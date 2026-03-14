LPG Gas Check Tips: रसोई में गैस सिलेंडर खत्म हो जाए तो पूरा काम ठप हो जाता है. ऐसे में जब नया सिलेंडर घर पहुंचता है तो ज्यादातर लोग बिना जांचे ही उसे लगा देते हैं. लेकिन कई बार शिकायतें सामने आती हैं कि सिलेंडर में गैस कम निकलती है. कुछ लोग शक जताते हैं कि कहीं डिलीवरी के दौरान गैस में गड़बड़ी तो नहीं हुई. यही वजह है कि सिलेंडर लेते वक्त थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है. देश में इन दिनों एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई को लेकर माहौल काफी सख्त है.

इसलिए डर रहता है कि एजेंसी वाला या डिलीवरी कहीं आपको कम गैस वाला सिलेंडर न दे जाए. अगर आपको लगता है कि सिलेंडर जल्दी खत्म हो गया या उसमें गैस कम थी तो आप खुद भी कुछ आसान तरीकों से इसकी जांच कर सकते हैं. सही जानकारी होने पर न सिर्फ नुकसान से बचा जा सकता है बल्कि जरूरत पड़ने पर शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है.

सिलेंडर लेते वक्त वजन जरूर चेक करें

जब भी घर पर नया एलपीजी सिलेंडर आए तो सबसे पहले उसका वजन चेक करना चाहिए. हर घरेलू सिलेंडर में 14.2 किलो गैस भरी होती है. इसके साथ सिलेंडर का खाली वजन भी लिखा रहता है. जिसे टेयर वेट कहा जाता है. आमतौर पर यह सिलेंडर के ऊपर या किनारे पर पेंट से लिखा होता है.

अगर गैस और सिलेंडर के वजन को जोड़ दिया जाए तो कुल वजन करीब 29 से 30 किलो के आसपास बनता है. डिलीवरी बॉय के पास आमतौर पर वजन करने की मशीन होती है. आप उससे कह सकते हैं कि सिलेंडर तौलकर दिखाए. अगर वजन तय लिमिट से कम निकलता है तो उसी समय सिलेंडर वापस करने का अधिकार आपके पास होता है.

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गर्म पानी वाला आसान टेस्ट

अगर सिलेंडर का वजन चेक नहीं हो पाया तो एक छोटा सा घरेलू तरीका भी काम आ सकता है. इसके लिए एक बाल्टी या जग में थोड़ा गर्म पानी लें और उसे सिलेंडर के किनारे से धीरे धीरे डाल दें. कुछ देर बाद सिलेंडर की बॉडी को हाथ से छूकर देखें. जहां तक गैस भरी होती है वहां हिस्सा ठंडा महसूस होता है, जबकि खाली हिस्से पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. इस तरीके से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिलेंडर में गैस कितनी बची है. हालांकि यह पूरी तरह सटीक तरीका नहीं माना जाता. लेकिन अगर गैस बहुत कम होगी तो इसका संकेत मिल सकता है.

शक हो तो तुरंत शिकायत करें

अगर आपको लगता है कि सिलेंडर में गैस कम है या किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो चुप रहने की जरूरत नहीं है. आप तुरंत गैस एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं. शिकायत करते समय सिलेंडर की डिलीवरी की तारीख, कंज्यूमर नंबर और एजेंसी का नाम बताना जरूरी होता है. कई कंपनियों के मोबाइल ऐप और हेल्पलाइन नंबर भी होते हैं, जहां शिकायत दर्ज की जा सकती है. जांच के बाद अगर कमी साबित होती है तो कंपनी की तरफ से सिलेंडर बदला भी जा सकता है. इसलिए सिलेंडर लेते समय थोड़ा ध्यान रखना ही सबसे अच्छा तरीका है जिससे बाद में परेशानी न हो.

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