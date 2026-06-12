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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबच्चों के नाम कर दी जमीन तो क्या बाद में वापस ले सकते हैं मां-बाप, क्या कहता है कानून? जानिए

बच्चों के नाम कर दी जमीन तो क्या बाद में वापस ले सकते हैं मां-बाप, क्या कहता है कानून? जानिए

Property Update: अगर आपने अपने बच्चों के नाम प्रॉपर्टी कर दी है, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. कानून के तहत कुछ परिस्थितियों में माता-पिता अपनी दी हुई संपत्ति वापस भी हासिल कर सकते हैं.

By : शैलजा पांडे | Updated at : 12 Jun 2026 12:05 PM (IST)
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  • हस्तांतरण से पहले कानूनी सलाह लें, शर्तें साफ लिखें।

Property Rule Update: ज्यादातर मां-बाप अपने बच्चों के नाम जमीन-जायदाद कर देते हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वह प्रॉपर्टी बच्चों के नाम कर देंगे तो बच्चे बुढ़ापे में उनकी सेवा करेंगे. यहीं सोचकर अक्सर मां-बाप यह कदम उठाते हैं, लेकिन अगर वहीं बच्चें प्रॉपर्टी नाम हो जाने के बाद अपने मां-बाप की देखभाल नहीं करते हैं तो क्या माता-पिता अपनी दी हुई संपत्ति को वापस ले सकते हैं? इस बात की जानकारी होना काफी जरूरी है अगर आपको भी नहीं पता तो आज हम आपको बताते हैं. 

प्रॉपर्टी वापस ली जा सकती है?

इसका सीधा जवाब है हां, कुछ परिस्थितियों में माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक अपनी दी हुई संपत्ति वापस ले सकते हैं. अगर किसी व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी इस शर्त पर किसी को दी थी कि वह बुढ़ापे में उसकी देखभाल करेगा और बाद में ऐसा नहीं होता तो वह कानूनी कार्रवाई कर सकता है. 

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कानून क्या कहता है?

सीनियर सिटिजन्स मेंटेनेंस एंड वेलफेयर एक्ट 2007 के तहत वरिष्ठ नागारिकों को यह अधिकार दिया गया है कि अगर प्रॉपर्टी पाने  वाला व्यक्ति देखभाल करने से पीछे हट जाता है तो प्रॉपर्टी को वापस पाया जा सकता है. इसके लिए आप संबंधित अधिकारी या ट्रिब्यूनल के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

लातूर का मामला क्यों चर्चा में है?

अभी हाल ही में एक ऐसा ही केस महाराष्ट्र के लातूर से आया है, यहां 90 साल की हौसाबाई लहाड़े ने अपने पोते और परपोते के नाम की गई लगभग साढ़े आठ एकड़ जमीन वापस हासिल कर ली. महिला ने आरोप लगाया है कि जमीन मिलने के बाद परिवार ने उनकी देखभाल नहीं की. हालांकि, लगभग साढ़े तीन साल चली कानूनी लड़ाई के बाद अधिकारियों ने गिफ्ट डीड को रद्द कर जमीन वापस करने का आदेश दिया. 

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प्रॉपर्टी देने से पहले ध्यान दें कुछ जरूरी बात

अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चे या फिर रिश्तेदार के नाम करता है तो उसे सबसे पहले कानूनी सलाह लेनी चाहिए. साथ ही प्रॉपर्टी हस्तांतरण से जुड़े दस्तावेजों में देखभाल और भरण-पोषण जैसी शर्तों को साफ उल्लेख करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में कानूनी मदद मिल सके.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 12 Jun 2026 12:05 PM (IST)
Tags :
Property Land Utility News SENIOR CITIZENS
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