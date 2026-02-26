हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीहोली के बाद कब आएगी पीएम किसान योजना की किस्त? गलती से पहले चेक कर लें ये डॉक्युमेंट्स

होली के बाद कब आएगी पीएम किसान योजना की किस्त? गलती से पहले चेक कर लें ये डॉक्युमेंट्स

त्योहार के समय किसानों को आर्थिक मदद की उम्मीद रहती है, इसलिए 2000 रुपये की अगली किस्त का इंतजार और भी बढ़ गया है, हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक 22वीं किस्त की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 26 Feb 2026 08:53 AM (IST)
Preferred Sources

पीएम किसान योजना को लेकर देशभर के किसानों के मन में इन दिनों एक ही सवाल है कि होली के बाद 22वीं किस्त कब आएगी. इसी बीच सरकार ने योजना में पारदर्शिता लाने के लिए लाभार्थियों की दोबारा जांच शुरू की है. जांच में कई ऐसे मामले सामने आए, जिनकी वजह से लाखों नाम सूची से हटाए गए. त्योहार के समय किसानों को आर्थिक मदद की उम्मीद रहती है, इसलिए 2000 रुपये की अगली किस्त का इंतजार और भी बढ़ गया है, हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक 22वीं किस्त की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है. ऐसे में किसानों के लिए जरूरी है कि वे समय रहते अपने डॉक्यूमेंट और स्टेटस की जांच कर लें, ताकि भुगतान में कोई रुकावट न आए. तो आइए जानते हैं कि होली के बाद कब पीएम किसान योजना की किस्त आएगी?

योजना क्या है और कैसे मिलती है राशि?

पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की एक जरूरी पहल है, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देना है. इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये दिए जाते हैं. यह राशि एक साथ नहीं, बल्कि हर चार महीने में 2000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है. सरकार यह पैसा डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से ट्रांसफर करती है और पैसा सीधे किसान के खाते में पहुंचता है.

होली के बाद कब आएगी पीएम किसान योजना की किस्त?

फिलहाल 22वीं किस्त की तारीख को लेकर कोई पक्की घोषणा नहीं हुई है. जानकारी के मुताबिक, यह किस्त मार्च 2026 के पहले या दूसरे सप्ताह में जारी की जा सकती है. कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे कि पैसा होली से पहले मिल जाएगा, लेकिन अब संभावना है कि यह राशि होली के बाद किसानों के खातों में ट्रांसफर हो. इसलिए बेहतर है कि किसान अफवाहों पर भरोसा न करें और सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट से ही जानकारी लें. 

किन कारणों से हट रहे हैं पीएम किसान योजना नाम?

1. जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी - अगर 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन आपके नाम दर्ज हुई है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स की दोबारा जांच की जा रही है. पात्रता जमीन के रिकॉर्ड के आधार पर तय होती है. 

2. एक परिवार से एक ही लाभार्थी - नियम के अनुसार, एक परिवार (पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे) में सिर्फ एक व्यक्ति ही योजना का लाभ ले सकता है . अगर पति-पत्नी दोनों किस्त ले रहे थे, तो ऐसे मामलों में भुगतान रोक दिया गया है. 

3. अपात्र लोग - इनकम टैक्स देने वाले, सरकारी कर्मचारी, ज्यादा पेंशन पाने वाले रिटायर्ड कर्मचारी, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जैसे पेशेवर और जिनके पास खेती योग्य जमीन नहीं है. वे इस योजना के पात्र नहीं हैं. 

किस्त रुकने से पहले जरूर चेक करें ये डॉक्युमेंट्स

अगर आप चाहते हैं कि आपकी 22वीं किस्त बिना किसी रुकावट के आए, तो जरूर चेक करें कि आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक हो, ई-केवाईसी (e-KYC) पूरी हो,  बैंक खाते की जानकारी सही हो, लैंड सीडिंग (Land Seeding) अपडेट हो या मोबाइल नंबर सही दर्ज हो. अगर इनमें से कोई भी जानकारी अधूरी है, तो आपकी किस्त अटक सकती है. 

कैसे चेक करें अपना नाम?

1. आप घर बैठे आसानी से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.

2. Farmers Corner में Beneficiary Status पर क्लिक करें. 

3. रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें. 

4. कैप्चा भरकर Get Data पर क्लिक करें. 

5. इसके बाद आपकी पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिख जाएगी. यहां यह जरूर देखें कि e-KYC और Land Seeding का स्टेटस YES है या नहीं. 

6. आप Beneficiary List में जाकर राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव चुनकर भी अपना नाम देख सकते हैं. 

यह भी पढ़ें - जिन लोगों पर दर्ज है केस तो क्या वे नहीं बनवा सकते हैं पासपोर्ट? वकील से समझें अपने अधिकार

Published at : 26 Feb 2026 08:53 AM (IST)
Tags :
PM Kisan Yojana Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan 22nd Installment Holi 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
होली के बाद कब आएगी पीएम किसान योजना की किस्त? गलती से पहले चेक कर लें ये डॉक्युमेंट्स
होली के बाद कब आएगी पीएम किसान योजना की किस्त? गलती से पहले चेक कर लें ये डॉक्युमेंट्स
यूटिलिटी
गुम हो जाए चेकबुक तो तुरंत कर लें यह काम, वरना मिनटों में खाली हो जाएगा खाता
गुम हो जाए चेकबुक तो तुरंत कर लें यह काम, वरना मिनटों में खाली हो जाएगा खाता
यूटिलिटी
26 फरवरी से 3 मार्च तक कई ट्रेनें कैंसिल, कहीं जाने की टिकट बुक की है तो चेक कर लें स्टेटस
26 फरवरी से 3 मार्च तक कई ट्रेनें कैंसिल, कहीं जाने की टिकट बुक की है तो चेक कर लें स्टेटस
यूटिलिटी
अब घोड़े और खच्चर का भी कराना होगा बीमा और फिटनेस, 26 फरवरी से शुरू रहे हैं रजिस्ट्रेशन
अब घोड़े और खच्चर का भी कराना होगा बीमा और फिटनेस, 26 फरवरी से शुरू रहे हैं रजिस्ट्रेशन
Advertisement

वीडियोज

NCERT Syllabus Change: 8वीं की किताब से हटा 'विवादित' चैप्टर! शिक्षा बोर्ड का बड़ा फैसला | Breaking
Patna Breaking: प्याज कारोबारी सोनू की गोली मारकर हत्या, बदमाश फरार | Bihar Crime | ABP News
Delhi Bomb Blast में NIA का बड़ा एक्शन, 2 और खूंखार आतंकी गिरफ्तार | Breaking | ABP News
Shimla News: तीनों आरोपियों को लेकर दिल्ली रवाना हुई पुलिस | AI Summit | Congress | Breaking
Jharkhand Fire Breaking: हाईवे पर भिड़े 4 बड़े वाहन, धू-धू कर जले कंटेनर और हाईवा | Dumka | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद NCERT ने मानी अपनी गलती, कहा- 'न्यायपालिका का सम्मान, अनजाने में हुआ...'
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद NCERT ने मानी अपनी गलती, कहा- 'न्यायपालिका का सम्मान, अनजाने में हुआ...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अंधेरे में काम करने वालों को उजाला...', CM योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना
'अंधेरे में काम करने वालों को उजाला...', CM योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना
विश्व
PM Modi Israel Visit: एक ही कार में सवार हुए पीएम मोदी और नेतन्याहू, फोटो डालकर पाकिस्तान को चिढ़ाया, शहबाज को लगेगी मिर्ची
एक ही कार में सवार हुए पीएम मोदी और नेतन्याहू, फोटो डालकर पाकिस्तान को चिढ़ाया, शहबाज को लगेगी मिर्ची
क्रिकेट
श्रीलंका की हार से पाकिस्तान की क्यों बढ़ी टेंशन? ग्रुप 2 का सेमीफाइनल समीकरण समझिए
श्रीलंका की हार से पाकिस्तान की क्यों बढ़ी टेंशन? ग्रुप 2 का सेमीफाइनल समीकरण समझिए
बॉलीवुड
‘पापा के लिए सब करेंगे’, धर्मेंद्र की मौत के बाद बॉबी और सनी के साथ अनबन के रूमर्स पर बोलीं हेमा मालिनी
‘पापा के लिए सब करेंगे’, धर्मेंद्र की मौत के बाद बॉबी-सनी के साथ अनबन के रूमर्स पर बोलीं हेमा मालिनी
इंडिया
Weather Forecast: यूपी में गर्मी, उत्तराखंड में बारिश, दिल्ली, बिहार, समेत देश में 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम? जानें ताजा अपडेट
यूपी में गर्मी, उत्तराखंड में बारिश, दिल्ली, बिहार, समेत देश में 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम? जानें ताजा अपडेट
हेल्थ
Urinating During Shower: नहाते वक्त पेशाब आना क्या खराब सेहत की निशानी? प्रेमानंद महाराज ने बता दी इस दिक्कत की हकीकत
नहाते वक्त पेशाब आना क्या खराब सेहत की निशानी? प्रेमानंद महाराज ने बता दी इस दिक्कत की हकीकत
शिक्षा
इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसे बन सकते हैं अंपायर, एक मैच के लिए कितनी मिलती है फीस?
इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसे बन सकते हैं अंपायर, एक मैच के लिए कितनी मिलती है फीस?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget