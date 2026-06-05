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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीअगर आपकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो क्या करें? जानें अवैध कब्जा हटाने का कानूनी रास्ता

अगर आपकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो क्या करें? जानें अवैध कब्जा हटाने का कानूनी रास्ता

Illegal Encroachment: अगर आपकी जमीन पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप आसानी से अपनी जमीन वापस ले सकते हैं. यहां पूरा प्रोसेस और कानूनी तरीका बताया गया है.

By : सृष्टि | Updated at : 05 Jun 2026 11:09 AM (IST)
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Illegal Encroachment: अक्सर ऐसा होता कि आप अपनी मेहनत की कमाई से जमीन खरीदते हैं और कोई माफिया या दबंद उस जमीन पर अवैध कब्जा कर लेता है. इतना ही नहीं, अगर आप किसी दूसरे शहर में भी रहते हैं और आपकी जमीन अलग जगह पर है तो भी लोग इसपर कब्जा करने को तैयार बैठे होते हैं. कई बार तो पीठ पीछे आपकी ही जमीन पर निर्माण कार्य भी हो जाता है. ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है. हम आपको यहां अवैध कब्जा से निपटने का तरीका बता रहे हैं.

कब्जा होने पर क्या करें? 
अगर आपको पता चलें कि आपकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया तो सबसे पहले तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करें. अगर बात न बनें तो सबसे पहले पुलिस में शिकायत करें. इस शिकायत में आप प्रॉपर्टी के सभी कागज भी दिखा सकते हैं. पुलिस से आप धारा 441 के तरह कार्यवाई की मांग कर सकते हैं. कई बार सिर्फ पुलिस के आने से ही काम बन जाते हैं और कोर्ट नहीं जाना पड़ता. 

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कौन से कागजात की पड़ेगी जरूरत?

  • जमाबंदी
  • म्यूटेशन
  • रजिस्ट्री
  • खसरा-खतौनी
  • बिजली बिल
  • टैक्स रसीद

जान लें कानूनी रास्ते- 
अगर बातचीत और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद भी काम नहीं बनता है तो आप कानून की मदद ले सकते हैं. इसमें आप विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत सिविल कोर्ट में केस दर्ज करें. पहले तो आप कब्जा होने के 6 महीने के अंदर ही दावा कर सकते हैं, जिसमें आपको कोर्ट में ये बताना होता है कि आप ही प्रॉपर्टी के असली मालिक हैं और इसमें अवैध कब्जा किया गया है. इसके अलावा अगर आपके पास जमीन के असली कागज हैं तो आप कोर्ट में ओनरशिप के आधार पर भी लड़ सकते हैं.

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ध्यान दें, अगर आपको लगता कि विवाद के दौरान कब्जा करने वाले जमीन पर कोई कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं तो आप कोर्ट से स्टे ऑर्डर की मांग कर सकते हैं. इससे केस चलने तक जमीन पर कोई निर्माण नहीं होगा.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 05 Jun 2026 11:09 AM (IST)
Tags :
Property Illegal Encroachment Utility News
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