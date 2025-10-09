हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीइस दिन जारी हो सकती है 21वीं किस्त, ऐसे चेक करें लाभार्थी लिस्ट में अपना नाम

इस दिन जारी हो सकती है 21वीं किस्त, ऐसे चेक करें लाभार्थी लिस्ट में अपना नाम

PM Kisan 21st Installment: किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त को लेकर किसानों के मन मे सवाल कब जारी होगी किस्त? भुगतान से पहले चेक कर लें लाभार्थी लिस्ट में अपना नाम.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 09 Oct 2025 05:51 PM (IST)
Preferred Sources

PM Kisan 21st Installment: देश की अच्छी खासी आबादी किसानों की है. इनमें बहुत से किसान खेती के जरिए ज्यादा कमाई नहीं कर पाते हैं. ऐसे किसानों को  आर्थिक सहायता देने के लिए भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है. जिसके तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये दिए जाते हैं. अब तक इस योजना की कुल 20 किस्तें भेजी जा चुकी हैं. 

किसानों को अब 21वीं किस्त का इंतजार है. कब जारी हो सकती है 21वीं किस्त. किस्त आने से पहले चेक करें आपका नाम लाभार्थी लिस्ट में है या नहीं. जिससे किसी प्रकार की समस्या या असुविधा से बचा जा सके.  चलिए आपको बताते हैं कब जारी हो सकती है 21वीं किस्त और कैसे आप अपना नाम चेक कर सकते हैं लाभार्थी लिस्ट में. 

21वीं किस्त कब जारी होगी?

सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त चार महीनों के अंतराल पर भेजी जाती है. पिछली यानी 20वीं किस्त अगस्त के महीने में भेजी गई थी. जिस हिसाब से अगली किस्त नवंबर महीने के आस पास भेजी जा सकती है. 

यह भी पढ़ें: सूर्य घर योजना में सोलर पैनल लगवाने के लिए कितनी बड़ी छत होनी जरूरी? जान लें नियम

लेकिन इस महीने दिवाली है. ऐसे में किसानों को तोहफा देने के लिए सरकार 21वीं किस्त दिवाली के आसपास भी भेज सकती है. आपको बता दें कि बाढ़ प्रभावित 4 राज्यों में सरकार ने पहले ही 21वीं किस्त जारी कर दी है. ऐसे में अनुमान है कि बाकी के किसानों को भी सरकार 21वीं किस्त दिवाली के आसपास जारी कर सकती है. 

कैसे चेक करें अपना नाम लाभार्थी लिस्ट में?

आपको अगली किस्त मिलेगी या नहीं इसके लिए जरूरी है आपका नाम लाभार्थी लिस्ट में हो. यह चेक करने के लिए आपको सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाना होगा. इसके आद आपको Beneficiary List के लिंक पर क्लिक करना होगा. वहां अपने राज्य जिले, सह जिले, ब्लॉक और गांव के नाम की जानकारी डालकर सर्च करना होगा. 

यह भी पढ़ें: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 13 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले, इस दिन तक नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट

अगर आपका नाम लिस्ट में है. तो इसका मतलब है कि आप पात्र हैं और आपकी किस्त तय तारीख को आपके बैंक खाते में आएगी. अगर आपका नाम नहीं है. तो फिर आपको नजदीकी कृषि कार्यालय जाकर इस बारे में पता करना होगा. ध्यान रहे योजना में दर्ज कोई जानकारी गलत नहीं होनी चाहिए और ई-केवाईसी भी होनी जरूरी है. तभी 21वीं किस्त मिलेगी. 

यह भी पढ़ें: बेटे से नाराज हिंदू शख्स क्या दान कर सकता है पूरी प्रॉपर्टी, क्या है इसका तरीका?

Published at : 09 Oct 2025 05:51 PM (IST)
Tags :
PM Kisan Yojana Kisan Yojana Utility News 21st Installment
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सुनवाई करते हुए पूर्व CJI चंद्रचूड़ बहुत बोलते थे...', सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड की घटना के लिए पूर्व जज काटजू ने किसको ठहराया जिम्मेदार?
'सुनवाई करते हुए पूर्व CJI चंद्रचूड़ बहुत बोलते थे...', सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड की घटना के लिए पूर्व जज काटजू ने किसको ठहराया जिम्मेदार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
इंडिया
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
क्रिकेट
कप्तान बनते ही शुभमन गिल ने बनाया सफलता का 'ब्लूप्रिंट', क्या है सबसे बड़ा टारगेट? बता दिया सबकुछ
कप्तान बनते ही शुभमन गिल ने बनाया सफलता का 'ब्लूप्रिंट', क्या है सबसे बड़ा टारगेट? बता दिया सबकुछ
Advertisement

वीडियोज

Deepika Padukone Hijab: 'बेशरम रंग' से 'हिजाब' तक, Deepika पर क्यों विवादों का साया?
Pakistan में सोने का rate आसमान पर; 24 Carat Gold ₹4 लाख प्रति तोला | Pakistan | Gold Rate Today
नवरात्रि में Mercedes की चमक, 9 दिन में ₹1600 करोड़ की Sales| Paisa Live
Kotak Gold Silver Passive FoF: Investment का नया तरीका| Paisa Live
COUGH SYRUP से 20 बच्चों की मौत, ताबड़तोड़ एक्शन, मालिक को धर दबोचा! |ABP LIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सुनवाई करते हुए पूर्व CJI चंद्रचूड़ बहुत बोलते थे...', सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड की घटना के लिए पूर्व जज काटजू ने किसको ठहराया जिम्मेदार?
'सुनवाई करते हुए पूर्व CJI चंद्रचूड़ बहुत बोलते थे...', सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड की घटना के लिए पूर्व जज काटजू ने किसको ठहराया जिम्मेदार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
इंडिया
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
क्रिकेट
कप्तान बनते ही शुभमन गिल ने बनाया सफलता का 'ब्लूप्रिंट', क्या है सबसे बड़ा टारगेट? बता दिया सबकुछ
कप्तान बनते ही शुभमन गिल ने बनाया सफलता का 'ब्लूप्रिंट', क्या है सबसे बड़ा टारगेट? बता दिया सबकुछ
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन की अपकमिंग फिल्में हैं सबसे धांसू, रणबीर-रणवीर भी इनके सामने कुछ नहीं
अमिताभ की अपकमिंग फिल्में हैं सबसे धांसू, रणबीर-रणवीर भी इनके सामने कुछ नहीं
दिल्ली NCR
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
शिक्षा
देश में रहकर ही पूरा होगा विदेश से पढ़ाई करने का सपना, भारत आ रहीं ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटी
देश में रहकर ही पूरा होगा विदेश से पढ़ाई करने का सपना, भारत आ रहीं ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटी
ट्रेंडिंग
बीवी ने नहीं बनाई मनपसंद सब्जी तो टावर पर चढ़ गया पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- यह तो वीरू का बाप
बीवी ने नहीं बनाई मनपसंद सब्जी तो टावर पर चढ़ गया पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- यह तो वीरू का बाप
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget