दिल्ली के इन बाजारों में 'बरेली वाले झुमके' भी फेल, सिर्फ 5 रुपये में चमक जाएगी सूरत

Chaepest Jhumka Market in Delhi: 'झुमका बरेली वाला' तो काफी मशहूर है, लेकिन क्या कभी दिल्ली के मशहूर झुमकों के बारे में सुना है? दिल्ली के झुमका बाजार तो बरेली के झुमके से भी ज्यादा फेमस हैं. वो इसलिए क्योंकि यहां पर इतने सस्ते झुमके मिलते हैं कि आप अगर एक झुमका लेने के मूड से आएंगे तो भी 10 झुमके खरीदने से खुद को रोक नहीं पाएंगे. ऐसा कोई एक बाजार नहीं है बल्कि कई सारे बाजार हैं. आइये बताते हैं इन बाजारों की लिस्ट.

दिल्ली के सबसे सस्ते झुमका बाजारों की लिस्ट

इस लिस्ट में केवल एक या दो ही नहीं बल्कि पूरे 5 बाजार हैं, जहां पर आपको 5 रुपये से 50 रुपये तक में इतने बढ़िया झुमके मिल जाएंगे कि आप अपना खुद का कलेक्शन तैयार कर लेंगे.

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सदर बाजार

दिल्ली का सदर बाजार अलग- अलग चीजों के लिए मशहूर है, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा सुंदर और सस्ती ज्वेलरी मिलती है. खासतौर से यहां की रुई मंडी में इतने सस्ते और सुंदर झुमके मिलते हैं, जिन्हें खरीदने से आप खुद को रोक नहीं पाएंगे. इस बाजार में महज 5 से 15 रुपये के बीच झुमकों की कीमत शुरू होती है. इतनी कम कीमत में खूबसूरत झुमके खरीदने से ऐप कैसे खुद को रोक पाएंगे.

सरोजनी नगर बाजार

सरोजनी नगर बाजार तो वैसे कपड़ों का सबसे सस्ता बाजार माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बाजार में बहुत ही सस्ते झुमके भी मिलते हैं. इस बाजार में केवल 30 रुपये से झुमके की कीमत शुरू होती है. इतना ही नहीं अगर आपको टॉप्स या छोटे झुमके चाहिए तो वो 50 रुपये में 2 का सेट ले सकते हैं.

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लाजपत नगर बाजार

लाजपत नगर मार्केट में सरोजनी और सदर के कम्पेरिजन में थोड़े महंगे झुमके मिलते हैं. लेकिन इतने भी महंगे नहीं कि आप खरीद ही ना पाएं. यहां पर झुमकों की कीमत 50 रुपये से शुरू होती है. महज 50 रुपये में इतने प्यारे और खूबसूरत झुमके बाजार में मिलते हैं कि देखते ही बनते हैं.

कमला नगर मार्केट

दिल्ली का कमला नगर बाजार भी काफी मशहूर है, देखने में ये बाजार थोड़ा छोटा लगेगा लेकिन यहां पर भी 30 रुपये से ही झुमकों की कीमत शुरू होती है. जिसे कोई भी खरीद सकता है, खासतौर से जिन्हें झुमकों का शौक है वो जरूर एक बार इस बाजार को एक्सप्लोर करें.

जनपथ बाजार

जनपथ थोड़ा का महंगा बाजार है लेकिन यहां पर झुमकों की कीमत महज 50 रुपये से शुरू होती है. हालांकि ज लेने बैठेंगे तो कीमतें 500 से 700 तक भी पहुंच सकती हैं.