होली के बाद कब आएगी पीएम किसान योजना की किस्त? गलती से पहले चेक कर लें ये डॉक्युमेंट्स

पीएम किसान योजना को लेकर देशभर के किसानों के मन में इन दिनों एक ही सवाल है कि होली के बाद 22वीं किस्त कब आएगी. इसी बीच सरकार ने योजना में पारदर्शिता लाने के लिए लाभार्थियों की दोबारा जांच शुरू की है. जांच में कई ऐसे मामले सामने आए, जिनकी वजह से लाखों नाम सूची से हटाए गए. त्योहार के समय किसानों को आर्थिक मदद की उम्मीद रहती है, इसलिए 2000 रुपये की अगली किस्त का इंतजार और भी बढ़ गया है, हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक 22वीं किस्त की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है. ऐसे में किसानों के लिए जरूरी है कि वे समय रहते अपने डॉक्यूमेंट और स्टेटस की जांच कर लें, ताकि भुगतान में कोई रुकावट न आए. तो आइए जानते हैं कि होली के बाद कब पीएम किसान योजना की किस्त आएगी?

योजना क्या है और कैसे मिलती है राशि?

पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की एक जरूरी पहल है, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देना है. इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये दिए जाते हैं. यह राशि एक साथ नहीं, बल्कि हर चार महीने में 2000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है. सरकार यह पैसा डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से ट्रांसफर करती है और पैसा सीधे किसान के खाते में पहुंचता है.

होली के बाद कब आएगी पीएम किसान योजना की किस्त?

फिलहाल 22वीं किस्त की तारीख को लेकर कोई पक्की घोषणा नहीं हुई है. जानकारी के मुताबिक, यह किस्त मार्च 2026 के पहले या दूसरे सप्ताह में जारी की जा सकती है. कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे कि पैसा होली से पहले मिल जाएगा, लेकिन अब संभावना है कि यह राशि होली के बाद किसानों के खातों में ट्रांसफर हो. इसलिए बेहतर है कि किसान अफवाहों पर भरोसा न करें और सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट से ही जानकारी लें.

किन कारणों से हट रहे हैं पीएम किसान योजना नाम?

1. जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी - अगर 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन आपके नाम दर्ज हुई है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स की दोबारा जांच की जा रही है. पात्रता जमीन के रिकॉर्ड के आधार पर तय होती है.

2. एक परिवार से एक ही लाभार्थी - नियम के अनुसार, एक परिवार (पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे) में सिर्फ एक व्यक्ति ही योजना का लाभ ले सकता है . अगर पति-पत्नी दोनों किस्त ले रहे थे, तो ऐसे मामलों में भुगतान रोक दिया गया है.

3. अपात्र लोग - इनकम टैक्स देने वाले, सरकारी कर्मचारी, ज्यादा पेंशन पाने वाले रिटायर्ड कर्मचारी, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जैसे पेशेवर और जिनके पास खेती योग्य जमीन नहीं है. वे इस योजना के पात्र नहीं हैं.

किस्त रुकने से पहले जरूर चेक करें ये डॉक्युमेंट्स

अगर आप चाहते हैं कि आपकी 22वीं किस्त बिना किसी रुकावट के आए, तो जरूर चेक करें कि आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक हो, ई-केवाईसी (e-KYC) पूरी हो, बैंक खाते की जानकारी सही हो, लैंड सीडिंग (Land Seeding) अपडेट हो या मोबाइल नंबर सही दर्ज हो. अगर इनमें से कोई भी जानकारी अधूरी है, तो आपकी किस्त अटक सकती है.

कैसे चेक करें अपना नाम?

1. आप घर बैठे आसानी से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.

2. Farmers Corner में Beneficiary Status पर क्लिक करें.

3. रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें.

4. कैप्चा भरकर Get Data पर क्लिक करें.

5. इसके बाद आपकी पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिख जाएगी. यहां यह जरूर देखें कि e-KYC और Land Seeding का स्टेटस YES है या नहीं.

6. आप Beneficiary List में जाकर राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव चुनकर भी अपना नाम देख सकते हैं.

