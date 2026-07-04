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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: टिकट होने के बावजूद TTE ने काटा 7 हजार का जुर्माना, बुकिंग के समय आप मत करना ये गलती

Train News: टिकट होने के बावजूद TTE ने काटा 7 हजार का जुर्माना, बुकिंग के समय आप मत करना ये गलती

Train Ticket Booking: ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. अगर आपने भी टिकट बुकिंग के दौरान ये गलती कर दी तो आपको भी भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. अभी जान लें.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 04 Jul 2026 06:30 PM (IST)
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  • गलतियों से बचने के लिए सभी जानकारी ध्यान से भरें और जांचें।

Train Ticket Booking: ट्रेन का टिकट बुक करते समय अक्सर लोग जल्दबाजी में या फिर लापरवाही के चलते कुछ ऐसी गलती कर देते हैं, जो सफर के दौरान बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है. आप जब भी ट्रेन का टिकट बुक करें तो उसमें हर एक जानकारी को सही दर्ज करें.अभी कुछ समय पहले ही एक ऐसा मामला सोशल मीडिया पर सामने आया है, जहां एक यात्री को वैध टिकट होने के बावजूद भी जुर्माना भरना पड़ा. ऐसे में सभी के मन में एक सवाल आना स्वाभाविक है कि आखिरकार टिकट होने के बाद भी TTE ने जुर्माना क्यों लगाया?

जानिए क्या है पूरा मामला?

दरअसल, एक 24 साल का यात्री बेंगलुरु से नागपुर के बीच राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा कर रहा था. इस दौरान जब TTE ने यात्री से टिकट मांगी तो उसमें उम्र 24 साल की जगह 1 साल लिखी हुई थी. यात्री ने गलती से उम्र गलत लिख दी थी. हालांकि, गलत उम्र लिखने के बाद भी उसे किराए में कोई छूट नहीं मिली थी, लेकिन इसके बावजूद यात्री से 7,035 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज लिया गया.

रेलवे नियमों के मुताबिक, यात्री की टिकट पर हर एक जानकारी और उसके पहचान पत्र की जानकारी एक जैसी होनी चाहिए. ऐसा नहीं होने पर यात्री को बिना टिकट माना जा सकता है. TTE ने लागू नियमों के अनुसार ही यात्री से जुर्माना लिया. 

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टिकट बुक करते समय आप न करें ये गलती

  • जब भी टिकट बुक करें तो नाम, जेंडर, उम्र ध्यान से भरें.
  • सभी जानकारी वहीं दर्ज करें, जो आपके पहचान पत्र में हो.
  • बुकिंग पूरी होने के बाद दोबारा सारी जानकारी की जांच करें.
  • अगर जांच के दौरान गलती मिल जाए तो आपका नुकसान होने से बच सकता है.
  • यात्रा के दौरान अपने पास पहचान पत्र जरूर रखें.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 04 Jul 2026 06:27 PM (IST)
Tags :
Train Ticket Utility News IRCTC INDIAN RAILWAYS
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