बार-बार भूल जाते हैं अपना लॉग-इन आईडी और पासवर्ड? ऐसे बनाएंगे तो हमेशा रहेगा याद

आज की डिजिटल दुनिया में हर काम ऑनलाइन होता है. बैंकिंग, सोशल मीडिया, ईमेल, शॉपिंग, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफिस का काम और हर जगह लॉग-इन आईडी और पासवर्ड चाहिए. समस्या यह है कि इतने सारे अकाउंट्स के लिए पासवर्ड याद रखना मुश्किल हो जाता है. लोग अक्सर एक ही पासवर्ड कई जगह यूज कर लेते हैं या फिर बहुत आसान पासवर्ड बना लेते हैं, जैसे 123456, password, abc123 और यही आदतें अकाउंट हैक होने की सबसे बड़ी वजह बनती हैं.

अगर आप भी पासवर्ड भूलते-भूलते परेशान हो चुके हैं, या हर बार Forgot Password का ही सहारा लेना पड़ता है तो घबराने की जरूरत नहीं है. थोड़े से आसान तरीकों से आप मजबूत, याद रहने वाले और सुरक्षित पासवर्ड बना सकते हैं, और साथ ही अपना अकाउंट भी पहले से ज्यादा सुरक्षित कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि अपना लॉग-इन आईडी और पासवर्ड कैसे बनाएं.

मजबूत पासवर्ड क्यों जरूरी है?

एक मजबूत पासवर्ड आपकी सभी चीजों की सुरक्षा करता है. जैसे आपकी निजी जानकारी, आपकी ईमेल, फोटो, फाइलें, आपके बैंक और सोशल मीडिया अकाउंट साथ ही किसी भी अनजान व्यक्ति को आपका अकाउंट यूज करने से रोकता है. कमजोर पासवर्ड का मतलब हैकर्स के लिए खाता खोलने का आसान तरीका है. पासवर्ड में अपना नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, या password123 जैसी चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए.

ऐसे पासवर्ड जो आपको हमेशा याद रहेंगे

1. एक यादगार वाक्य चुनें. जैसे मेरी पहली कार 2009 में टोयोटा थी.

2. अब हर शब्द का पहला अक्षर उठाएं. जिसमें मेरी का M, पहली का p, कार का k, 2009 को वही रख दें, टोयोटा का T और थी का th.

3. इसके बाद अक्षरों को मिलाकर पासवर्ड बनाएं. MpkmTth2009 ऐसा कुछ.

4. अब इसे और मजबूत करें. इसमें कुछ अक्षर बड़े कर दें, कुछ में सिंबल जोड़ें यानी Mpk@T2009!

5. ये पासवर्ड आपके लिए याद रखना आसान होता है और दुनिया के लिए अनुमान लगाना लगभग असंभव होता है.

पासवर्ड संभालने का सबसे आसान तरीका

आजकल लोग पासवर्ड याद नहीं रखते, पासवर्ड मैनेजर याद रखता है. यह आपके लिए मजबूत पासवर्ड खुद बना देता है. उन्हें सुरक्षित वॉल्ट में स्टोर करता है. आप सिर्फ एक मास्टर पासवर्ड याद रखते हैं. वेबसाइट और ऐप में ऑटो-फिल से तुरंत लॉग इन हो जाता है. साथ ही मोबाइल और लैपटॉप दोनों में सिंक हो जाता है. इसके लिए Google Password Manager, iCloud Keychain, NordPass जैसी सेवाएं बहुत काम की है.

वहीं पासकी एक नई, सबसे सुरक्षित लॉगइन तकनीक है, जहां पासवर्ड टाइप करने की जरूरत नहीं है. फोन का स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक से सीधे लॉग इन करना, पासवर्ड चोरी, फिशिंग, हैकिंग जैसे खतरे खत्म और हर डिवाइस पर ऑटो-सिंक होना. पासकी आपके लिए एक डिजिटल चाबी जैसा काम करती है जो आपसे अलग नहीं हो सकती, और किसी और के हाथ लग भी नहीं सकती है.

