Uidai New Aadhaar App: भारत सरकार की आधार सेवा से जुड़े काम अब और भी आसान होने वाले हैं. आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने एक नया मोबाइल ऐप तैयार कर लिया है, जिसे बहुत जल्द आम जनता के लिए लॉन्च किया जाएगा. इस नए आधार ऐप की जानकारी खुद UIDAI के सीईओ भुवनेश्वर कुमार ने एक इंटरव्यू में दी है. उन्होंने इस ऐप से जुड़ी कई खास बातें शेयर की हैं, जैसे कि ऐप में कौन-कौन से नए फीचर होंगे, यह कब तक लॉन्च होगा और मोबाइल नंबर अपडेट कराने का सही तरीका क्या होगा.

यह खबर खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो आधार से जुड़ी सेवाओं के लिए बार-बार सेंटर के चक्कर लगाते हैं या डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी लेकर इधर-उधर भागते हैं. नया आधार ऐप उन सभी झंझटों को खत्म करने की कोशिश करेगा और डिजिटल इंडिया के विजन को और भी मजबूत बनाएगा. चलिए जानते हैं कि UIDAI का नया Aadhaar ऐप क्या है और इसमें क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी.

नया Aadhaar ऐप क्या है

UIDAI का नया ऐप पूरी तरह से तैयार है और अगले 2-3 महीनों में इसे लॉन्च किया जाएगा. ऐप की टेस्टिंग और डेमो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, यानी यूजर्स को अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. यह ऐप मौजूदा mAadhaar ऐप से ज्यादा एडवांस और यूजर-फ्रेंडली होगा. यह नया ऐप UIDAI की तरफ से एक और कदम डिजिटल सुविधाओं को आसान और सुरक्षित बनाने की दिशा में है. इसमें मिलने वाले नए फीचर जैसे कि डिजिटल पहचान साझा करना, QR कोड से वेरिफिकेशन और एक बेहतर इंटरफेस लोगों के डेली रूटीन के कामों को आसान बना देंगे. नौकरी के इंटरव्यू हो या बैंक अकाउंट खुलवाना हो, पहचान साबित करने के लिए अब फोटोकॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी सिर्फ ऐप से कुछ क्लिक में सारी जानकारी भेजी जा सकेंगी और सबकुछ आपकी परमिशन से होगा.

Aadhaar ऐप में क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं?

अबतक जब अपनी पहचान कहीं देनी होती थी, तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी देनी पड़ती थी. इस नए ऐप के जरिए अब पहचान की जानकारी डिजिटल तरीके से शेयर की जा सकेगी. यह आधार कार्ड होल्डर की परमिशन से ही होगा. यूजर चाहे तो खुद तय करेगा कि उसकी कौन-सी जानकारी शेयर हो. इससे डेटा की सुरक्षा भी बनी रहेगी और डॉक्यूमेंट्स की परेशानी भी खत्म हो जाएगी. फर्जी आधार कार्ड की समस्या को भी UIDAI ने खत्म करने के लिए काम कर रहा है. अब आप नया Aadhaar ऐप से किसी भी आधार कार्ड का QR कोड स्कैन करके उसकी वैधता जांच सकते हैं. हर आधार कार्ड पर एक QR Code होता है. UIDAI के ऐप से इस कोड को स्कैन करने पर आपको पता चल जाएगा कि आधार असली है या नकली.

