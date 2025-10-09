नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 13 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले, इस दिन तक नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट

दीपावली और छठ पर्व पर भीड़ से निपटने के लिए रेलवे प्रशासन ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़ा बदलाव किया है. इसके तहत 13 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में 30 अक्टूबर तक बदलाव किया गया है. साथ ही, प्लेटफार्म टिकट की बिक्री पर भी 28 अक्टूबर तक रोक लगा दी गई है. यह कदम यात्रियों की सुविधा और भीड़ नियंत्रण के मकसद से उठाया गया है.

क्राउड मैनेजमेंट के लिए रेलवे ने की तैयारी

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हर साल दीपावली और छठ जैसे त्योहारों के समय सबसे ज्यादा भीड़ हो जाती है. ऐसे में किसी भी आपातस्थिति से निपटने के लिए रेलवे ने इस बार ऐहतियात बरतते हुए अहम कदम उठाए हैं. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की आवाजाही को सुचारू बनाए रखने और अव्यवस्था रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है.

भीड़भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पर फोकस

अधिकारियों ने बताया कि प्लेटफॉर्म संख्या 12, 13, 14 और 15 से एक ही समय पर भीड़भाड़ वाली कई ट्रेनें रवाना होती हैं. इस वजह से पैसेंजर्स और रेलकर्मियों दोनों को काफी परेशानी होती है. दरअसल, प्लेटफॉर्म 12-13 और 14-15 एक ही प्लेटफॉर्म के दोनों ओर स्थित हैं. इस वजह से भीड़ का दबाव काफी ज्यादा बढ़ जाता था. इसे कम करने के लिए 13 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में बदलाव किया गया है.

यात्रियों से रेलवे ने की यह अपील

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि यात्रा से पहले अपने ट्रेन के प्लेटफॉर्म की जानकारी जरूर चेक करें. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह अस्थायी बदलाव किया गया है. इससे त्योहारों के दौरान यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा.

किस प्लेटफॉर्म से जाएगी कौन-सी ट्रेन?

12562 नई दिल्ली–दरभंगा एक्सप्रेस: प्लेटफॉर्म 13 से प्लेटफॉर्म 01

12561 दरभंगा–नई दिल्ली एक्सप्रेस: प्लेटफॉर्म 12 से प्लेटफॉर्म 07

12260 बीकानेर–सियालदह एक्सप्रेस: प्लेटफॉर्म 13 से प्लेटफॉर्म 09

54473 दिल्ली–सहारनपुर पैसेंजर: प्लेटफॉर्म 15 से प्लेटफॉर्म 04

64110/64429 गाजियाबाद–नई दिल्ली–अलीगढ़: प्लेटफॉर्म 13 से प्लेटफॉर्म 10

14324 रोहतक–नई दिल्ली: प्लेटफॉर्म 07 से प्लेटफॉर्म 02

12046 चंडीगढ़–नई दिल्ली शताब्दी: प्लेटफॉर्म 02 से प्लेटफॉर्म 01

64425/64432 गाजियाबाद–नई दिल्ली–गाजियाबाद: प्लेटफॉर्म 13 से प्लेटफॉर्म 05

12033 कानपुर–नई दिल्ली–कानपुर शताब्दी: प्लेटफॉर्म 02 से प्लेटफॉर्म 10

12056/12057 देहरादून–नई दिल्ली–दौलतपुर चौक: प्लेटफॉर्म 10 से प्लेटफॉर्म 02

64052/64057 गाजियाबाद–पलवल–गाजियाबाद: प्लेटफॉर्म 02 से प्लेटफॉर्म 01

12445 नई दिल्ली–कटड़ा एक्सप्रेस: प्लेटफॉर्म 15 से प्लेटफॉर्म 08

12392 नई दिल्ली–राजगीर एक्सप्रेस: प्लेटफॉर्म 08 से प्लेटफॉर्म 01

त्योहारों में सफर से पहले जानकारी जरूरी

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यह परिवर्तन अस्थायी है और 30 अक्टूबर तक प्रभावी रहेंगे. यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले रेलवे की वेबसाइट, स्टेशन घोषणाओं या सूचना पट पर अपनी ट्रेन का प्लेटफॉर्म जरूर चेक करें, जिससे असुविधा न हो.

दिल्ली के प्रमुख स्टेशनों पर नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट

त्योहारों को ध्यान में रखते हुए एक और अस्थायी व्यवस्था के तहत दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार, निजामुद्दीन और गाजियाबाद जंक्शन पर 15 से 28 अक्टूबर तक प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद रहेगी. रेलवे ने बताया कि यह निर्णय भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए लिया गया है. हालांकि, यदि किसी बुजुर्ग या महिला यात्री को स्टेशन तक छोड़ने की जरूरत हो तो ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति को विशेष अनुमति के तहत प्लेटफॉर्म टिकट उपलब्ध कराया जाएगा. इसके अलावा ऑनलाइन ऐप्स पर भी प्लेटफॉर्म टिकट बुकिंग अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है.

