हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीछोटे शहर में रहते हैं तो घर से शुरू करें ये बिजनेस, कुछ ही महीनों में दिखने लगेगा दमदार मुनाफा

छोटे शहर में रहते हैं तो घर से शुरू करें ये बिजनेस, कुछ ही महीनों में दिखने लगेगा दमदार मुनाफा

Business For Small Cities:छोटे शहरों में रहकर भी घर से कम लागत वाला बिजनेस शुरू किया जा सकता है. सही आइडिया और समझदारी के साथ कुछ ही महीनों में अच्छी कमाई हो सकती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 02 Jan 2026 11:20 AM (IST)
Preferred Sources

Business For Small Cities: छोटे शहरों और कस्बों में रहने वाले लोग अक्सर यही सोचते हैं कि बड़े मौके सिर्फ महानगरों में ही मिलते हैं. लेकिन सच्चाई यह है कि आज के समय में छोटे शहर बिजनेस के लिए सबसे मजबूत जमीन बन चुके हैं. यहां खर्च कम है, प्रतिस्पर्धा सीमित है और भरोसे की वैल्यू ज्यादा चलती है. अगर आप सही आइडिया चुन लेते हैं, तो घर बैठे भी अच्छी कमाई की जा सकती है. खास बात यह है कि इसके लिए न तो बड़ी दुकान चाहिए और न ही भारी निवेश. बस जरूरत है सही प्लानिंग, थोड़ी समझदारी और लगातार मेहनत की. कई ऐसे बिजनेस हैं जो छोटे शहरों में तेजी से ग्रो करते हैं और कुछ ही महीनों में मुनाफा देना शुरू कर देते हैं. आइए आसान भाषा में समझते हैं ऐसे ही काम के बिजनेस आइडिया.

घर से चलने वाले सर्विस बेस्ड बिजनेस

छोटे शहरों में सर्विस बेस्ड बिजनेस सबसे जल्दी पकड़ बनाते हैं. वजह साफ है. लोग बड़ी कंपनियों से ज्यादा लोकल और भरोसेमंद लोगों को तरजीह देते हैं. आप घर से ही मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप सर्विस, सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी सर्विस, ट्यूशन या ऑनलाइन फॉर्म भरने का काम शुरू कर सकते हैं. इन बिजनेस में खर्च बेहद कम होता है और मुनाफा सीधे आपकी स्किल पर निर्भर करता है. एक बार पहचान बन गई. तो काम अपने आप बढ़ने लगता है. छोटे शहरों में वर्ड ऑफ माउथ सबसे बड़ा प्रमोशन टूल होता है. यहां एक खुश ग्राहक कई नए ग्राहक लेकर आता है. यही वजह है कि सर्विस वाले बिजनेस कम समय में स्टेबल इनकम देने लगते हैं.

लोकल जरूरतों से जुड़ा प्रोडक्ट बिजनेस

छोटे शहरों में वही बिजनेस चलता है जो रोजमर्रा की जरूरत से जुड़ा हो. आप घर से ही अचार, पापड़, मसाले, अगरबत्ती, मोमबत्ती, नमकीन या बेकरी आइटम बनाकर बेच सकते हैं. इन प्रोडक्ट्स की मांग हर मौसम में बनी रहती है. शुरुआत में आप आसपास के लोगों, दुकानों और वीकली बाजारों में सप्लाई कर सकते हैं. धीरे धीरे सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप के जरिए ऑर्डर भी मिलने लगते हैं. इस तरह का बिजनेस खासतौर पर महिलाओं और युवाओं के लिए बेहतरीन है. कच्चा माल लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाता है और मुनाफा मार्जिन भी अच्छा रहता है. 

डिजिटल दौर के स्मार्ट बिजनेस आइडिया

आज इंटरनेट ने छोटे शहरों के लोगों के लिए भी बड़े रास्ते खोल दिए हैं. आप घर से ही सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, ऑनलाइन रीसेलिंग या डिजिटल सर्विस सेंटर जैसा काम शुरू कर सकते हैं. छोटे शहरों में अभी इन सेवाओं की सप्लाई कम है. लेकिन डिमांड तेजी से बढ़ रही है. लोकल दुकानदार, स्कूल, कोचिंग सेंटर और छोटे बिजनेस डिजिटल होना चाहते हैं. अगर आप उन्हें यह सुविधा देते हैं. तो रेगुलर कमाई हो सकती है. इस तरह के बिजनेस में जगह की जरूरत नहीं होती और क्लाइंट लोकल होने से भरोसा जल्दी बनता है. यही वजह है कि कुछ ही महीनों में इनकम स्टेबल हो जाती है.

यह भी पढ़ें: बैंक की मनमानी से हैं परेशान? अब घर बैठे सीधे RBI तक पहुंचाएं अपनी शिकायत, जान लें पूरा तरीका

Published at : 02 Jan 2026 11:20 AM (IST)
Tags :
Small Business Utility News Small Cities
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Largest Arms Importing Countries: कौन से हैं वो 10 देश... जो सबसे ज्यादा खरीदते हैं हथियार, क्या लिस्ट में भारत भी शामिल?
कौन से हैं वो 10 देश... जो सबसे ज्यादा खरीदते हैं हथियार, क्या लिस्ट में भारत भी शामिल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बिहार में 25 हजार में मिल जाती हैं लड़कियां', मंत्री रेखा आर्य के पति के बयान पर बवाल
'बिहार में 25 हजार में मिल जाती हैं लड़कियां', मंत्री रेखा आर्य के पति के बयान पर बवाल
विश्व
‘मैं नहीं, वो मिलने आए थे...’, जयशंकर के हैंडशेक पर इतराने लगा पाकिस्तान, कर दिया बड़ा दावा
‘मैं नहीं, वो मिलने आए थे...’, जयशंकर के हैंडशेक पर इतराने लगा पाकिस्तान, कर दिया बड़ा दावा
टेलीविजन
दुख की घड़ी में अर्जुन बिजलानी का सहारा बनी निया शर्मा, एक्टर के परिवार को यूं संभाला, देखें वीडियो
दुख की घड़ी में अर्जुन बिजलानी का सहारा बनी निया शर्मा, एक्टर के परिवार को यूं संभाला
Advertisement

वीडियोज

Best of South Indian Cinema 2025: Sports Drama से Thriller तक की Must-Watch Films
Indore में जहां दूषित पानी से गई लोगों की जान वहां के पानी के टेस्ट ने कर दिया हैरान । MP News
Chaumu में प्रशासन ने बुलडोजर से किया पत्थरबाजों का हिसाब,चुन चुनकर तोड़ा अतिक्रमण । Rajasthan News
Top News: अभी की बड़ी खबरें | Jaipur Buldozer | Amit Shah | Asaduddin Owaisi
Chaumu में पत्थरबाजों पर पुलिस की जोरदार कार्रवाई, अतिक्रमण पर चल रहा बुलडोजर । Rajasthan News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Largest Arms Importing Countries: कौन से हैं वो 10 देश... जो सबसे ज्यादा खरीदते हैं हथियार, क्या लिस्ट में भारत भी शामिल?
कौन से हैं वो 10 देश... जो सबसे ज्यादा खरीदते हैं हथियार, क्या लिस्ट में भारत भी शामिल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बिहार में 25 हजार में मिल जाती हैं लड़कियां', मंत्री रेखा आर्य के पति के बयान पर बवाल
'बिहार में 25 हजार में मिल जाती हैं लड़कियां', मंत्री रेखा आर्य के पति के बयान पर बवाल
विश्व
‘मैं नहीं, वो मिलने आए थे...’, जयशंकर के हैंडशेक पर इतराने लगा पाकिस्तान, कर दिया बड़ा दावा
‘मैं नहीं, वो मिलने आए थे...’, जयशंकर के हैंडशेक पर इतराने लगा पाकिस्तान, कर दिया बड़ा दावा
टेलीविजन
दुख की घड़ी में अर्जुन बिजलानी का सहारा बनी निया शर्मा, एक्टर के परिवार को यूं संभाला, देखें वीडियो
दुख की घड़ी में अर्जुन बिजलानी का सहारा बनी निया शर्मा, एक्टर के परिवार को यूं संभाला
टेलीविजन
New Year 2026: कोई बना गरीबों का हमदर्द, तो किसी ने की लंगर सेवा, टीवी के सेलेब्स ने यूं मनाया नए साल का जश्न
कोई बना गरीबों का हमदर्द, तो किसी ने की लंगर सेवा, टीवी के सेलेब्स ने यूं मनाया नए साल का जश्न
हेल्थ
क्या आपके शरीर में कोई छुपा है खतरा? इन टेस्ट्स से करें तुरंत पता
क्या आपके शरीर में कोई छुपा है खतरा? इन टेस्ट्स से करें तुरंत पता
एग्रीकल्चर
कौन-सा मौसम रहता है कीनू की खेती के लिए परफेक्ट? होगी बंपर कमाई
कौन-सा मौसम रहता है कीनू की खेती के लिए परफेक्ट? होगी बंपर कमाई
जनरल नॉलेज
New Year 2026: कैलेंडर का आविष्कार किसने किया था, जानें कैसे चुने गए थे दिन और तारीख?
कैलेंडर का आविष्कार किसने किया था, जानें कैसे चुने गए थे दिन और तारीख?
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget