हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीFOR MORNING: किसान सम्मान निधि की अगली किस्त से पहले ये काम जरूरी, वरना अटक सकता है पैसा

FOR MORNING: किसान सम्मान निधि की अगली किस्त से पहले ये काम जरूरी, वरना अटक सकता है पैसा

PM Kisan Yojana 22th Installment: PM किसान की अगली किस्त आने से पहले कुछ जरूरी औपचारिकताएं पूरी होना जरूरी है. लापरवाही हुई तो खाते में आने वाली राशि अटक सकती है. समय रहते चीजें जरूर चेक कर लें.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 02 Feb 2026 10:03 AM (IST)
Preferred Sources

PM Kisan Yojana 22th Installment:  भारत में खेती जोखिम भरा काम है. मौसम, बाजार और लागत के बीच किसान अक्सर दबाव में रहता है. ऐसे समय में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बड़ी राहत देती है. इसमें किसानों को सरकार की ओर से साल में 6000 रुपये तीन किस्तों में सीधे खाते में मिलते हैं. अब तक 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं और किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. 

सामान्य तौर पर हर चार महीने में अगली किस्त भेज दी जाती है. 21वीं किस्त नंवबर में जारी की गई थी. इसलिए अब 22वीं किस्त के फरवरी में किस्त आने की चर्चा है. हालांकि फिलहाल इसकी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है. किस्त जारी होने से पहले जरूरी है कि किसान कुछ जरूरी काम पूरे कर लें. नहीं तो अटक सकते हैं किस्त के पैसे.

ई-केवाईसी पूरी होना जरूरी

सरकार ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ई-केवाईसी जरूरी कर दिया है. अगर यह अपडेट नहीं है. तो अगली किस्त रुक सकती है. किसान pmkisan.gov.in पर जाकर खुद e KYC कर सकते हैं या नजदीकी CSC सेंटर से मदद ले सकते हैं. आधार आधारित वेरिफिकेशन से यह सुनिश्चित होता है कि लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे. यह छोटा सा स्टेप है, लेकिन किस्त लगातार वक्त पर पाने के लिए बेहद जरूरी है.

यह भी पढ़ें: मछली पालने के लिए बनाना है अमृत सरोवर, जानें सरकार कैसे देगी कारोबार शुरू करने के लिए पैसा?

भू सत्यापन से चूके तो दिक्कत

पीएम किसान योजना में लाभ उसी किसान को मिलता है. जिसके नाम खेती योग्य जमीन दर्ज है. इसके लिए भू सत्यापन जरूरी है. इस प्रक्रिया में रिकॉर्ड चेक किया जाता है कि जमीन की जानकारी सही है या नहीं. कई बार कागज अपडेट न होने से समस्या आ जाती है. इसलिए अपने जमीन रिकॉर्ड को स्थानीय स्तर पर अपडेट और सत्यापित कराना जरूरी है. वरना किस्त अटक सकती है.

यह भी पढ़ें: क्या है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना, मनरेगा से 'जी राम जी' में बदली स्कीम से कितनी अलग?

बैंक खाते में DBT करें चेक

पीएम किसान योजना की राशि सीधे DBT के जरिए बैंक खाते में जाती है. अगर आपके खाते में DBT एक्टिव नहीं है. तो पैसा ट्रांसफर नहीं होगा. किसान अपने बैंक में जाकर DBT स्टेटस चेक कर सकते हैं. जरूरत हो तो इसे तुरंत एक्टिव कराएं. सही बैंक डिटेल, आधार लिंक और DBT स्टेटस. यह तीनों चीजें हीं तय करती हैं आपको किस्त मिलेगी या नहीं.

यह भी पढ़ें: 3 फरवरी से जनता के लिए खुल रहा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, कैसे मिलेगा टिकट? जानें यहां

Published at : 02 Feb 2026 10:01 AM (IST)
Tags :
Farmers News PM Kisan Yojana Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
T20 Pakistan Vs India: T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा भारत संग मैच, फैसले पर बोले पाकिस्तानी- 'मर जाएंगे, लेकिन...'
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा भारत संग मैच, फैसले पर बोले पाकिस्तानी- 'मर जाएंगे, लेकिन...'
महाराष्ट्र
बारामती: अजित पवार के अंतिम संस्कार के बीच चोरों ने उठाया फायदा, 30 लाख के गहने चोरी!
बारामती: अजित पवार के अंतिम संस्कार के दौरान 30 लाख के गहने चोरी! 8000 पुलिसकर्मी थे तैनात
विश्व
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
स्पोर्ट्स
पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भारत के खिलाफ मैच बायकॉट करने पर कहा- फैसला टीम का नहीं है, क्या करेंगे बगावत?
पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भारत के खिलाफ मैच बायकॉट करने पर कहा- फैसला टीम का नहीं है, क्या करेंगे बगावत?
Advertisement

वीडियोज

Budget2026 : विदेशों से सामान भारत लाना अब हुआ सस्ता | Nirmala Sitharaman
Janhit With Chitra Tripathi बजट पेश होते ही क्यों लुढ़का बाजार? | Parliament | Budget 2026
Sansani:डॉन...खूनी टारगेट 'ऑन' ! | Crime News
International News: भारत संग तेल पर बड़ी डील...',बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज
Budget2026 : क्या अभी और गिरेगा सोना-चांदी? | Nirmala Sitharaman | Parliament
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
T20 Pakistan Vs India: T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा भारत संग मैच, फैसले पर बोले पाकिस्तानी- 'मर जाएंगे, लेकिन...'
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा भारत संग मैच, फैसले पर बोले पाकिस्तानी- 'मर जाएंगे, लेकिन...'
महाराष्ट्र
बारामती: अजित पवार के अंतिम संस्कार के बीच चोरों ने उठाया फायदा, 30 लाख के गहने चोरी!
बारामती: अजित पवार के अंतिम संस्कार के दौरान 30 लाख के गहने चोरी! 8000 पुलिसकर्मी थे तैनात
विश्व
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
स्पोर्ट्स
पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भारत के खिलाफ मैच बायकॉट करने पर कहा- फैसला टीम का नहीं है, क्या करेंगे बगावत?
पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भारत के खिलाफ मैच बायकॉट करने पर कहा- फैसला टीम का नहीं है, क्या करेंगे बगावत?
बॉलीवुड
'दोनों फिल्मों में बहुत फर्क है', 'रणबीर कपूर की 'रामायण' की 'आदिपुरुष' से तुलना पर बोले अरुण गोविल
'रणबीर कपूर की 'रामायण' की 'आदिपुरुष' से नहीं की जा सकती तुलना', बोले अरुण गोविल
जनरल नॉलेज
भारत को लूटने वाला पहला विदेशी आक्रांता कौन, यहां से क्या-क्या ले गया अपने देश?
भारत को लूटने वाला पहला विदेशी आक्रांता कौन, यहां से क्या-क्या ले गया अपने देश?
यूटिलिटी
आयुष्मान कार्ड से आपके शहर के किन अस्पतालों में फ्री इलाज मिलेगा? ऐसे करें चेक
आयुष्मान कार्ड से आपके शहर के किन अस्पतालों में फ्री इलाज मिलेगा? ऐसे करें चेक
नौकरी
लेखपाल भर्ती फॉर्म में गलती है तो 4 फरवरी से पहले कर लें सुधार, जानें तरीका
लेखपाल भर्ती फॉर्म में गलती है तो 4 फरवरी से पहले कर लें सुधार, जानें तरीका
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Embed widget