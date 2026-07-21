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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीProperty News: जानिए कब पिता की प्रॉपर्टी पर दावा नहीं कर सकते बच्चे, हाई कोर्ट का ये फैसला जरूर पढ़ें

Property News: जानिए कब पिता की प्रॉपर्टी पर दावा नहीं कर सकते बच्चे, हाई कोर्ट का ये फैसला जरूर पढ़ें

Property Update: क्या आपको भी लगता है कि आपके पिता की प्रॉपर्टी पर आपका जन्मसिद्ध अधिकार है? अगर हां तो जान लें, कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट किया है कि ऐसा जरूरी नहीं है. जानिए पूरी बात.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 21 Jul 2026 05:55 PM (IST)
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  • उपहार, वसीयत या बंटवारे से मिली संपत्ति पैतृक नहीं होती।

Property Update: आज के समय में प्रॉपर्टी को लेकर परिवारों के बीच विवाद होना कोई नई बात नहीं है. ऐसे में ज्यादातर लोगों को लगता है कि उसके पिता की प्रॉपर्टी पर जन्म होने के साथ ही उसका अधिकार हो जाता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है. कई मामलों में बच्चे पिता की प्रॉपर्टी पर दावा नहीं कर सकते हैं. इसलिए बेहतर है कि इस बात की जानकारी होनी चाहिए. अभी हाल ही में एक ऐसा मामला कर्नाटक से सामने आया है, जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट किया है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जन्म के साथ ही पिता की संपत्ति पर बच्चों का अधिकार हो जाता है. 

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यह मामला एक ऐसी बेटी से जुड़ा है, जिसने अपने पिता को दादा से मिली संपत्ति में हिस्सा मांगा था. उसका कहना था कि जन्म के साथ ही उसका अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार बनता है. लेकिन इस मामले में कोर्ट ने पाया कि असल में वह संपत्ति लड़की के पिता की नहीं थी, बल्कि उसके दादा की खुद की कमाई से खरीदी गई संपत्ति थी. हां ये जरूर है कि बाद में वह उसके पिता के नाम आई, लेकिन इसके बावजूद भी उसका कानूनी स्वरूप नहीं बदला है. यही कारण है कि बेटी को जन्मसिद्ध अधिकार के आधार पर प्रोपर्टी पर हिस्सा नहीं मिला. 

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कब नहीं मिलती बच्चों को प्रॉपर्टी?

हाई कोर्ट के मुताबिक, कुछ मामलों में प्रॉपर्टी पर बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता है जैसे...

  • अगर प्रॉपर्टी पिता या फिर दादा ने अपनी खुद की कमाई से खरीदी हो.
  • ऐसे मामले में वह केवल अगली पीढ़ी को मिलने से पैतृक प्रॉपर्टी नहीं बन जाती है.
  • यानी इस मामले में बच्चों का प्रॉपर्टी पर जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता है. 

किन मामलों में मिली संपत्ति को पैतृक नहीं मानी जाती?

  • अगर संपत्ति खुद की कमाई से खरीदी गई हो.
  • वहीं अगर गिफ्ट के तौर पर संपत्ति मिली हो.
  • साथ ही वसीयत के जरिए संपत्ति मिली हो.
  • इसके अलावा अगर पारिवारिक समझौते से संपत्ति मिली हो.
  • बंटवारे में अगर किसी के हिस्से में संपत्ति आई हो.
  • यानी अगर संपत्ति किसी एक व्यक्ति की खुद की संपत्ति हो तो ऐसे मामले में बच्चों का उसपर जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 21 Jul 2026 05:55 PM (IST)
Tags :
Property Dispute Utility News Karnataka High COurt
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