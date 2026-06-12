Credit Card: अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है या फिर आपने अभी तक कोई लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है, तो भी अब आपको क्रेडिट कार्ड पाने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. SBM Bank और Paisabazaar ने एक ऐसा FD-बैक्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जिसे लेने के लिए अच्छे क्रेडिट स्कोर की जरूरत नहीं होगी.

इस कार्ड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप सिर्फ 2,000 रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट कराकर क्रेडिट कार्ड ले कर सकते हैं. यानी खराब CIBIL स्कोर या क्रेडिट हिस्ट्री न होने पर भी नया क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा.

क्या है FD-बैक्ड क्रेडिट कार्ड?

FD- बैक्ड या सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड में आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक के लिए सुरक्षा के रूप में काम करती है. इसी वजह से बैंक को ज्यादा जोखिम नहीं होता और कम क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों को भी कार्ड जारी किया जा सकता है.

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सिर्फ 2,000 रुपये से होगी शुरुआत

इस क्रेडिट कार्ड के लिए न्यूनतम 2,000 रुपये की FD करानी होगी. इसके बदले बैंक आपको क्रेडिट कार्ड जारी करेगा. आमतौर पर कार्ड की क्रेडिट लिमिट FD राशि के लगभग 90% तक हो सकती है.

FD पर मिलेगा ब्याज भी

इस योजना का एक और फायदा यह है कि आपकी जमा की गई FD पर ब्याज भी मिलता रहेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्राहक FD पर करीब 7% तक ब्याज कमा सकते हैं. यानी एक तरफ क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलेगी और दूसरी तरफ आपकी बचत भी बढ़ेगी.

कैसे करेगा क्रेडिट स्कोर सुधारने में मदद?

क्रेडिट कार्ड का समय पर इस्तेमाल और बिल का नियमित भुगतान करने पर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनती है. इससे धीरे-धीरे CIBIL स्कोर बेहतर हो सकता है. यही वजह है कि ऐसे कार्ड नए ग्राहकों और खराब क्रेडिट स्कोर वालों के लिए उपयोगी माने जाते हैं.

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क्या होता है क्रेडिट स्कोर?

क्रेडिट स्कोर एक ऐसा आंकड़ा होता है जो बताता है कि आपने पहले लिए गए लोन या क्रेडिट का भुगतान कितनी जिम्मेदारी से किया है. बैंक और वित्तीय संस्थान इसी स्कोर के आधार पर लोन और क्रेडिट कार्ड मंजूर करते हैं. खराब स्कोर होने पर अक्सर आवेदन खारिज हो जाते हैं.

किन लोगों के लिए है फायदेमंद?

ये कार्ड उन लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, जिनका CIBIL स्कोर खराब है, जिनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है या फिर जो स्टूडेंट्र हैं और पहली बार क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं. वहीं, जो अपना क्रेडिट स्कोर बनाना या सुधारना चाहते हैं उनके भी काम ये कार्ड आने वाला है.