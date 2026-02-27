हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Namo Bharat Station Parking Charges: नमो भारत के किस स्टेशन पर कितना पार्किंग चार्ज? जेब कटने से पहले जान लें डिटेल्स

Namo Bharat Station Parking Charges: नमो भारत के किस स्टेशन पर कितना पार्किंग चार्ज? जेब कटने से पहले जान लें डिटेल्स

गाजियाबाद नमो भारत स्टेशन पर चारपहिया वाहनों के लिए कॉरिडोर की सबसे बड़ी पार्किंग बनाई गई है. यहां 370 कारें और 632 दुपहिया वाहन एक साथ खड़े किए जा सकते हैं.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: Sonam | Updated at : 27 Feb 2026 06:51 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली से मेरठ तक दौड़ रही नमो भारत सेवा को यात्रियों के लिए और सुविधाजनक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (NCRTC) ने कॉरिडोर के विभिन्न स्टेशनों पर 8000 से अधिक वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की है. इसका मकसद साफ है कि लोग निजी वाहनों से स्टेशन तक आएं और आगे की यात्रा तेज, सुरक्षित और समयबद्ध सार्वजनिक परिवहन से पूरी करें.

गाजियाबाद स्टेशन पर सबसे बड़ी पार्किंग सुविधा

गाजियाबाद नमो भारत स्टेशन पर चारपहिया वाहनों के लिए कॉरिडोर की सबसे बड़ी पार्किंग बनाई गई है. यहां 370 कारें और 632 दुपहिया वाहन एक साथ खड़े किए जा सकते हैं. यह स्टेशन दिल्ली-मेरठ रोड पर स्थित है और पास में शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन होने से मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी भी मजबूत होती है.

साहिबाबाद स्टेशन पर 76 कारों और 223 दुपहिया वाहनों की पार्किंग उपलब्ध है. वहीं राजनगर एक्सटेंशन के पास बने गुलधर स्टेशन पर 191 कारें और 848 दुपहिया वाहन पार्क किए जा सकते हैं.

दिल्ली के स्टेशनों पर भी बेहतर इंतजाम

दिल्ली के सराय काले खां नमो भारत स्टेशन पर 266 कारों और 837 दुपहिया वाहनों की पार्किंग की सुविधा दी गई है. यह स्टेशन मल्टी-मोडल इंटीग्रेशन का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है, जहां हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और वीर हकीकत राय आईएसबीटी जैसे बड़े ट्रांसपोर्ट हब नजदीक हैं.
आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर भी करीब 50 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जिससे पूर्वी दिल्ली और आसपास के इलाकों के यात्रियों को राहत मिलेगी.

मेरठ में भी व्यापक पार्किंग नेटवर्क

  • मेरठ साउथ स्टेशन पर 289 चारपहिया और 854 दुपहिया वाहनों के लिए पार्किंग उपलब्ध है. यह स्टेशन परतापुर बाईपास के पास स्थित है, जहां से हरिद्वार और रुड़की के लिए बस सेवाएं भी मिलती हैं.
  • मोदीपुरम स्टेशन पर 135 से अधिक कारें और 1,200 से ज्यादा दुपहिया वाहन पार्क किए जा सकते हैं. शताब्दी नगर स्टेशन पर करीब 120 कारें और 350 से अधिक दुपहिया वाहनों की सुविधा है.
  • मेरठ मेट्रो के 12 स्टेशनों के बीच चल रही देश की सबसे तेज सेवा के तहत परतापुर, रिठानी, ब्रह्मपुरी, एमईएस कॉलोनी और डौरली स्टेशनों पर भी दुपहिया वाहनों के लिए अलग-अलग क्षमता के अनुसार पार्किंग उपलब्ध कराई गई है.

जहां जगह कम, वहां वैकल्पिक पार्किंग और ड्रॉप ऑफ जोन

  • कुछ स्टेशनों पर स्थान की कमी के कारण यात्रियों को आसपास की निजी पार्किंग का विकल्प भी दिया गया है. उदाहरण के तौर पर बेगमपुल अंडरग्राउंड स्टेशन के लिए अबु लेन मार्केट क्षेत्र में वाहन खड़े किए जा सकते हैं.
  • हर स्टेशन पर ड्रॉप ऑफ जोन बनाए गए हैं, ताकि यात्रियों को एंट्री और एग्जिट में परेशानी न हो और मुख्य सड़कों पर जाम की स्थिति न बने. ई-रिक्शा, ऑटो, बस और अन्य साधनों के जरिए यात्री आसानी से स्टेशन तक पहुंच सकते हैं.

क्या हैं पार्किंग दरें?

उत्तर प्रदेश के स्टेशनों पर साइकिल के लिए 10 मिनट से 6 घंटे तक 5 रुपये शुल्क तय है. दुपहिया वाहनों के लिए 10 रुपये और कार या एसयूवी के लिए 30 रुपये देने होंगे. 6 से 12 घंटे के लिए दुपहिया का 25 रुपये और कार या एसयूवी का 60 रुपये शुल्क है. 12 से 16 घंटे के लिए साइकिल 10 रुपये, दुपहिया 30 रुपये और कार या एसयूवी 80 रुपये में पार्क की जा सकती है. 16 घंटे से परिचालन समय तक साइकिल 10 रुपये, दुपहिया 30 रुपये और कार या एसयूवी के लिए 100 रुपये देने होंगे.

दिल्ली में 6 घंटे तक साइकिल के 5 रुपये, दुपहिया के 20 रुपये और कार या एसयूवी के 50 रुपये निर्धारित हैं. 16 घंटे से परिचालन समय तक दुपहिया के 50 रुपये और कार या एसयूवी के 100 रुपये तय किए गए हैं.

नमो भारत कनेक्ट ऐप से रियल टाइम जानकारी

यात्रियों की सुविधा के लिए नमो भारत कनेक्ट ऐप पर रियल टाइम पार्किंग उपलब्धता की जानकारी मिलती है. इसके साथ ही लाइव ट्रेन ट्रैकिंग, स्टेशन नेविगेशन, लास्ट माइल कनेक्टिविटी विकल्प और खोया-पाया जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं. एनसीआरटीसी ने दिल्ली से मेरठ तक स्टेशनों पर किराये के दोपहिया वाहन, साइकिल, फीडर बस, कैब और ऑटोरिक्शा जैसी सेवाओं के लिए साझेदारी की है, ताकि यात्रियों की यात्रा घर से गंतव्य तक सहज और बिना बाधा के पूरी हो सके.

Published at : 27 Feb 2026 06:51 AM (IST)
Tags :
Delhi-Meerut Namo Bharat Corridor Delhi Meerut Namo Bharat Corridor NCRTC Parking Fees
