इस दिन जारी हो सकती है 21वीं किस्त, ऐसे चेक करें लाभार्थी लिस्ट में अपना नाम

PM Kisan 21st Installment: देश की अच्छी खासी आबादी किसानों की है. इनमें बहुत से किसान खेती के जरिए ज्यादा कमाई नहीं कर पाते हैं. ऐसे किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है. जिसके तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये दिए जाते हैं. अब तक इस योजना की कुल 20 किस्तें भेजी जा चुकी हैं.

किसानों को अब 21वीं किस्त का इंतजार है. कब जारी हो सकती है 21वीं किस्त. किस्त आने से पहले चेक करें आपका नाम लाभार्थी लिस्ट में है या नहीं. जिससे किसी प्रकार की समस्या या असुविधा से बचा जा सके. चलिए आपको बताते हैं कब जारी हो सकती है 21वीं किस्त और कैसे आप अपना नाम चेक कर सकते हैं लाभार्थी लिस्ट में.

21वीं किस्त कब जारी होगी?

सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त चार महीनों के अंतराल पर भेजी जाती है. पिछली यानी 20वीं किस्त अगस्त के महीने में भेजी गई थी. जिस हिसाब से अगली किस्त नवंबर महीने के आस पास भेजी जा सकती है.

लेकिन इस महीने दिवाली है. ऐसे में किसानों को तोहफा देने के लिए सरकार 21वीं किस्त दिवाली के आसपास भी भेज सकती है. आपको बता दें कि बाढ़ प्रभावित 4 राज्यों में सरकार ने पहले ही 21वीं किस्त जारी कर दी है. ऐसे में अनुमान है कि बाकी के किसानों को भी सरकार 21वीं किस्त दिवाली के आसपास जारी कर सकती है.

कैसे चेक करें अपना नाम लाभार्थी लिस्ट में?

आपको अगली किस्त मिलेगी या नहीं इसके लिए जरूरी है आपका नाम लाभार्थी लिस्ट में हो. यह चेक करने के लिए आपको सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाना होगा. इसके आद आपको Beneficiary List के लिंक पर क्लिक करना होगा. वहां अपने राज्य जिले, सह जिले, ब्लॉक और गांव के नाम की जानकारी डालकर सर्च करना होगा.

अगर आपका नाम लिस्ट में है. तो इसका मतलब है कि आप पात्र हैं और आपकी किस्त तय तारीख को आपके बैंक खाते में आएगी. अगर आपका नाम नहीं है. तो फिर आपको नजदीकी कृषि कार्यालय जाकर इस बारे में पता करना होगा. ध्यान रहे योजना में दर्ज कोई जानकारी गलत नहीं होनी चाहिए और ई-केवाईसी भी होनी जरूरी है. तभी 21वीं किस्त मिलेगी.

