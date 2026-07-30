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रेलवे स्टेशन पर टिकट के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं, जानें नया तरीका

Train Ticket Booking: आप आज भी रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर टिकट लेने के लिए लाइनों में लगते हैं? तो जान लें, भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए ATVM की सुविधा देता है. जानिए पूरी बात.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 30 Jul 2026 05:39 PM (IST)
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  • टच-स्क्रीन से यूपीआई/स्मार्ट कार्ड भुगतान कर समय बचाएं।

Indian Railways Ticket Booking: आज के समय में ज्यादातर लोग ऑनलाइन टिकट बुक करना पसंद करते हैं. हालांकि,ऑनलाइन सुविधा के बाद भी बड़ी संख्या में यात्री रेलवे स्टेशन से टिकट लेते हैं, लेकिन टिकट के लिए लंबी लाइन में लगना किसी को पसंद नहीं होता.

अभी भी कई लोगों को यह जानकारी नहीं है कि भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीन यानी ATVM की सुविधा देता है, जिसकी मदद से आप खुद ही जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट निकाल सकते हैं. इसका प्रोसेस इतना आसान होता है कि आपको मशीन से टिकट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी.

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ATVM मशीन क्या है?

रेलवे स्टेशनों पर लगी ATVM मशीन, जिसको ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीन कहा जाता है. यह एक टच-स्क्रीन मशीन है. इस मशीन की मदद से यात्री टिकट बुक कर सकते हैं. इससे यात्रियों को न ही टिकट काउंटर पर लाइनों में लगना पड़ेगा और न ही उनका समय बर्बाद होगा.

कैसे इस्तेमाल की जाती है ये मशीन?

इस मशीन को इस्तेमाल करना काफी आसान है, बस कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप टिकट हासिल कर सकते हैं. 

  • इसके लिए आप सबसे पहले भाषा चुनें.
  • फिर जिस स्टेशन तक यात्रा करनी है उसका नाम दर्ज करें.
  • कितने यात्री है, उनकी संख्या दर्ज करें.
  • फिर भुगतान का ऑप्शन चुनें.
  • आप UPI या स्मार्ट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं.
  • भुगतान होते ही मशीन से टिकट बाहर आ जाएगा.

इस मशीन से आपको क्या फायदा होगा?

  • इस मशीन का इस्तेमाल करने से आपको लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा.
  • आपके कुछ ही मिनटों में टिकट मिलेगी.
  • मशीन से टिकट लेने के लिए ऑनलाइन भुगतान भी किया जा सकता है.
  • सिर्फ जनरल टिकट ही नहीं, बल्कि इससे प्लेटफॉर्म टिकट भी लिया जा सकता है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 30 Jul 2026 05:39 PM (IST)
Tags :
Ticket Booking General Ticket Utility News Automatic Ticket Vending Machine
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