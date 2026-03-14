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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG संकट का फायदा तो नहीं उठा रहा डिलीवरी वाला, जानें कैसे चेक करें सिलेंडर में कम तो नहीं है गैस?

LPG संकट का फायदा तो नहीं उठा रहा डिलीवरी वाला, जानें कैसे चेक करें सिलेंडर में कम तो नहीं है गैस?

LPG Gas Check Tips: सिलेंडर जल्दी खत्म हो रहा है तो सतर्क हो जाएं. कुछ आसान तरीकों से घर बैठे पता लगाया जा सकता है कि गैस सही मात्रा में मिली है या कम. जरूरत पड़े तो तुरंत शिकायत भी की जा सकती है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 14 Mar 2026 12:04 PM (IST)
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LPG Gas Check Tips: रसोई में गैस सिलेंडर खत्म हो जाए तो पूरा काम ठप हो जाता है. ऐसे में जब नया सिलेंडर घर पहुंचता है तो ज्यादातर लोग बिना जांचे ही उसे लगा देते हैं. लेकिन कई बार शिकायतें सामने आती हैं कि सिलेंडर में गैस कम निकलती है. कुछ लोग शक जताते हैं कि कहीं डिलीवरी के दौरान गैस में गड़बड़ी तो नहीं हुई. यही वजह है कि सिलेंडर लेते वक्त थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है. देश में इन दिनों एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई को लेकर माहौल काफी सख्त है. 

इसलिए डर रहता है कि एजेंसी वाला या डिलीवरी कहीं आपको कम गैस वाला सिलेंडर न दे जाए. अगर आपको लगता है कि सिलेंडर जल्दी खत्म हो गया या उसमें गैस कम थी तो आप खुद भी कुछ आसान तरीकों से इसकी जांच कर सकते हैं. सही जानकारी होने पर न सिर्फ नुकसान से बचा जा सकता है बल्कि जरूरत पड़ने पर शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है.

सिलेंडर लेते वक्त वजन जरूर चेक करें

जब भी घर पर नया एलपीजी सिलेंडर आए तो सबसे पहले उसका वजन चेक करना चाहिए. हर घरेलू सिलेंडर में 14.2 किलो गैस भरी होती है. इसके साथ सिलेंडर का खाली वजन भी लिखा रहता है. जिसे टेयर वेट कहा जाता है. आमतौर पर यह सिलेंडर के ऊपर या किनारे पर पेंट से लिखा होता है. 

अगर गैस और सिलेंडर के वजन को जोड़ दिया जाए तो कुल वजन करीब 29 से 30 किलो के आसपास बनता है. डिलीवरी बॉय के पास आमतौर पर वजन करने की मशीन होती है. आप उससे कह सकते हैं कि सिलेंडर तौलकर दिखाए. अगर वजन तय लिमिट से कम निकलता है तो उसी समय सिलेंडर वापस करने का अधिकार आपके पास होता है.

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गर्म पानी वाला आसान टेस्ट

अगर सिलेंडर का वजन चेक नहीं हो पाया तो एक छोटा सा घरेलू तरीका भी काम आ सकता है. इसके लिए एक बाल्टी या जग में थोड़ा गर्म पानी लें और उसे सिलेंडर के किनारे से धीरे धीरे डाल दें. कुछ देर बाद सिलेंडर की बॉडी को हाथ से छूकर देखें. जहां तक गैस भरी होती है वहां हिस्सा ठंडा महसूस होता है, जबकि खाली हिस्से पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. इस तरीके से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिलेंडर में गैस कितनी बची है. हालांकि यह पूरी तरह सटीक तरीका नहीं माना जाता. लेकिन अगर गैस बहुत कम होगी तो इसका संकेत मिल सकता है.

शक हो तो तुरंत शिकायत करें

अगर आपको लगता है कि सिलेंडर में गैस कम है या किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो चुप रहने की जरूरत नहीं है. आप तुरंत गैस एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं. शिकायत करते समय सिलेंडर की डिलीवरी की तारीख, कंज्यूमर नंबर और एजेंसी का नाम बताना जरूरी होता है. कई कंपनियों के मोबाइल ऐप और हेल्पलाइन नंबर भी होते हैं, जहां शिकायत दर्ज की जा सकती है. जांच के बाद अगर कमी साबित होती है तो कंपनी की तरफ से सिलेंडर बदला भी जा सकता है. इसलिए सिलेंडर लेते समय थोड़ा ध्यान रखना ही सबसे अच्छा तरीका है जिससे बाद में परेशानी न हो.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 14 Mar 2026 12:04 PM (IST)
Tags :
Gas Cylinder Utility News LPG 
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