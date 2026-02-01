क्या है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना, मनरेगा से 'जी राम जी' में बदली स्कीम से कितनी अलग?
Mahatma Gandhi Gram Swaraj Yojana: बजट 2026 में घोषित महात्मा गांधी ग्राम समाज योजना ग्रामीण रोजगार को नए ढांचे में लाती है. जानें यह मनरेगा से कैसे अलग है और गांवों में क्या बदलेगा.
Mahatma Gandhi Gram Swaraj Yojana: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट 2026 पेश कर रही हैं. घोषणाओं के बीच एक बड़ा फोकस ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पारंपरिक उद्योगों को नए ढांचे में आगे बढ़ाने पर दिखा है. इसी कड़ी में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का ऐलान हुआ. इस योजना को टेक्सटाइल स्किल्स इको सिस्टम को मार्डन बनाने वाले समर्थ 2.0 मिशन से जोड़ा गया है.
इस योजना में खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को केवल सांस्कृतिक पहचान नहीं. बल्कि मजबूत आजीविका मॉडल के रूप में खड़ा करने की कोशिश है. योजना पूरी तरह से प्राकृतिक, मानव निर्मित और न्यू एज फाइबर के साथ टेक्नोलॉजी, स्किल और बाजार कनेक्ट पर जोर देती है. जो गांव आधारित कारीगरी को संगठित सपोर्ट देकर रोजगार, प्रोडक्शन और इनकम को बढ़ाएगी.
गांव की कारीगरी को मिलेगा बढ़ावा
महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का मकसद गांवों में बिखरी कारीगरी को एक साझा प्लेटफॉर्म देना है. खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को लोकल पहचान से निकालकर संगठित आजीविका मॉडल में बदला जाएगा. इसके लिए क्लस्टर बेस्ड काम, डिजाइन सपोर्ट, ट्रेनिंग और मार्केट कनेक्ट पर जोर दिया जाएगा.
योजना प्राकृतिक, मानव निर्मित और न्यू एज फाइबर के इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाली है. जिससे प्रोडक्ट मार्डन डिमांड के मुताबिक हों. इसमें लोकल कारीगरों को अच्छी क्वालिटी के टूल्स, डिजाइन के बारे में सही गाइडेंस और प्रोडक्ट बेचने के नए जरिए मिलेंगे. योजना का मकसद यह है कि गांव में बनने वाला प्रोडक्ट सीधे मार्केट तक पहुंचे और कारीगर को उसके काम की सही कीमत मिले.
यह लोग ले सकेंगे फायदा
इस योजना का लाभ बढ़ई, हैंडलूम कारीगर, कालीन बुनकर, खादी और हस्तशिल्प से जुड़े कारीगरों को मिलेगा. सरकार मार्डन मशीनें और टूल्स खरीदने में मदद देगी. जिससे काम की स्पीड और क्वालिटी दोनों बेहतर हों. समर्थ 2.0 मिशन के जरिए टेक्सटाइल स्किल्स इको सिस्टम को अपडेट किया जाएगा, जिससे ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग एक साथ जुड़ें. कारीगरों की सालाना आय बढ़ाने पर खास फोकस रहेगा. बेहतर प्रोडक्शन, बेहतर पैकेजिंग और सीधे बाजार से जुड़ाव से उनके उत्पाद की मांग बढ़ेगी. इससे पारंपरिक हुनर केवल जीवित नहीं रहेगा. बल्कि अच्छी कमाई का जरिया बनेगा.
