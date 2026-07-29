#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सवैभव की किसने की डॉन ब्रैडमैन से तुलना, पूर्व खिलाड़ी का बयान वायरल

वैभव की किसने की डॉन ब्रैडमैन से तुलना, पूर्व खिलाड़ी का बयान वायरल

रॉबिन उथप्पा ने वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी तकनीक की तुलना डॉन ब्रैडमैन से की. उन्होंने कहा कि युवा बल्लेबाज में खास प्रतिभा है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 29 Jul 2026 10:13 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी लगातार अपने प्रदर्शन से क्रिकेट जगत का ध्यान खींच रहे हैं. महज 15 साल की उम्र में उन्होंने जिस निडर अंदाज से बल्लेबाजी की है, उसने कई दिग्गजों को प्रभावित किया है. अब भारत के पूर्व बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने वैभव की बल्लेबाजी तकनीक की तुलना ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज सर डोनाल्ड ब्रैडमैन से की है. हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि इतनी जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा.

उथप्पा ने बताई ब्रैडमैन जैसी खासियत

अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान रॉबिन उथप्पा ने कहा कि अभी गेंदबाजों ने वैभव सूर्यवंशी के खेल को पूरी तरह समझा नहीं है. उनके मुताबिक समय के साथ विरोधी टीमें उनकी बल्लेबाजी के खिलाफ नई रणनीतियां बनाएंगी और तभी उनकी असली परीक्षा होगी. उथप्पा ने कहा कि वैभव की बल्लेबाजी तकनीक उन्हें सर डोनाल्ड ब्रैडमैन की याद दिलाती है. उन्होंने खास तौर पर इस बात का जिक्र किया कि वैभव की तकनीक ऐसी है, जिसमें उनके एलबीडब्ल्यू आउट होने की संभावना काफी कम रहती है. यही गुण ब्रैडमैन की बल्लेबाजी में भी देखने को मिलता था.


वैभव की किसने की डॉन ब्रैडमैन से तुलना, पूर्व खिलाड़ी का बयान वायरल

IPL से लेकर जिम्बाब्वे दौरे तक छोड़ी छाप

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन कर अपनी अलग पहचान बनाई. इसके बाद भारतीय टीम में जगह मिलने पर इंग्लैंड दौरे की शुरुआत भले ही धीमी रही, लेकिन जिम्बाब्वे दौरे पर उन्होंने दमदार वापसी की. तीन मैचों में 151 रन बनाकर वैभव ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ चुने गए. उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता ने क्रिकेट विशेषज्ञों को प्रभावित किया है.

अभी लंबा सफर तय करना बाकी

रॉबिन उथप्पा ने कहा कि अभी वैभव के करियर की शुरुआत है और उन्हें लेकर बड़ी भविष्यवाणियां करना जल्दबाजी होगी. उन्होंने याद दिलाया कि डॉन ब्रैडमैन के खिलाफ विरोधी टीमों ने ‘बॉडीलाइन’ जैसी रणनीति अपनाई थी. उसी तरह भविष्य में वैभव के खिलाफ भी गेंदबाज नई योजनाओं के साथ उतरेंगे. उथप्पा का मानना है कि असली चुनौती तब होगी, जब युवा बल्लेबाज इन परिस्थितियों में भी लगातार अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

40 से ऊपर का औसत बनाया तो बनेंगे बड़े खिलाड़ी

उथप्पा ने कहा कि अगर वैभव सूर्यवंशी अपने आक्रामक और निडर अंदाज को बरकरार रखते हुए लंबे समय तक 40 से अधिक की औसत से रन बनाते हैं, तो वह भारतीय क्रिकेट के बड़े खिलाड़ियों में शामिल हो सकते हैं. उन्होंने डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड का भी जिक्र किया और कहा कि उनका 99.94 का टेस्ट औसत आज भी क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा मानदंड है.

यह भी पढ़ें- भारतीय ओपनर प्रतिका रावल का काउंटी क्रिकेट में डेब्यू, वार्विकशायर से खेलेंगी

उथप्पा ने यह भी कहा कि अगर दूसरे विश्व युद्ध की वजह से ब्रैडमैन के करियर में रुकावट नहीं आती, तो शायद उनके आंकड़े और भी अविश्वसनीय होते. वैभव सूर्यवंशी के शुरुआती प्रदर्शन ने जरूर उम्मीदें बढ़ा दी हैं, लेकिन आने वाले वर्षों में लगातार अच्छा प्रदर्शन ही तय करेगा कि वह भारतीय क्रिकेट में कितनी बड़ी पहचान बना पाते हैं.

यह भी पढ़ें- वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में पहली बार किया यह कारनामा

About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
Read More
Published at : 29 Jul 2026 10:13 AM (IST)
Tags :
Robin Uthappa Vaibhav Sooryavanshi Don Bardman
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
वैभव की किसने की डॉन ब्रैडमैन से तुलना, पूर्व खिलाड़ी का बयान वायरल
वैभव की किसने की डॉन ब्रैडमैन से तुलना, पूर्व खिलाड़ी का बयान वायरल
स्पोर्ट्स
WTC फाइनल की दौड़ से बाहर पाकिस्तान? जानें पॉइंट्स टेबल में कहां भारत
WTC फाइनल की दौड़ से बाहर पाकिस्तान? जानें पॉइंट्स टेबल में कहां भारत
स्पोर्ट्स
EXCLUSIVE: 'इंग्लैंड-आयरलैंड से हार पर टीम मैनेजमेंट से जवाब मांगे BCCI', मोहम्मद कैफ ने क्या कहा
'इंग्लैंड-आयरलैंड से हार पर टीम मैनेजमेंट से जवाब मांगे BCCI', मोहम्मद कैफ ने क्या कहा
स्पोर्ट्स
भारतीय ओपनर प्रतिका रावल का काउंटी क्रिकेट में डेब्यू, वार्विकशायर से खेलेंगी
भारतीय ओपनर प्रतिका रावल का काउंटी क्रिकेट में डेब्यू, वार्विकशायर से खेलेंगी
Advertisement

वीडियोज

सड़क पर गर्लफ्रेंड के साथ दरिंदगी!
Ram Kapoor का दर्दनाक खुलासा: Father ने पूछा
USA IRAN : कभी युद्ध शुरू करते, कभी बंद करते! ट्रंप क्या चाहते? |ABPLIVE
Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका संग युद्ध में कूदा सऊदी अरब, इराक पर बम बरसाकर मचाई तबाही
अमेरिका संग युद्ध में कूदा सऊदी अरब, इराक पर बम बरसाकर मचाई तबाही
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी नहीं यादव होते तो..', OP राजभर ने अखिलेश से पूछा सवाल
'धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी नहीं यादव होते तो..', OP राजभर ने अखिलेश से पूछा सवाल
इंडिया
'सुप्रीम कोर्ट की शर्तें मंजूर नहीं, ', CJP भड़की, सरकार को अल्टीमेटम
'सुप्रीम कोर्ट की शर्तें मंजूर नहीं, ', CJP भड़की, सरकार को अल्टीमेटम
टेलीविजन
'वो मुझे पिता नहीं मानती', पलक को लेकर बोले राजा चौधरी, बेटी के इब्राहिम अली संग अफेयर के रूमर्स पर कही ये बात
'वो मुझे पिता नहीं मानती', पलक को लेकर छलका राजा चौधरी का दर्द
स्पोर्ट्स
'अपमानजनक नहीं था', वैभव पर दिए बयान पर अश्विन ने दी सफाई
'अपमानजनक नहीं था', वैभव पर दिए बयान पर अश्विन ने दी सफाई
विश्व
लहरों से लड़ गया 16 साल का लड़का, बचाई जान, ट्रंप ने व्हाइट हाउस बुलाया
लहरों से लड़ गया 16 साल का लड़का, बचाई जान, ट्रंप ने व्हाइट हाउस बुलाया
इंडिया
Xप्लेन: अपराधियों से लेकर गालियां! CJP आंदोलन को दागदार करने की कोशिश क्यों?
अपराधियों से लेकर गालियां! CJP आंदोलन को दागदार करने की कोशिश क्यों?
पंजाब
'पंजाब चुनाव में BJP भुगतेगी खामियाजा', पेपर लीक पर बोले भगवंत मान
'पंजाब चुनाव में BJP भुगतेगी खामियाजा', पेपर लीक पर बोले भगवंत मान
ENT LIVE
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Emotional Post से बढ़ीं चर्चाएं
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Emotional Post से बढ़ीं चर्चाएं
ENT LIVE
Ram Kapoor ने बताई अपने पिता की आखिरी इच्छा, Lock Upp 2 में भावुक हुआ हर कोई
Ram Kapoor ने बताई अपने पिता की आखिरी इच्छा, Lock Upp 2 में भावुक हुआ हर कोई
ABP NEWS
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
ABP NEWS
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
ABP NEWS
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
Embed widget