कर रही हैं.

क्या है पूरा खबर?
दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है अगस्त 2026 में इंस्टाग्राम भारत में बंद कर दिया जाएगा. हालांकि अब इस खबर की सच्चाई भी सामने आ गई है. सरकार की तरफ से बताया गया है कि ये खबर पूरी तरह से झूठ और फेक है.

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क्या है खबर की सच्चाई?
सरकार की एजेंसी पीआईबी फैक्ट चेक ने अपने ऑफिशियल X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए इस पोस्ट को शेयर किया है. जिसे पूरी तरह से फेक बताया है. पोस्ट के साथ एजेंसी ने कैप्शन में लिखा, 'सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा 25 अगस्त 2026 की रात से भारत में Instagram पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा'.

आगे इस पोस्ट में बताया गया है कि PIB Fact Check के मुताबिक ये दावा पूरी तरह से फर्जी है. 'भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है. कृपया सतर्क रहें और ऐसे भ्रामक दावों के झांसे में न आएं'. इसके आगे पोस्ट के जरिए ये भी बताया गया है कि ऐसी किसी भी भ्रामक जानकारी के आधिकारिक स्त्रोत के बारे में पता करें. इतना ही नहीं केंद्र सरकार से जुड़ी किसी भी संदिग्ध तस्वीर, वीडियो या मैसेज पर PIB फैक्ट चेक पर  जांचें, उसके बाद ही भरोसा करें.

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बता दें कि इंस्टाग्राम बैन होने की खबर आज के समय में बहुत बड़ी है. क्योंकि आधे से ज्यादा यूथ इस समय इंस्टाग्राम पर है. यहां तक कि कई लोगों के लिए कमाई का जरिया भी इंस्टाग्राम बना हुआ है. ऐसे में इस तरह की खबर किसी के लिए भी दिल दहला देने वाली हो सकती है. 

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 28 Jul 2026 11:27 PM (IST)
Tags :
PIB Fact Check Instagram Bann
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