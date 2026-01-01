बैंक की मनमानी से हैं परेशान? अब घर बैठे सीधे RBI तक पहुंचाएं अपनी शिकायत, जान लें पूरा तरीका

Bank Complaint: आज के समय में बैंकिंग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन चुकी है. लेकिन इसके साथ परेशानियां भी कम नहीं हैं. कभी बेवजह चार्ज काट लिया जाता है, कभी जरूरी काम हफ्तों तक लटका दिया जाता है. ब्रांच में जाने पर सिर्फ तारीख मिलती है और जवाब टालने वाले होते हैं. कई लोग बार-बार शिकायत करके भी थक जाते हैं और आखिर में चुप बैठ जाते हैं.

लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि बैंक आपकी मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकता. अगर बैंक आपकी शिकायत पर ध्यान नहीं दे रहा या गलत तरीके से पैसा वसूल रहा है. तो आपके पास एक और ऑप्शन मौजूद है. आप सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संपर्क कर सकते हैं और वह भी बिना किसी एजेंट या चक्कर लगाए. पूरी तरह घर बैठे. जान लें तरीका.

RBI देता है शिकायत का अधिकार

RBI ने आम बैंक ग्राहकों के लिए CMS यानी Complaint Management System बनाया है. यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां आप किसी भी बैंक से जुड़ी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. खास बात ये है कि इसके लिए आपको बैंक की शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होती. अगर बैंक ने आपकी बात अनसुनी की है गलत चार्ज लगाया है या सर्विस देने में लापरवाही की है या आपकी शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की.

तो यह पोर्टल आपके लिए है. यहां दर्ज की गई शिकायत सीधे RBI के सिस्टम में जाती है. जिससे बैंक पर जवाब देने का दबाव बनता है. यही वजह है कि ज्यादातर मामलों में शिकायत का समाधान समय पर हो जाता है और ग्राहक को राहत मिलती है.

ऐसे करें शिकायत दर्ज

ऑनलाइन शिकायत करना काफी आसान है और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता. सबसे पहले RBI के CMS पोर्टल पर जाएं और “फाइल ए कंप्लेंट” ऑप्शन चुनें. इसके बाद कैप्चा भरें और अपना नाम व मोबाइल नंबर डालकर OTP से वेरिफिकेशन करें. अब बैंक का नाम चुनें और अपनी समस्या को साफ शब्दों में लिखें. चाहें तो आप मुआवजे की मांग भी दर्ज कर सकते हैं. सभी जानकारी भरने के बाद रिव्यू और सबमिट पर क्लिक करें.

शिकायत दर्ज होते ही आपको एक कंप्लेंट नंबर मिलेगा, जिससे आप आगे उसकी स्थिति ट्रैक कर सकते हैं. अगर आप ऑनलाइन तरीका नहीं अपनाना चाहते, तो लिखित शिकायत पत्र के जरिए भी RBI तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है. कुल मिलाकर जान लें बैंक कभी भी मनमानी करे तो सही तरीका अपनाइए और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाइए.

