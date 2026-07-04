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Noida Airport: जेवर एयरपोर्ट से श्रीनगर पहुंचना हुआ आसान, आज से शुरू हुई नई कनेक्टिंग फ्लाइट, जानें पूरी डिटेल

Jewar Airport: जेवर एयरपोर्ट से श्रीनगर के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट सेवा शुरू हो गई है, जिससे ग्रेटर नोएडा और आसपास के यात्रियों को कश्मीर पहुंचने का नया और सुविधाजनक विकल्प मिलेगा.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 04 Jul 2026 06:02 PM (IST)
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Noida International Airport: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर एयरपोर्ट) से श्रीनगर तक पहुंचना पहले के मुकाबले और आसान हो गया है. अगर आप भी कश्मीर घूमने का प्लान कर रहे हैं और ग्रेटर नोएडा या उसके करीब के इलाके में रहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. आज से श्रीनगर के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट सेवा शुरू कर दी गई है, जिससे यात्रियों को यात्रा का एक नया ऑप्शन मिल गया है. 

इससे पहले जेवर एयरपोर्ट से लखनऊ, धर्मशाला, चंडीगढ़, जम्मू सहित कई शहरों के लिए उड़ानें संचालित की जा चुकी हैं. अब श्रीनगर के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट शुरू होने के साथ एयरपोर्ट का नेटवर्क लगातार मजबूत हो रहा है. 

कितने दिन उड़ेगी फ्लाइट?

फिलहाल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से श्रीनगर के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट हफ्ते में पांच दिन संचालित होगी. यह सेवा शनिवार, रविवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को उपलब्ध रहेगी. इसके लिए आपको चंडीगढ़ या जम्मू में विमान बदलकर अपनी यात्रा पूरी करनी होगी.

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क्या है फ्लाइट टाइमिंग?

सुबह 6:10 मिनट पर नोएडा से उड़ान भरने वाला फ्लाइट 7:10 मिनट पर चंडीगढ़ पहुंचता है. यहां से आप दूसरी फ्लाइट बदलकर श्रीनगर जा सकते हैं. वहीं दूसरी फ्लाइट सुबह 10:05 बजे नोएडा से रवाना होकर सुबह 11:20 बजे जम्मू पहुंचती है. इसके बाद आपको जम्मू से कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए श्रीनगर भेजा जाएगा. 

इन शहरों के लिए भी उपलब्ध हैं फ्लाइट

अमृतसर, पंतनगर, बरेली, चंडीगढ़, धर्मशाला, मुंबई, चंडीगढ़, लखनऊ, जम्मू, हैदराबाद, बेंगलुरु, जोधपुर, किशनगढ़, जयपुर, देहरादून, भोपाल ये सभी शहरें उपलब्ध है. 

इस नई उड़ानों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे आपके पास ज्यादा ऑप्शन उपलब्ध होंगे और श्रीनगर तक पहुंचना पहले के मुकाबले में काफी आरामदायक साबित हो सकती है. हालांकि, शुरुआत में सिर्फ 6 शहरों के लिए 12 उड़ाने थीं, लेकिन अब रोजाना टेकऑफ और लैंडिंग करने वाली उड़ानों की संख्या बढ़कर 48 से ज्यादा हो गई है. 

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 04 Jul 2026 05:57 PM (IST)
Tags :
Jewar Airport Noida Airport Utility News Srinagar Flight
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