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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPM Surya Ghar Yojana: एक WhatsApp मैसेज में जानें कितनी मिलेगी सब्सिडी? कितना घटेगा बिजली बिल, सरकार ला रही नई सुविधा

PM Surya Ghar Yojana: एक WhatsApp मैसेज में जानें कितनी मिलेगी सब्सिडी? कितना घटेगा बिजली बिल, सरकार ला रही नई सुविधा

PM Surya Ghar Yojana: PM सूर्य घर योजना के तहत जल्द ही व्हाट्सएप चैटबॉट की सुविधा शुरू हो सकती है, जिससे लोग घर बैठे सोलर सब्सिडी और संभावित बचत की जानकारी पा सकेंगे. जानिए पूरी जानकारी.

By : शैलजा पांडे | Updated at : 05 Jun 2026 11:40 AM (IST)
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  • योजना का लक्ष्य मार्च 2027 तक 1 करोड़ घर है।

PM Surya Ghar Yojana: बढ़ती गर्मी के साथ-साथ ही बिजली का बिल का खर्च भी बढ़ने लगता है. ऐसे में लोग घर की बिजल का बिल कम करने के लिए सोलर पैनल लगवाने की सोचते हैं, लेकिन सब्सिडी, खर्च और अप्लाई करने की प्रक्रिया को लेकर कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को और आसान बनाने की तैयारी चल रही है. सरकार एक ऐसी सुविधा लाने जा रही है, जिससे केवल व्हाट्सएप पर कुछ जानकारी देकर आप सब्सिडी और बचत का पूरा हिसाब-किताब जान सकेंगे.

व्हाट्सएप पर मिलेगी सब्सिडी की जानकारी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार योजना के लिए एक खास व्हाट्सएप चैपबॉट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. योजना से जुड़े विज्ञापनों में एक QR कोड दिया जाएगा. जैसे ही कोई व्यक्ति इस QR कोड को स्कैन करेगा, वह सीधे व्हाट्सएप चैटबॉट से जुड़ जाएगा. इसके बाद यूजर्स को अपने घर के बिजली लोड और पिछले महीने का बिजली बिल दर्ज करना होगा. इसके बाद चैटबॉट यह बताएगा कि आपको केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कितनी सब्सिडी मिल सकती है. साथ ही सोलर सिस्टम लगाने पर पूरे जीवनकाल में होने वाली संभावित बचत की जानकारी भी देगा.

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घर बैठे मिलेंगे 5 वेंडर्स के ऑप्शन

कई बार सोलर पैनल लगवाने के लिए सही वेंडर चुनना कई लोगों के लिए काफी मुश्किल होता है. खास बात तो यह है कि इस समस्या को दूर करने के लिए चैटबॉट में वेंडर की जानकारी भी दी जाएगी. इसके लिए यूजर्स जैसे ही अपने राज्य और जिले का नाम दर्ज करेंगे, वैसे ही उसे अपने इलाके के टॉप 5 वेंडर्स की लिस्ट और उनके कांटेक्ट नंबर दिखाई देंगे, जिसके बाद वह सीधे वेंडर को मैसेज भेज सकते हैं या फिर कॉल बैक कर ऑप्शन चुन सकते हैं. वहीं अगर कोई सभी वेंडर्स की लिस्ट देखना चाहता है तो उसे राष्ट्रीय पोर्टल पर भेज दिया जाएगा.

एक ओर जरूरी बात यह है कि सरकार की इस नई व्यवस्था में बैकएंड मॉनिटरिंग सिस्टम भी होगा. अगर कोई यूजर अप्लाई करने के दौरान बीच में रुक जाता है तो अधिकारी उससे कांटेक्ट कर आगे की प्रक्रिया पूरी करने में मदद करेंगे.

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मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों का लक्ष्य

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य मार्च 2027 तक देश के 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सिस्टम लगाना है. अगर अभी की बात करें तो लगभग 40 लाख परिवार इस योजना का लाभ लेकर अपने घरों में सोलर पैनल लगवा चुके हैं. सरकार का यह मानना है कि व्हाट्सएप चैटबॉट शुरू होने के बाद लोगों को योजना की जानकारी आसानी से मिलेगी और अप्लाई प्रक्रिया भी पहले से ज्यादा आसान हो जाएगी.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 05 Jun 2026 11:40 AM (IST)
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Solar Panels Utility News PM Surya Ghar Yojana WhatsApp Chatbot Launch
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