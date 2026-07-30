LPG: बिना रुकावट जारी रखें गैस सिलेंडर का कनेक्शन, अभी कर लें ये काम, कंपनी ने बताया
LPG Subsidy: LPG उपभोक्ताओं को गैस सब्सिडी, रिफिल और अन्य सेवाएं बिना रुकावट जारी रखने के लिए आधार आधारित e-KYC जल्द पूरी करनी चाहिए. आइए जानते हैं e-KYC न कराने पर क्या असर पड़ सकता है.
LPG Cylinder eKYC: अगर आप बिना किसी परेशानी और रुकावट के LPG गैस सिलेंडर की सुविधा और सब्सिडी का फायदा उठाना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक बेहद जरूरी अपडेट है. हाल ही में तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वह समय रहते आधार आधारित e-KYC पूरा कर लें. अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे गैस से जुड़ी कुछ सेवाओं में काफी दिक्कतें आ सकती है.
कंपनियों का कहना है कि अगर कोई e-KYC पूरी करता है तो उसकी गैस रिफिल, सब्सिडी और अन्य सुविधाएं बिना किसी रुकावट के जारी रहती हैं. इसके साथ ही उपभोक्ताओं को फर्जी मैसेज और कॉल जैसे धोखाधड़ी से भी बचने की सलाह दी गई है.
e-KYC क्यों है जरूरी?
- LPG सेवाओं को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए e-KYC बेहद जरूरी है.
- खासकर इससे सब्सिडी और गैस रिफिल से जुड़ी सुविधाएं प्रभावित नहीं होती हैं.
- उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए खातौर पर e-KYC समय-समय पर जरूरी है.
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बिना किसी रुकावट के एलपीजी सेवा का लाभ जारी रखने के लिए अपना ई-केवाईसी पूरा करें।— Bharat Petroleum LPG (@BPCLLPG) July 30, 2026
आसानी से HelloBPCL App के माध्यम से, या आपके गैस एजेंसी जाकर eKYC पूरा करें।
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कैसे पूरा करें e-KYC?
- HelloBPCL App ke जरिए आसानी से अपना e-KYC करें.
- नजदीकी गैस एजेंसी या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर.
- इसके अलावा आधार प्रमाणीकरण के जरिए भी इस प्रक्रिया पूरी की जा सकती है.
फर्जी मैसेज से रहें सावधान
अक्सर लोगों को किसी अंजान नंबर से ऐसे मैसेज भेजे जाते हैं जिनमें दवा किया जाता है कि आपका गैस कनेक्शन 24 घंटे के अंदर बंद कर दिया जाएगा. ऐसे में कंपनियों ने उपभोक्ताओं को खासतौर पर अलर्ट किया है कि ऐसे किसी भी अनजान नंबर के मैसेज पर तुरंत भरोसा न करें या किसी भी तरह के लिंक को तुरंत क्लिक न करें. ऐसे मैसेज अक्सर साइबर ठगी की ओर से भेजे जा सकते हैं.
PNG कनेक्शन वालों के लिए जरूरी नियम
अगर आपके घर में भी पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन का इस्तेमाल होता है, तो नियमों के मुताबिक आपको पुराने घरेलू LPG कनेक्शन को तय सीमा के अंदर सरेंडर करना पड़ सकता है.
क्या करें अभी?
- अपना e-KYC स्टेटस चेक करें.
- जरूरत हो तो तुरंत प्रक्रिया पूरी करें.
- ऐसे में सिर्फ आधिकारिक ऐप, वेबसाइट या गैस एजेंसी का ही इस्तेमाल करें.
- किसी भी फर्जी लिंक या मैसेज पर क्लिक न करें.
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